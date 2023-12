Har aldri gitt ut så mye mat – før nå

– Etterspørselen er ekstremt mye større enn det vi klarer å dekke, sier sjefen for Norges største matsentral.

Det er knapt to uker til julaften, og det er som vanlig en travel tid på Matsentralen i Oslo.

Pågangen har likevel aldri vært større enn i år.

– Denne uken blir den største noensinne i mengden mat vi deler ut – 110.000 måltider, sier daglig leder Christiano Aubert til TV 2.

Matsentralen samler inn overskuddsmat og distribuerer det til ideelle organisasjoner i og rundt hovedstaden.



ALDRI NOK: Daglig leder Christiano August forteller at de aldri klarer å dekke matbehovet hos folk. Foto: Matsentralen Oslo

Aubert forteller at de har masse bra varer på lager nå, blant annet tørrvarer og frukt.

– Men det er bra i den forstand at det er tenkt som et supplement, og ikke et julemåltid. Vi skulle gjerne hatt mer julemat som ribbe og pinnekjøtt og sånt, understreker han.

– Nok mat til alle, det har vi aldri hatt. Etterspørselen er så ekstremt mye større enn det vi klarer å dekke, legger den daglige lederen til.

Økende behov

Mange har fått kjenne på økte priser under dyrtiden de siste to årene, og matvarer er noe av det som har økt mest.

Samtidig har matkøene på utdelingsstedene i Norge blitt lengre og lengre, ifølge en Fafo-rapport som kom tidligere i år. Det er også noe TV 2 har dokumentert flere ganger.

Christiano Aubert forteller at de hadde en «vanvittig økning» i 2022, og at denne har fortsatt i hele 2023.



– I 2019, som var siste «normalår», delte vi ut 1150 tonn med mat. I år kommer vi til å bikke over 2000 tonn mat for første gang, sier han.

Den daglige lederen legger til at tallene bare gjelder for Matsentralen i Oslo, som er den største i Norge. Situasjonen er likevel den samme mange steder i landet, tilføyer han.

– Det har vært en dramatisk økning i antallet som trenger mathjelp. Noen trenger mat flere ganger i uken, sier August.

JULEMAT: Lagrene på matsentralen er godt fylt opp av tørrvarer, frukt, og til og med julekaker. Julemat som ribbe og pinnekjøtt er vanskeligere å få tak i. Foto: Matsentralen Oslo

Minister med matkø-utspill

I forrige uke ble arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) sammenlignet med Ebenezer Scrooge fra den kjente julesagaen.

I et intervju med Vårt Land kom hun nemlig med dette sitatet:

– Står du i matkø fordi du kan, eller står du i matkø fordi du må, spurte ministeren.

Utspillet var basert på den tidligere nevnte Fafo-rapporten, som trekker frem at flere av de som står i matkø vegrer seg for å gå til NAV.

Brenna mener også at flere må i jobb, spesielt flyktninger.

– Det er ulike grunner til at folk bruker frivillighetens matsentraler. Noen tar imot mat for å bruke penger på andre ting, som er naturlig for folk å gjøre, sa Brenna i intervjuet.

OMTALES SOM «SCROOGE»: – Noen tar i mot mat for å bruke penger på andre ting, sa arbeidsministeren under et omstridt intervju i forrige uke. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Christiano August fra Matsentralen Oslo står fast ved at de som står i matkø, gjør det fordi de har et behov.

– Det er for så vidt riktig at de bruker penger på andre ting, men hva er de andre tingene? Det er husleie, strøm eller å gå på finn for å finne noen pent brukte sko til barna, sier han.

Den daglige lederen trekker frem Sifo-undersøkelsen som ble lagt frem tidligere i høst. Undersøkelsen antydet at om lag 160.000 nordmenn velger å droppe måltider på grunn av stram økonomi.

– Da er det ikke at man «bruker penger på andre ting», men at man rett og slett har det helt jævlig, sier August.