– Har aldri opplevd at en regjering holder mål

Torsdag presenterer regjeringen for første gang en klimaplan sammen med statsbudsjettet. Miljøorganisasjonene er enige om hvilke to felt de forventer at prioriteres.

Under valgkampen i fjor lovet Jonas Gahr Støre at han skulle bli en klimaforkjemper som statsminister, og lover at det i statsbudsjettet for 2023 også blir lagt frem det første «klimabudsjettet» i Norge noensinne.

Det er på forhånd knyttet stor spenning til innholdet i budsjettet. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) uttalte til NTB mandag at budsjettet er den mest ambisiøse klimaplanen som noen gang er blitt laget av en regjering i dette landet.

Men miljøorganisasjonene venter med å applaudere.

Forventer kutt

Politisk rådgiver i Greenpeace, Halvard Haga Raavand, er lite optimistisk i forkant av statsbudsjettet.

PESSIMISTISK: Halvard Haga Raavand i Greenpeace har liten tro på at regjeringens budsjett vil holde mål for 2030-målet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Ingen regjeringer har tidligere vedtatt statsbudsjett som har kutt i nærheten av nok utslipp for å nå 2030-målet. Og det ser ikke ut som at dagens regjering kommer til å gjøre det heller, forteller han.

Norge har forpliktet seg til å kutte 50 prosent av klimagassutslippene innen 2030 sammenlignet med nivået i 1990. Raavand mener at for å nå dette målet er det avgjørende at regjeringen fokuserer på utfasing av olje og gass.

– Det er bred enighet om at oljeskattestøtten som ble gitt under korona ble for generøs, men regjeringen har ikke turt å røre den. Det viktigste her blir å stoppe Wisting-feltet. Det må bli full stans i ny leting, og vi blir skuffa dersom de ikke avskaffer den oljeskattepakken, sier han.

I tillegg håper han og Greenpeace at regjeringen kutter i store veiprosjekter, gir mer penger til kollektivtransport, og legger mer til rette for at husstander kan energieffektiviseres. Han mener tiltakene er høyst gjennomførbare.

– Det skulle bare mangle at regjeringen klarte å få Norge på rett vei, men jeg har ikke tro på at regjeringen kommer til å nå klimamålet for 2030, som de selv har satt, sier han.

FORVENTNINGSFULL: Truls Gulowsen, leder for naturvernforbundet har store forventninger til klimabudsjettet. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Tydelig forventning

Leder for Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, forteller at de har en klar forventning til det kommende klimabudsjettet.

– Vi forventer at det blir et system som sørger for og sikrer at regjeringa kutter minst tre millioner tonn C02 i året, sier han.

Han nevner, i likhet med Raavand i Greenpeace, kutt i motorveibygging, satsning på energieffektivisering, og kutt i oljepakke og ny oljeleting, som de viktigste forventningene til tiltak fra regjeringens side.

– Det må de klare, kloden krever det, og de har lovt det. Så det får de bare levere på. Og det går an, mener Gulowsen.

Han er positiv til at regjeringen har lovet klima og miljø som ramme for hele statsbudsjettet.

HÅP: Gulowsen mener at regjeringens initiativ til et eget klimabudsjett gir håp for fremtidens klimapolitikk Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Jeg har vel aldri opplevd at en regjering holder mål når det kommer til miljø og klima, men denne gangen er det jo et visst håp, forteller han.

Lettere å holde ansvarlig

Tidligere denne uken uttalte klima- og miljøministeren til NTB at han på torsdag skal presentere en ærlig og usminket status om status i klimapolitikken.

Assisterende generalsekretær i Verdens Naturfond (WWF) Else Hendel forventer at det nye klimabudsjettet tallfester hvilken effekt statsbudsjettet har på klima.

– De lager jo fallhøyde nå. Det blir tydeligere om den politikken de vedtar er effektfull eller ikke når det gjelder å nå klimamålene, sier hun.

HAR TROA: Else Hendel, assisterende generalsekretær WWF har tro på at regjeringen har gjennomføringsvilje på klimasaker Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

WWF forventer en storsatsning på energiøkonomisering, stopp i oljeleting, og at regjeringen ikke kutter i omstilling til fornybar energi, verken i Norge eller i utlandet.

– Nå er det vanskelige tider, men det må være mulig å håndtere klima og naturkrisen selv om vi står oppi andre kriser, sier hun.

Hun har tro på at regjeringen har gjennomføringsvilje på klimasaker.

– Ja, det må vi jo tro på, og nå setter de jo noen tall på dette som gjør det mye lettere å holde regjeringen ansvarlig, sier Hendel.

Klimabudsjettet legges frem klokken 13:00 torsdag 6. oktober av klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).