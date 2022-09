Hans Torbjørn (67) tilbyr gratis strøm: – Helt vanvittig!

Eneboligen til Hans Torbjørn Liestøl og kona Oddbjørg Hallsteindal på Karmøy i Rogaland er ikke som andre eneboliger. For mens temperaturen ute viser 21 grader, går strømmåleren bokstavelig talt varm inne.

VARMEKABLER: Pensjonisten kjører varmekablene i stua på fullt. Samtidig sørger varmepumpen for kjøling. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Jeg har varmekablene i stua på maks. Samtidig jobber varmepumpa med å kjøle ned rommet, sier pensjonisten.

Fastpris på 80 øre

Årsaken til den ville strømbruken er at Liestøl i september i fjor inngikk en fastprisavtale for et år på 80 øre pluss moms pr kilowatt time. Avtalen har vist seg å bli stadig mer lukurativ.

– Det er ren flaks at jeg traff så bra. Nå er det kjempebusiness for meg, ler pensjonisten.

Vil tredoble strømbruken

Han forteller at han og kona normalt bruker omkring 1500 kilowatt timer på en måned. I september i år håper han å komme opp i nærmere 5 000 kilowatt timer, som er grensen for maksimal strømstøtte.

– Får jeg til det har jeg regnet ut at jeg vil sitte igjen med 12 500 kroner netto utbetalt etter at strøm og nettleie er betalt, sier Liestøl.

Selv om alle lys er på, varmekabler står på maks og strømforbruket på alle måter maksimeres ber han om hjelp for å bruke mest mulig strøm.

PREMIE: Ekteparet på Karmøy planlegger å trekke ut en premie til et par av de som benytter seg av gratis lading i garasjen hans. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Alle som vil kan komme hit og lade elbilen sin i garasjen. Er vi ikke hjemme legger jeg ut en ladekabel, sier Hans Torbjørn Liestøl.

Han fortalte første gangen om strømavtalen sin i Haugesunds Avis. Etter det har tre elbilister benyttet seg av tilbudet, men han håper på flere.

– Jeg gjør dette for å provoserer politikerne og vise hvor dårlig dette systemet er. Det er helt vanvittig. Rett og slett ræva, sier pensjonisten.

Omkring 200 000 husholdninger har fastpris

Han er ikke alene om å ha fastpris på strøm. I følge Statistisk sentralbyrå, (SSB) hadde 7,9 prosent av norske husholdninger en slik avtale ved utgangen av andre kvartal .

Det er riktignok målt i strømforbruk, men om man antar at de fleste som har fastpris ikke gjør som pensjonisten på Karmøy, men bruker omtrent det samme om de som har spotpris, så blir tallet omtrent det samme.

Ved årsskiftet var det 2 545 902 husholdninger her i landet, og regner man 7,9 prosent av dét, finner man ut at 201 126 husholdninger har en eller annen form for fastpris.

Ønsker makspris

Pensjonist Hans Torbjørn Liestøl mener det eneste riktige er å innføre en makspris både for private og industrien.

– Tiden går mens politikerne sier de evaluerer og følger nøye med. Det holder ikke, sier 67-åringen.

Han får full støtte fra kona.

– Det vi gjør virker kanskje litt rart, men slik systemet er nå der slike som oss kan bruke så mye strøm vi vil og tjene penger på det blir bare helt feil, sier Oddbjørg Halsteindal.

Men selv om pensjonisten ønsker makspris er flere av de politiske partiene enige om at det ikke er veien å gå.

– Vi har en veldig god strømstøtteordning i Norge. Den rauseste i Europa, men makspris har vi advart mot flere ganger, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet Andreas Bjelland Eriksen.

ADVARER MOT MAKSPRIS: Andreas Bjelland Eriksen mener det kun vil forverre situasjonen med en makspris. Foto: Sverre Saabye

Eriksen forteller det heller vil bidra til å forsterke den energiknappheten vi nå ser.

– Det vil ta lenger tid å investere oss ut av de utfordringene vi er oppe i, og det er bakgrunnen for at vi ikke vil gå inn for en makspris.

Gir bort strømstøtten

Hans Torbjørn Liestøl tjener penger på å bruke strøm, da han for et år siden tegnet en fastprisavtale til 80øre eks mva, og nå i tillegg mottar strømstøtte. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Det hører også med til historien at ekteparet ikke har tenkt å beholde overskuddet fra det elleville strømforbruket selv.

– Neida. Planen er å trekke ut to av dem som lader gratis hos meg og spandere en heisatur til Bergen i drosje med hotell, teater og alt som hører til. Dekker ikke strømstøtten alt tar jeg resten fra pensjonen, sier Hans Torbjørn Liestøl.

– Ekstremt provoserende

Nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, mener det er et problem at noen tjener på strømstøtten, og har flere ganger bedt regjeringen se på ordningen.

PROBLEMATISK: Torgeir Knag Fylkesnes ønsker å droppe strømstøtte for de som allerede har makspris. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Jeg synes han på en veldig elegant måte klarer å få frem absurditeten i at dersom du har hatt en fastprisavtale, så kan du tjene store penger på strømstøtten.

Men pensjonisten påfunn faller ikke i like god jord hos Høyres Nikolai Astrup.

– Jeg tenker at dette må være ekstremt provoserende for de mange menneskene som nå sliter med skyhøye strømregjeringer.

Astrup mener det blir feil å sløse med strøm samtidig som hele Europa står overfor en energikrise.

SLØSING: Nikolai Astrup (H) synes ikke det er greit å kaste bort strøm midt i en energikrise. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Å se at noen rett og slett bare kaster bort strømmen - det er grenseløst usolidarisk.

Olje- og energidepartementet vedgår også at ordningen har svakheter, men minner samtidig om at de færreste har en fastprisavtale.

– Strømstøtteordningen ble etablert på rekordtid. Det er et arbeid som vanligvis ville tatt mange år. Det gjør også at den har noen utfordringer, forteller statssekretær Andreas Bjelland Eriksen.