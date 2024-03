– Har antakelig vært komplikasjoner

Fredag kveld valgte prinsesse Kate å meddele at hun har fått påvist kreft etter at hun var gjennom en mageoperasjon tidligere i år.



– Jeg har det bra og blir sterkere hver dag. Å ha William ved min side er en stor støtte, sier Kate.

Videre sier prinsessen at de ikke trodde det var kreft da hun ble operert, men at det etter operasjonen ble klart at kreftceller ble oppdaget.

Hun ble derfor rådet til å ta cellegift og opplyser i videoen at hun er i starten av denne behandlingen nå.

– Blir en tøff periode

– Det er tydelig at legene først trodde det ikke var ondartet, men at de nå tror de har fått ut alt. Likevel vet man at det alltid kan være risiko for at det ligger igjen noen kreftceller.

Det forklarer Halfdan Sørbye, professor og kreftlege ved Haukeland universitetssykehus, til TV 2.

Han mener nemlig at prinsessen virker litt medtatt på videoen, noe som er naturlig ettersom hun allerede er i gang med behandling.

– Antakelig har hun hatt noen komplikasjoner etter operasjonen. Det blir nok en tøff periode fremover med cellegiftbehandlingen hun skal gjennom, legger han til.

Halfdan Sørbye, professor og kreftlege ved Haukeland universitetssykehus. Foto: Kreftforeningen

– Vet aldri helt sikkert med kreft

Vanligvis vil ikke pasienter som gjennomgår en cellegiftbehandling kunne jobbe eller fortsette livet helt upåvirket, da det ofte følger med noen bivirkninger.



– Bivirkningene vil avhenge av hvilken type kreft og hvilken type cellegift det er snakk om, forklarer han og legger til:

– Noen kan gjøre at man mister håret, blir kvalm og sliten.

Behandling med cellegift kan ta mellom tre og seks måneder.

– Det virker som prognosene er gode, og at de oppdaget det på et tidlig stadium, men man vet aldri helt sikkert med kreft, sier Sørbye.

Kreftlegen presiserer også at det kan variere, fordi det finnes flere typer magekreft. Prinsessen har foreløpig ikke gått ut med hvilken type kreft hun har.