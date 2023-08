«Hans» tar seg opp i natt: – Vanskelig å få oversikt

TETT: Tette kummer og vann i veien på ring 2 i Oslo gjør at mannskap må åpne sluk mandag. Foto: Frederik Ringnes / NTB Foto

«Hans» har herjet over Østlandet mandag. Ifølge meteorologene drar det seg virkelig til i løpet av natten.

Mandag har uværet «Hans» vist sitt sanne ansikt. Sterk vind og ekstreme mengder nedbør har allerede skapt ødeleggelser på bygg, biler, og veier.

– Mest nedbør har det kommet nord for Mjøsa og opp mot Dovre, sier vakthavende meteorolog i Storm Geo, Isak Slettebø.

Flere steder har det kommet mer enn 50-60 millimeter nedbør det siste døgnet.

– Som forventet

Rundt 17.30 mandag sier vakthavende meteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt at ekstremværet enn så lenge har fulgt prognosene som forventet.

Rakkestad er stasjonen med mest nedbør på én time, med 24 millimeter.

NØYAKTIGE PROGNOSER: Kartet viser anslått døgnnedbør fra i morges og fram til i morgen tidlig. Rødt er mye nedbør. Til nå har prognosene truffet godt. Foto: Storm Geo

Ifølge Borander er det flere kraftige byger på vei, selv om ekstremværet akkurat nå er inne i en roligere periode.

– Fra sjutiden og utover mot natta vil det virkelig dra seg til over et større område, sier hun.

NEDBØR: Slik vil nedbøren treffe i løpet av det neste døgnet, ifølge prognosene fra Meteorologisk institutt. Foto: Meteorologisk institutt

Dette er jokeren

Det er imidlertid vanskelig å få oversikt over hvor ekstremværet rammer hardest.

– Det er fortsatt det som er «jokeren», sier Borander.

Grunnen til at det er så vanskelig å si er fordi bygene er såpass lokale, forklarer Slettebø.

– De kommer og går, og bare strømmer på.

Borander forklarer at det er dette usikkerhetsmomentet som gjør at det fortsatt er et såpass stort område med rødt farevarsel.

Ildrødt farevarsel

Ser du på kartet under, er det lett å se hvor «Hans» befinner seg.

Stormen er vurdert å være så sterk at NVE har benyttet den høyeste varslingsgraden, nivå 4, for både regn, flom og skred av ulik type.

Flere kommuner har sendt ut nødvarsler for å informere innbyggerne og turister om situasjonen.

NVE ber folk om å holde seg oppdatert på varslene de nærmeste dagene.

Det kan man gjøre på varsom.no.