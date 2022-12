Har advart mot dette i hele høst – nå har det skjedd

Helsemyndighetenes frykt har vært at «den perfekte stormen» skal slå til. Nå kan det se ut til at frykten er i ferd med å bli virkelig.

STIGER: Trolig smittes et par hundretusen nordmenn nå av luftveisinfeksjoner hver uke. Det fører til svært høyt press på sykehusene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

I slutten av oktober kom Folkehelseinstituttet med sin første felles ukesrapport om korona, influensa og andre luftveisinfeksjoner i Norge.

Hver uke siden har de uttrykt bekymring for at man kan stå overfor flere utbrudd, samtidig.

Dersom alle disse utbruddene skulle inntreffe samtidig, var helsemyndighetene tydelige på at dette kom til å føre til et betydelig press på norske sykehus.

Og nå har den «perfekte stormen», som myndighetene advarte mot, skjedd.

Over hundretusen i uka

I den siste ukesrapporten slår FHI fast at koronaepidemien øker, det nasjonale influensautbruddet er i gang og epidemien med RSV-infeksjoner øker raskt med stadig flere innleggelser.

FHI opplyser til TV 2 mandag at det er «veldig mange» som nå smittes med ulike luftveisinfeksjoner.

– Det er snakk om kanskje noen hundre tusen per uke, sier fagdirektør i FHI, Preben Aavitsland.

Aavitsland understreker likevel at toppen av både influensa og RS-virus fortsatt er et lite stykke unna.

– Stor belastning

Han peker likevel på tre hovedutfordringer ved flere utbrudd samtidig:

Det blir stort sykefravær av helsepersonell.

Det blir stor belastning med mange pasienter for fastlegene og på legevaktene.

Det blir mange innleggelser på sykehusene, og kommunene er ikke alltid i stand til å ta imot utskrivningsklare pasienter som trenger sykehjemsplass.

– Vi ligger nå på to-tre hundre flere sykehusinnleggelser per uke enn det som var normalt før pandemien på denne tida av året, sier Aavitsland.

MYE SMITTE: I tillegg til korona, influensa og RS-virus, ser FHI også mye av vanlige forkjølelser, halsbetennelser og skarlagensfeber blant den norske befolkningen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Strikken er tøyd veldig langt

I forrige uke spurte TV 2 de største norske sykehusene om hvordan de ville beskrive belastningen akkurat nå.

Felles for alle sykehusene var at de beskrev en svært presset arbeidshverdag.

– Strikken er tøyd veldig langt nå. Våre ansatte er godt vaksinert både mot influensa og covid, men hvis vi får stort sykefravær nå i julehøytiden vi snart går inn i, vil det bli utfordringer med bemanningen, sa Anne Maargaard, avdelingsoverlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus.

– Krevende

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at RS-pasienter, influensa- og koronasmittede totalt sett utgjør mange innlagte på norske sykehus.

– Nå går vi inn i en ferieavvikling, og da kan det bli krevende. Særlig for de sykehusene som har den største pågangen av pasienter, sier Rostrup Nakstad.

KREVENDE: Sykehusene står overfor en krevende vinter, sier Nakstad. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Helsedirektoratet anslår at vi trolig ser en influensatopp i januar. Men allerede er det flere helseforetak som melder om fulle sykehus.

– Det er utfordrende for norske sykehus hver vinter å håndtere pågangen fra influensapasienter. Det gjør at man må ta ned en del planlagt aktivitet, og innstille driften etter en influensasesong. Dette har man planer for, sier Nakstad og fortsetter:

– Utfordringen nå er at det også kommer covid-19 som gjør at belastningen blir enda høyere. Det er krevende.

Det fins imidlertid positive nyheter også.

– Sammenlignet med i fjor, er det færre som legges inn som trenger intensivbehandling, sier Nakstad.