Har 3890 ulvebilder – TV 2 fikk kun tilsendt ett

Etter at TV 2 fortalte om brune og hvite ulver og dyr med dingo-trekk i norske revirer, ba vi Naturoppsynet sende oss bilder de har fått inn av ulver med spesielle pelsfarger og merkelig utseende.

Vi fikk kun tilsendt ett. Selv om de trolig har mange flere.

Forklaringen er at ulver med fargevariasjoner ikke markeres spesielt i det gigantiske ulvearkivet, ifølge direktør Morten Kjørstad i SNO.

Derfor må gjennomgang av billedmaterialet skje manuelt for hvert bilde om man skal finne ulvene som skiller seg ut.

– Hva er grunnen til at Statens Naturoppsyn ikke har publisert eller omtalt bildene av ulver med merkelig utseende offentlig?

HALE: Denne ulven i Magnor-reviret har hvit haletipp, Selv om ulvers haletipp egentlig skal være svart. Foto: Privat

– Da DNA-analyser gjennom årene har vist at variasjon i farger eller forekomst av hvite haletipper er naturlig i ulvepopulasjonen, er slike variasjoner noe som ikke følges opp eller vurderes ytterligere ut fra bilder, sier Morten Kjørstad.

Han framholder at ulvebasen inneholder noen bilder fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), og at disse er tilgjengelige på nettet.

1770 av bildene er levert av publikum de siste fem årene.

MANGEN: Her er et bilde TV 2 har fått inn fra Mangen-reviret. Foto: Privat

– Hva mener dere er årsaken til at ulvene ser merkelige ut. Vi har vist bilder av en ulv som er brun og hvit, og noen ser ut til å ha dingo-trekk?

– SNO har observert ulver med variasjon i pelsfarge og hvite haletipper helt tilbake til starten av 2000- tallet. Det er etter hvert mange revir i Skandinavia, og i Norge har det i hvert fall vært i Mangen, Magnor, Kynna og Rømskog. I Sverige er det observert i flere revir, og det felles hvert år ulver i forbindelse med skadefelling og lisensjakt med hvit haletipp.

Bilde vi fikk tilsendt

Da Statens Naturoppsyn skulle kontrollere et ulvehi for noen år siden oppdaget de at to av ulvehvalpene hadde hvite tegninger.

HVALPER: To av hvalpene har tydelige hvite tegninger. Foto: SNO

De ble fotografert og dette er det eneste bildet SNO har oversendt til TV 2.

– Det ble tatt i forbindelse med forvaltningsmerking i Mangen-flokken i 2018. Her så vi hvite haletipper og pelstegninger. Det er ikke noe unormalt med dette og DNA-analyser viser at dette er ulver, sier Kjørstad.

TV 2 viste året etter bilder fra viltkameraer av ulver i nettopp Mangen-flokken.

Noen var svarte og hvite. Og det ble stilt spørsmål om noe slikt virkelig kan være ren ulv.

Tirsdag viste vi nyere bilder, både fra Mangen og Magnor-flokken, som holder til i Viken og Innlandet inn mot svenskegrensen.

Også disse ulvene vekker undring på bygdene.

Per Bergum i Facebook-gruppen "Naturen for alle" hevder det må være snakk om et sammensatt fenomen, der det har skjedd hybridisering mellom ulv og flere hundearter over lang tid.

Men dette blir blankt avvist fra forskerhold.

Seniorforsker Øystein Flagstad i NINA sier årsaken må være ekstrem innavl i ulvestammen.

UNDERLIG: Dette er en ulvevalp fotografert i Magnor-reviret. Foto: Privat

Direktør Morten Kjørstad i SNO er også krystallklar på at det dreier seg om ren ulv.

– Det er to kjente tilfeller hvor valper har blitt født i ulverevir etter parring med hund i Skandinavia. Dette ble bekreftet med DNA-analyser. I begge tilfeller ble valpene avlivet sammen med foreldredyrene, sier han.

Og fortsetter:

– De fremste fagmiljøene i verden har sett på hele arvemassen for ulvebestanden i Skandinavia og det er ikke tegn på hybridisering over tid eller forekomst av det i bestanden.