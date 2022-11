Har advart politiet mot nye DNA-undersøkelser i 20 år

HAUGESUND (TV 2): Rettsgenetiker Bente Mevåg er åpen om at hun slett ikke tenkte på DNA-smitte på 1990-tallet. Nettopp derfor har hun advart politiet mot å bruke ny teknologi på gammelt materiale.

I RETTEN IGJEN: Bente Mevåg har vært en sentral person i det rettsmedisinske miljøet i flere tiår. For tre år siden pensjonerte hun seg, men denne uka er hun igjen sakkyndig i Birgitte Tengs-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Denne verdenen har ikke blitt lettere med en så sensitiv teknikk, sier Mevåg.

Sammen med rettsgenetiker Gro Bjørnstad stod hun onsdag i vitneboksen i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Mevåg husker naturligvis svært lite av de konkrete undersøkelsene hun gjennomførte på Rettsmedisinsk Institutt (RMI) i 1995 og 1996.

Men helt siden 2002 har hun advart politiet om å bruke nye og sensitive metoder på eldre biologisk materiale, fordi rutinene og kunnskapen man hadde da ikke var god nok.

Undersøkelsene har likevel helt sentral betydning i rettssaken der Johny Vassbakk (52) står tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs.

Hennes advarsler, som de også har fått støtte for i Den rettsmedisinske kommisjon, ble gjentatt i retten på onsdag.

– Vi har hatt samme formening hele tiden, sier hun.

TILTALT: Johny Vassbakk kjemper det han selv beskriver som «livets kamp» i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Rettstegning: Ane Hem / TV 2

– Vi er trygge

Etter at retten ble hevet på onsdag, var forsvarer Stian Kristensen tydelig på at han mener Mevåg ga et godt bilde av hvordan situasjonen var på disse institusjonene i 1995.

– Helt fra 2002 og frem til 2015 har hun vært helt klar i sin advarsel om å bruke ny teknologi på de gamle funnene, nettopp fordi at en ikke beskyttet seg og håndterte åsted på den måten som skal til for å hindre oversmitte og kontaminering, sier han til TV 2.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen forsvarer Johny Vassbakk. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Aktor i saken, statsadvokat Thale Thomseth, sier hun er kjent med advarslene og at de har hatt med seg dette inn i det arbeidet de gjorde før Riksadvokaten besluttet tiltalte tidligere i høst.

– Mevåg har sagt noe om dette på spørsmål i retten i dag, og disse advarslene var kjent for oss fra før. Vi har også sagt hele veien at det har vært en generell kontamineringsfare, men det kan ikke i seg selv forklare hvorfor man finner tiltaltes DNA på intimplagg fra avdøde, sier hun.

– Er dere helt trygge på at det ikke har vært kontaminering av Johny Vassbakks DNA?

– Det føler vi oss trygge på.

TRYGG: Aktor og statsadvokat Thale Thomseth sier hun er trygg på at Vassbakks kjønnsmarkør ikke er kontaminert. Foto: Frode Sunde / TV 2

– En voldsom utvikling

En såkalt YDNA-profil, altså en kjønnsmarkør, fra Vassbakk er funnet på Tengs' strømpebukse.

Han nekter imidlertid enhver befatning med drapet. Sakens helt avgjørende spørsmål er derfor om hans DNA kan ha havnet på strømpebuksa på annet vis.

På 1990-tallet, da DNA-teknologien var ny, trengte man relativt store mengder materiale, for eksempel blod, for å påvise en DNA-profil.

Med teknologien som brukes i dag, kan man påvise DNA-profiler av materiale som er så lite at man ikke kan se det med sitt blotte øye.

– De siste 30 årene har det vært en voldsom utvikling innen DNA-fagfeltet, konstaterer Mevåg.

– Hadde ingen kunnskap

Mevåg viser frem bilder fra Rettsmedisinsk Institutt som hun mener er tatt i 1998.

Bildene viser at hun analyserer prøver uten å bruke munnbind. På et av bildene er også kriminaltekniker Tore Per Bakken, mannen som jobbet med å sikre spor på åstedet etter drapet på Tengs.

– Vi hadde ikke økonomi. Vi fikk til en viss grad engangshansker, men de sparte vi på. Vi brukte ofte egne klær, og hvis vi brukte frakker, skiftet vi ikke klær mellom prøvene, forteller hun.

