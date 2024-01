– Håper vi får noen svar snart

Fem dager har gått siden tre mennesker ble funnet drept i en bolig på Skogbygda i Nes kommune. To kvinner på 24 og 30 år, og en ti måneder gammel baby.

Deres far og bestefar ble også funnet død på adressen. Han er nå siktet for trippeldrap.

Også en hund ble funnet skutt på adressen.

– Kan lett bli spekuleringer

Dagen etter bekreftet politiet at deres teori er at den antatte gjerningsmannen drepte sine to døtre og et barnebarn. Mannen ringte selv politiet og fortalte hva som hadde skjedd, og at han ville ta sitt eget liv.

Men hva som var motivet for drapet, er fortsatt ikke klart.



UVIRKELIG: Ordføreren i Nes kommune forteller om innbyggere i sjokk. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Vi vet ikke om vi kommer til å få alle svarene, men jeg håper at vi får noen svar. Dessverre kan det lett bli spekuleringer og at folk lurer litt når det tar tid, sier ordfører i Nes kommune, Tove Nyhus (Frp) til TV 2.



Hendelsen har rystet lokalsamfunnet, og søndag ettermiddag var det sørgegudstjeneste i Ingeborgrud kirke.



– De første dagene så hadde innbyggerne vanskelig for å tro at det virkelig hadde skjedd, men nå har man forstått at det faktisk har skjedd, sier Nyhus.

Nå håper hun å gi innbyggerne flere svar på hva som har utløst den tragiske saken.

– Det hadde vært fint om det kom mer fra politiet snart, men jeg forstår at de må gjøre jobben på best mulig måte og har sine rutiner å følge, sier ordføreren.

Vil ta tid

En av de drepte var ansatt i Øst politidistrikt, og saken ble derfor flyttet til Oslo-politiet. Politiinspektør Grete Lien Metlid sier til TV 2 at trippeldrapet er en sak som engasjerer.

– Det er naturlig at det er mange spørsmål i en så ufattelig trist sak som denne. Det vi er opptatt av nå, er å gi svar, sier hun og legger til:

– Men noe tid må påregnes i en så alvorlig sak.

Torsdag denne uken fortalte politiet at de foreløpige obduksjonsrapportene viste at alle ofrene ble skutt og døde av skadene.

ETTERFORSKER: Politiinspektør Grete Lien Metlid etterforsker saken for Oslo-politiet. Foto: Javad Parsa/NTB

Politiet har bekreftet at de har funnet flere våpen på åstedet, der de antar at drapsvåpenet er blant dem.

Kunne lagt det dødt

Ordfører Nyhus sier at hun opplever at det er noe rykter rundt saken, og at folk lurer på hva som kan ha skjedd.

– Det er naturlig i sånne saker. Forhåpentligvis kunne man lagt noe av det dødt hvis det kom mer informasjon, sier hun.

Nyhus legger igjen til at hun forstår at politiet må jobbe med etterforskningen og at hensynet til de pårørende er viktig.

– I denne saken gikk vi tidlig ut med politiets hovedhypotese, antatt gjerningsperson og at vi mener den siktede har skutt og drept de tre ofrene, sier Metlid.

TENTE LYS: Dagen etter drapet var ordfører Tove Nyhus ute og tente lys til minne om de døde. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Men det er fortsatt flere ting som gjenstår før politiet kan gå ut med mer, forklarer hun.

– Vi søker disse svarene så fort vi kan, men vi skal ha en grundig etterforskning.

Venter på helseinformasjon

Politiet har blant annet ikke fått innsyn i mannens helsehistorikk, men venter på en avklaring rundt dette.

– Det mener politiet er viktig, for å se om det ligger informasjon der som kan ha betydning. Det er viktige opplysninger i en sak som denne, sier Metlid.

Det gjøres også flere andre undersøkelser i jakten på å finne svar på hva som kan ha utløst drapene.

– Det er en veldig vanskelig situasjon for alle som er nær denne familien. Vi fortsetter med avhør og jobber videre nå for å se om vi kan danne oss et bilde av hva som kan ha utløst dette, og hva motivet kan være, sier Metlid.

Hun legger til:

– Det er naturlig at det stilles mange spørsmål, men det er for tidlig å gi svarene nå.

Den etterlatte moren og bestemorens bistandsadvokat, Hege Salomon, har ikke ønsket å kommentere denne saken.

Knut-Ole Bakke Hansen er bistandsadvokaten til den ene kvinnens samboer, og faren til babyen. Han sier i en tekstmelding til TV 2 at håpet er at etterforskningen vil gi svar.

