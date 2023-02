Har advart flere ganger – nå skjer det de ansatte fryktet

Torsdag i forrige uke meldte TV 2 at 14 av 24 intensivsykepleiere ved thoraxkirurgisk avdeling på Ullevål sykehus hadde sagt opp i protest.

Ytterligere fem personer har varslet at de kommer til å si opp, men har ikke formelt levert sin oppsigelse.

Masseoppsigelsene skjer etter uenigheter knyttet til at thoraxkirurgisk avdeling på Ullevål og Rikshospitalet skal slås sammen innen 2025.

I første omgang er det foreslått at de to avdelingene skal slås sammen om sommeren.

Men innen utgangen av mai, er det kun fem intensivsykepleiere igjen på Ullevål. Det antallet er imidlertid ikke nok til å opprettholde en driftsforsvarlig turnus.

– Kritikkverdig

Hva som skjer med thoraxkirurgisk avdeling etter mai, er derfor ytterst uklart.

– Jeg synes det er kjempetrist, og det er trist for pasientene. Jeg mener også det er kritikkverdig, og at ledelsen på Rikshospitalet tar lite ansvar for det de har stelt i stand.

Det sier Stine Molvær Nesseth, intensivsykepleier og tillitsvalgt ved thoraxkirurgisk avdeling på Ullevål.

NYUTDANNET: Stine Molvær Nesseth ble ferdig med sin spesialisering som intensivsykepleier før jul. Nå er hun bekymret for fremtiden på Ullevål. Foto: Privat

– Det som er verst for de ansatte, er at endringene har kommet så fort med for lite informasjon i forkant.

Ifølge Molvær Nesseth fikk de beskjed om at en sommersammenslåing var aktuelt så sent som i forrige uke.

– Ikke forsvarlig

Da spørsmålet om sammenslåing ble diskutert tilbake i 2019, sendte de ansatte en bekymringsmelding til ledelsen.

– Vi er bekymret for at endringen skal medføre redusert intensivkapasitet og svekke pasientsikkerheten, sto det i meldingen.

Denne ble deretter sendt videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som besluttet å gjennomføre et tilsyn av avdelingen.

Etter å ha innhentet svar fra tillitsvalgte og ledelsen, fattet Statsforvalteren følgende konklusjon:

«Vi har registrert at helseforetaket har forpliktet seg til å gjøre risikoanalyser underveis, samt iverksette kompenserende tiltak på områder der pasientsikkerheten er truet».

TILSYN: Statsforvalteren i Oslo og Viken besluttet å gjennomføre et tilsyn ved avdelingen etter en bekymringsmelding i 2019. Foto: Sigve Bremer Mjeldal / TV 2

Siden Statsforvalteren opplevde at helseforetaket tok situasjonen på alvor, og forpliktet seg til en rekke tiltak, bestemte de seg for å avslutte tilsynet.

Stikk i strid

Fire år senere er oppfatningen blant de ansatte en helt annen.

Molvær Nesseth mener prosessen bærer preg av dårlig planlegging, og at det ikke har blitt foretatt en tilstrekkelig risikovurdering av konsekvensene ved en sammenslåing.

Hun får støtte fra ti overleger, som fredag i forrige uke så seg nødt til å sende en ny bekymringsmelding til ledelsen.

«Slik vi ser det, er det iverksatt en prosess av klinikkovergripende karakter i OUS, uten at dette er forankret eller drøftet med samarbeidende avdelinger og klinikken. Risikovurdering mangler.», står det i bekymringsmeldingen som TV 2 har sett.

MASSEOPPSIGELSE: 14 av 24 intensivsykepleiere ved thoraxkirurgisk avdeling på Ullevål bestemte seg i løpet av kort tid for å si opp jobben i protest. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dette er altså stikk i strid med det statsforvalteren skrev at ledelsen ved Ullevål hadde forpliktet seg til tilbake i 2019.

Uenig i kritikken

Klinikkleder ved hjerte-, lunge- og karklinikken ved OUS, Bjørn Bendz, slår tilbake mot kritikken fra overlegene og tillitsvalgt.

– Prosessen har pågått kontinuerlig etter tilsynet i 2019 – bare med pauser under deler av pandemien. Det har vært solid medvirkning og involvering fra ansatte og tillitsvalgte/verneombud med over 30 deltakere fra alle aktuelle miljøer, sier Bendz til TV 2.

