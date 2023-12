Har allerede samlet inn 980.000 kroner:

Pengene som samles inn vil brukes til å gjøre julen bedre for barnefamilier med dårlig råd, heter det i Spleisen opprettet av programleder Mads Hansen.

– Jeg skjønte i fjor hvor mye det betydde for så mange, sier Hansen til TV 2.

Takker alle som gir

Han sier at fjorårets Spleis, som gikk til samme formål, bikket seks millioner. På dag to av årets Spleis, har det i skrivende stund blitt samlet inn 980.000 kroner.

– Terskelen for å be om hjelp skal være så lav som mulig. Det er nesten litt skambelagt å spørre om hjelp. Derfor håper jeg en bieffekt kan være at flere tør å ta steget, sier Hansen.

Han tror den økonomiske situasjonen har tilspisset seg for mange familier det siste året.

– Jeg vil takke alle som gir. Av tilbakemeldingene vi får, ser vi hvor mye det betyr. En hundrelapp kan redde jula for mange.

– Kjempevond situasjon

Pengene går til Rett Fram Opplevelser, en frivillig organisasjon som jobber med barn og unge. Pengene som samles inn vil gå til julegaver og mat til barnefamilier.

– Det er fantastisk. Vi hadde ikke klart å hjelpe folk i hele Norge uten Spleis, sier grunnlegger av Rett Fram, Ronny Johnsen.

Organisasjonen opplever et voldsomt trykk av folk som spør om hjelp etter at Spleisen ble lansert.

I fjor hjalp de rundt 680 familier. I år tror han tallet dobler seg.

ØKNING: Ronny Johnsen i Rett Fram Opplevelser forteller om en kraftig økning i henvendelser. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Det er fantastisk på den ene siden, men en kjempevond situasjon for mange.

Han forteller at de ser en drastisk utvikling i hva folk trenger.

– Vi ser i år at det er veldig mange flere som spør om de kan få mat. Det er en veldig spesiell situasjon at så mange trenger hjelp med å få mat på bordet i Norge.

Han sier de i løpet av julemåneden vil ha rundt 180 frivillige i sving i lokalet i Drammen for å pakke gaver. Organisasjonen har en egen avtale med Bring for å sikre leveransen.