KOBLES SAMMEN: I linningen på strømpebuksa til Birgitte Tengs (17) fikk politiet i mars 2019 vite at man hadde funnet DNA fra Johny Vassbakk (52). Foto: Politiet

Vitnemålet står i sterk kontrast til forklaringer fra Bakken og andre politifolk på åstedet, som tvert imot mener at man var bevisste på mulig DNA-smitte også på 1990-tallet.

Mevåg forteller at de kun tenkte på å beskytte seg mot smitte fra materiale, for eksempel blod som kunne være smittet med HIV.

– Vi jobbet ikke med tanke på at vi skulle unngå å tilføre celler til det materialet vi jobbet med, sier Mevåg og legger til:

– Vi hadde ingen kunnskap, eller tanke om, hvor viktig det var å beskytte materialet mot å tilføre celler.

Advokat Kristensen fester mer lit til Mevågs forklaring, og viser til at hun underbygget den med bilder fra laboratoriet.

– Hun tegner et mye riktigere bilde. Hun er forbilledlig klar på at de ikke hadde kontaminering i tankene i 1995.



Har ingen forklaring

Etter at Mevåg hadde redegjort for dårlige rutiner hva gjelder forhindring av smitte, stilte aktor Nina Grande henne flere spørsmål.

Mevåg har ingen forklaring på hvordan Vassbakks DNA eventuelt skal ha forurenset en prøve fra strømpebuksa til Birgitte Tengs inne på laboratoriet deres.

– Har Johny Vassbakk vært på besøk på RMI?

– Ikke som jeg vet, svarer Mevåg.

– Har Vassbakk noen gang jobbet på RMI?

– Nei.

AKTOR: Statsadvokat Nina Grande stilte en rekke spørsmål til rettsgenetiker Bente Mevåg. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Har vi noen forklaring på hvorfor det vi mener er hans DNA, har havnet på strømpebuksa?

– Det vil betinge at vi hadde hatt en prøve som inneholdt hans DNA, som ble behandlet samtidig som prøvene fra strømpebuksa ble behandlet.

– Det hadde dere ikke?

– Det er det ikke mulig for meg å si noe om, og det kan vi ikke finne ut av sikkert, svarer Mevåg.

Studie vekket oppsikt

I begynnelsen av sitt vitnemål ga Mevåg og Bjørnstad retten et krasjkurs i DNA, ulike analysemetoder og faren for DNA-smitte.

De to ekspertene viste blant annet til flere studier. En av studiene ble publisert i 2017 og tok for seg hva som skjer når en testperson tar på en hvit t-skjorte som ikke har DNA-spor på seg.

Testpersonen berørte t-skjorta ved skuldrene, magen og ryggen. Deretter ble t-skjorta sluppet ned i en beslagspose, før man senere pakket den opp, tok prøver og analyserte dem.

SAKKYNDIGE: Gro Bjørnstad og Bente Mevåg ga retten en innføring i hvordan DNA-analyser gjennomføres. Foto: Frode Sunde / TV 2

I 76 prosent av prøvene fant man DNA fra testpersonen, og i 5 prosent av tilfellene fant man DNA fra testpersonens kolleger – til tross for at testpersonen flere ganger hadde vasket hendene før han tok på t-skjorta.

I tillegg reagerte de som gjennomførte studien, på at man fant spor fra testpersonens partner i enkelte av prøvene. Dessuten fant man DNA flere steder på t-skjorta der testpersonen ikke hadde tatt.

Etter denne studien begynte det rettsmedisinske miljøet å anbefale politiet å bruke en form for mellomleggspapir mellom ulike deler av et plagg når det pakkes ned i en beslagspose.

Advarer mot DNA-bruk

Mevåg viser til en forskningsartikkel der det advares sterkt mot å bruke DNA som det eneste beviset i en straffesak.

VIST FREM: På forespørsel fra dommerne fikk retten onsdag se den 23 kilo tunge steinen som påtalemyndigheten mener kan være et drapsvåpen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det advares også mot å tillegge DNA mer vekt enn andre bevis i saken. Derfor er det viktig å vurdere DNA-resultatene i sammenheng med øvrig informasjon i saken.

I tillegg til DNA-sporet mener politiet at Vassbakk ikke har alibi for drapsnatten.

De har også brukt mye tid på å dokumentere 52-åringens omfattende straffehistorikk, som blant annet inneholder vold mot kvinner.