Hans Petter Eikesdal døde i trafikkulykke

Torsdag 6. juli var det en alvorlig trafikkulykke mellom en buss og en personbil langs E39 i Sandnes i Rogaland.



Føreren av personbilen ble bekreftet død etter ulykken.

Den omkomne var Hans Petter Eikesdal, som var professor, overlege og avdelingsdirektør ved kreftavdelingen på Haukeland Universitetssykehus.

Politiet frigir navnet i samråd med pårørende.



Ulykken etterforskes

Politiet fortsetter etterforskningen av trafikkulykken.

– Vi er enda tidlig i etterforskningsfasen, og det er på nåværende tidspunkt for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. Vi fortsetter blant annet med vitneavhør, og jobber fremdeles med å innhente overvåkningsvideoer, sier politiadvokat Amalie Bråten Hauge i en pressemelding.

ULYKKE: Ulykken skjedde mellom Figgjo og Bråstein på E39 i Sandnes kommune torsdag. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Begge kjøretøyene blir undersøkt av Statens vegvesens ulykkesgruppe og kriminalteknikere fra politiet.

– Det er ingen som har status som mistenkt eller siktet i saken, sier Bråten Hauge.

– Stor sorg

Eikesdal var kreftspesialist. Siden 2009 arbeidet han som overlege ved kreftavdelingen på Haukeland.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Hans Petter Eikesdal sin brå bortgang. Våre tanker og medfølelse går til Hans Petter sine nærmeste, sier Eivind Hansen, administrerende direktør ved Haukeland universitetssykehus, til TV 2 i en epost.

STORT SAVN: Administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, sier at savnet etter Hans Petter Eikesdal vil bli stort. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Hansen forteller at Eikesdal gjennom mange år har vært en dyktig og høyt verdsatt kollega, leder og forsker ved kreftavdelingen.



– Han har betydd mye for forskingsaktiviteten ved sykehuset, med viktige bidrag både nasjonalt og internasjonalt, til stadig bedre kreftbehandling.

Hansen beskriver Eikesdal som en viktig drivkraft for avdelingen og sykehuset.

– Savnet etter Hans Petter vil bli stort, både som høgt respektert fagperson, som en engasjert og reflektert leder og kollega med et smittende humør.



Haukeland universitetssykehus planlegger en minnemarkering ved sykehuset denne uken.

Ville kurere alle med brystkreft

Hovedfeltet til Eikesdal var brystkreft og føflekkreft, ifølge Universitetet i Bergen (UiB).

I november 2021 ble han tildelt åtte millioner kroner fra Rosa sløyfe-aksjonen til et forskningsprosjekt med mål om å redusere bruken av cellegift.

– I dag får en stor del av brystkreftpasientene med store svulster cellegift enten før eller etter operasjon for å bli friske. Samtidig sliter mange pasienter med senskader etter cellegiftbehandling. Det er derfor et klart behov for å redusere cellegiftbruken dersom det er mulig, sa Eikesdal til UiB.

PERSONTILPASSET: Hans Petter Eikesdal jobbet blant annet med persontilpasset behandling av brystkreft. Foto: Privat / Kreftforeningen

Eikesdal satt også i arbeidsutvalget til Norsk Brystkreftgruppe (NBCG), som utarbeider de nasjonale retningslinjene for behandling av brystkreft i Norge.

I en nyhetssak publisert hos Kreftforeningen i 2019 ble Eikesdal spurt om hva hans håp for fremtidens kreftbehandling var.



– Håpet mitt er selvfølgelig at vi skal kunne kurere alle med brystkreft. For å komme dit, må vi ha enda flere kliniske studier for å teste mer målrettet behandling. Jeg er optimistisk for fremtiden, og synes det er kjempespennende å være kreftforsker i en tid som denne.