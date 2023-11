Hanne Skartveit: – Jeg kommer til å skrive enda mer

Hanne Skartveit (57) går av som VGs politiske redaktør som følge av at mannen ble syk, melder VG. Hun går nå over i en fristilt redaktørstilling.

– Dette er et valg basert på kjærlighet til mannen min. Livet handler om å prioritere det som er viktigst. Den erkjennelsen kom så sterkt etter at min mann, Gerhard, ble syk. Jeg vet ikke hvor mange friske år vi har igjen sammen, sier Skartveit.

Minst like synlig

Skartveit er gift med tidligere journalist og programleder i TV 2, Gerhard Helskog, som har Parkinsons sykdom.

Skartveits avgang som politisk redaktør, får større praktisk konsekvens internt i VG enn utad.

– Jeg skal skrive enda mer! Jeg skal egentlig gjøre akkurat det samme, og være like tydelig og like skarp, sier Skartveit til TV 2.



– Men jeg har sittet i ledergruppen og hatt personalansvar og gjort masse som ikke syns utad. Alt det slipper jeg nå, forklarer hun.



Hvis leserne vil merke en endring, kan det like gjerne være fordi hun blir mer synlig utad.

– Jeg skal fortsette å skrive, lage podkaster og være enda nærmere journalistikken, lover hun.



Planlagt lenge

Skartveit fikk bred medieomtale tidligere denne uka, etter at Karpe-profilen Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (39) kritiserte henne for kommentarene om Israel og Palestina.

Ansvarlig redaktør Gard Steiro i VG understreker at dette har vært planlagt lenge, og at det ikke har sammenheng med debatten som har pågått rundt Skartveits kommentarer om Israel og Palestina.

– Jeg har dyp respekt for Hannes livsvalg. Hun har strukket seg langt for VG og journalistikken – også i en tøff periode i hennes liv. Det er jeg takknemlig for, sier Steiro.

VG-sjefen forstår at noen kan stille spørsmål ved tidspunktet.

– Derfor er det avgjørende for meg å understreke at denne kunngjøringen har vært planlagt lenge og på ingen måte har sammenheng med den pågående debatten rundt hennes Midtøsten-kommentarer, sier Steiro.

Hanne Skartveit vil fortsette som politisk redaktør frem til arvtageren er på plass.

– Jeg er veldig takknemlig overfor Gard og VG, som gir meg denne muligheten, sier hun til TV 2.