Hans Arne (49) ringte etter hjelp flere ganger. Så skjøt politiet ham

Natt til fredag 9. desember ble Hans Arne Nystad (49) skutt og drept av politiet hjemme på gården på Røkenes i Lavangen.

Politiet hadde blitt tilkalt for å bistå helsevesenet.

Ringte etter hjelp

Ifølge avisen Nordlys skal det ha vært avdøde selv som ringte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) flere ganger den natten.

Men samtalene med amk-operatøren skal ha vært av en slik karakter at ambulansepersonellet valgte å ikke gå inn i situasjonen. De ventet heller til politiet kom til stedet.

Da politiet ankom, skal Nystad ha kjørt inn politibilen med hjullasteren, slik at politibilen veltet.

– Den ene tjenestepersonen satt inne i politibilen da dette skjedde. Den andre tjenestepersonen, som hadde beveget seg ut av politibilen, har med sitt tjenestevåpen løsnet skudd som har truffet avdøde. Det ble avfyrt et større antall skudd.

DRAMATISK: Minst 16 skudd skal ha blitt avfyrt mot mannen i hjullasteren. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

Dette skriver Spesialenheten for politisaker i en pressemelding onsdag.

Etter det TV 2 har kjennskap til, skal det ha blitt avfyrt minst 16 skudd.

God venn

Thomas Røkenes (31) er nærmeste nabo til avdøde Hans Arne Nystad, som han også omtaler som en god venn.

NABO OG VENN: Hobbybonde Thomas Røkenes forteller at han hadde et godt samarbeid med avdøde Hans Arne Nystad. Foto: Privat

– Jeg har kjent ham hele livet. Og jeg har hjulpet ham veldig mye. Men han har også hjulpet meg, sier Røkenes til TV 2.

I likhet med Nystad har Røkenes tatt over gården til sine besteforeldre. Selv har han drevet gården mest på hobbybasis, mens Nystad har hatt både sauer og kyr, i tillegg til at han drev et grustak.

– Han arbeidet veldig mye. Han pleide å flire og si at døgnet ikke har nok timer, sier Røkenes, som ikke er alene om å omtale naboen som snill, positiv og et ja-menneske.

– Mye sorg

– I dag ble Nystads identitet kunngjort. Hvordan er det å se bildet av sin nærmeste nabo i alle aviser?

– Det er rart. Surrealistisk, sier Røkenes.

– Er hendelsen noe i nærheten av noe du tenkte kunne komme til å skje?

– Nei, det kunne jeg på ingen måte.

– Jeg kjenner jo ikke hendelsesforløpet, så det er vanskelig å sette seg inn i selve situasjonen, sier Røkenes, som ikke ønsker å spekulere hva som har skjedd.

– Vi får vel vite det når fakta kommer på bordet, sier han.

Han beskriver dagene etter hendelsen som krevende.

– Det har vært mye sorg i bygda, og mye folk som har satt ut levende lys. De brenner fortsatt, sier Røkenes.

Status: Mistenkt

Kripos har gjennomført flere kriminaltekniske undersøkelser – blant annet på stedet, og av hjullasteren, som ble kjørt bort fra gården sent fredag kveld. Den avdøde er obdusert.

Etterforskningen vil fortsette i flere uker framover.

Begge de involverte tjenestepersonene er avhørt, og straffesaken har fra etterforskningen ble igangsatt hatt som mistankegrunnlag grov kroppsskade med dødsfølge, jf. straffeloven § 274.

– Tjenestepersonen som har avfyrt skudd, er mistenkt i saken, skriver Spesialenheten.