Klinikklederen mener også at det er gjennomført flere risikovurderinger.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Klinikkleder Bjørn Bendz er ikke enig i kritikken. Men han innrømmer at situasjonen ved avdelingen er utfordrende. Foto: Geir Olsen / NTB

Advarer mot konsekvenser

Videre i bekymringsmeldingen lister overlegene opp flere bekymringer knyttet til den varslede sammenslåingen.

«Så lenge Ullevål er regionssykehus med bakvaktansvar for kritisk syke hjertepasienter vil en svekkelse av hjertekirurgien og hjerteanestesien ved Ullevål medføre stor fare for liv og helse.»

Den oppfatningen deler Molvær Nesseth.

– Verste konsekvens er død, sier intensivsykepleieren.

Avdelingen gjennomfører over 400 hjerteoperasjoner i året. Molvær Nesseth og hennes kollegaer har ikke tro på at Rikshospitalet innehar kapasitet til å ta over alle disse.

– Det vi kommer til å se mest av, er at det blir lange ventelister på hjerteoperasjoner, og at man ikke har kapasitet til å ta unna pasienter som venter på operasjon.

OPERASJONER: Ved thoraxkiurgisk avdeling på Ullevål gjennomføres det årlig over 400 hjerteoperasjoner. Foto: Pål Schaatun / TV 2

Frykten da er at lang ventetid igjen skal føre til at pasientene er i en langt dårligere forfatning enn nødvendig når de først får operasjon, og at dette kan medføre store konsekvenser.

Disse konsekvensene frykter overlegene Flytting av kritisk syke pasienter medfører høy risiko og all erfaring tilsier at operasjon og intensivkapasiteten på Rikshospitalet er begrenset med tanke på behov for akutt eller snarlig kirurgi.





Planlagt sommerdrift medfører høy risiko for at pasienter må vente lenge på overflytting og operasjon.





Den skisserte planen for sommerdrift vil også redusere beredskapen ved traumer på Ullevål og behandlingsmulighetene ved forgiftning.





Lungemedisinsk avdeling er avhengig av thorakskirurgisk beredskap for å kunne ivareta sin funksjon ovenfor de andre sykehusene i regionen. Mange lungepasienter henvises og ivaretas på Ullevål fordi planlagt prosedyre ansees å ha så stor risiko at det ikke kan gjøres lokalt. Selv om alvorlige hendelser er relativt sjeldne, er det kritisk med rask hjelp fra thoraxkirurgisk avdeling når det oppstår. Lungemedisinsk avdeling vil ikke lenger kunne ta på seg denne risikoen dersom beredskapen svekkes.

– Det er ikke noe ønske om at disse operasjonene skal overføres til Rikshospitalet før i 2025. Men etter oppsigelsene på Ullevål må vi vurdere dette fra dag til dag fremover. Det blir utfordrende, sier Bendz.

Tillitsvalgt Molvær Nesseth beskriver en fortvilet stemning blant de ansatte.

– Det handler ikke om de ansatte som jobber på gulvet ved Rikshospitalet. Det er bare at vi føler prosessen er for dårlig planlagt, sier Molvær Nesseth.

Hun går selv i en utdanningsstilling, og har derfor bindingstid frem til neste sommer.

ADVARER: Intensivsykepleier og tillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund, Stine Molvær Nesseth, prøver å advare ledelsen om endringene. Hun har liten tro på at de kommer til å snu, tross press fra de ansatte. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Intensivsykepleieren går nå noen usikre måneder i møte.

– Vi venter på svar om hva vi skal gjøre fra 1. mai og er veldig spent på hva ledelsen kommer til å si.

Klinikkleder Bendz sier at de nå jobber med å rekruttere nye intensivsykepleiere fortløpende.

– Fra før har vi cirka 100 høykompetente intensivsykepleiere på hjerte- og lungekirurgisk intensiv på Rikshospitalet. Hvordan ressursene blir fordelt fra mai, er for tidlig å svare på i dag.

Ber ledelsen om å snu

I bekymringsmeldingen fra fredag slår overlegene fast at konsekvensen av planene fremstår uforutsigbare.

– Vi ber om at en umiddelbart revurderer planene og involverer samarbeidende avdelinger.

Men Molvær Nesseth har liten tro på at ledelsen kommer til å snu.

– Jeg tror de er for opptatte med å få gjennom sitt. Jeg sitter på følelsen av det ikke lenger handler om verken oss eller pasientene.