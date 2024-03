Håper å unngå nytt rabaldermøte

RABALDERMØTE: Nå jobbes det hardt for at fylkesårsmøte i Arbeiderpartiet skal gå langt roligere for seg. Foto: Tom Rune Orset/ TV 2

TRONDHEIM (TV 2): Ap i Trondheim forsøker å unngå nok et opprivende møte. Det legges ned mye krefter for å unngå bråk under fylkesårsmøte.

Rabaldermøte i Trondheim Ap på Prinsen Hotell 9. og 10. februar har satt sine spor. Lederen som ikke sto på valg, Gunn Elin Høgli, ble vraket, inn kom Pål Sture Nilsen og tok over vervet. I tillegg gikk Marit Selfjord som var innstilt som nestleder på talerstolen og ville at Trond Giske skulle få plassen hennes.

Lokallaget til Trond Giske har blitt en betydelig maktfaktor i Ap i Trondheim. Lederen for Nidaros lokaldemokratisk forum fikk nok stemmer til at dirigenten ikke trengte å telle stemmene.

– Vi må legge støyen bak oss

Nå jobbes på høygir for at fylkesårsmøte skal bli gjennomfør i langt fredeligere former. Det sier Emil Raaen som er innstilt som nestleder i Trøndelag Ap.

– Vi må legge bak oss støyen som preget lokallagsmøte i Trondheim. Alle må bidra til at politikken preger møte.

VIL UNNGÅ NYTT DRAMA: Emil Raaen håper sier alle må bidra til at politikken vinner over dramatikken Foto: Tom Rune Orset/ TV 2

Den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet har sagt til TV 2 at han vurderer et rikspolitisk comeback. Nå er fylkesårsmøte til Ap neste runde for partiet i Trøndelag.



Skal Giske sikre seg et comeback på riksplan må han bli nominert som nummer en eller to på Sør-Trøndelag benken.

Kampen om de viktige plassene i Nominasjonskomiteen har bydd på utfordringer allerede før fylkesårsmøte. Roar Aas var innstilt som leder, men Trondheim Ap ville det annerledes og ønsket Pål Sture Nilsen i det vervet.

For å roe gemyttene ser det nå ut til at Aas beholder ledervervet og at nominasjonskomiteen utvides og at Pål Sture Nilsen blir medlem i komiteen isteden.

– Man skal aldri si aldri

Men man skal aldri si aldri om hva som vil skje under et møte i Trøndelag Arbeiderparti sier TV 2 kommentator Aslak Eriksrud.

– Det som ser ut til at nominasjonskomiteen fremstår som et kompromiss. Det Ap virkelig trenger nå er ro, og ikke et nytt rabaldermøte. Det trenger både Arbeiderpartiet sentralt og Trond Giske. Det store slaget om stortingsplassene står først til høsten under nominasjonsmøtet.

TRENGER RO: Man skal aldri si aldri om hva som skjer under et fylkesårsmøte i Arbeiderpartiet sier politisk kommentator i TV 2, Aslak Matre Eriksrud Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Men Eriksrud legger til i forkant av helgens fylkesårsmøte:

– Man skal aldri si aldri om Ap-møter i Trøndelag, du kan aldri slå fast at det kommer til å gå rolig for seg.



Fylkesårsmøte til Trøndelag Arbeiderparti starter på morgenen lørdag 16. mars på Hell i Stjørdal. Valget av ny nominasjonskomité skjer søndag 17. mars klokken 12:00.