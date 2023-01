Hanne (26) ledet oppdraget da Wagner-avhopperen flyktet til Norge

Løytnant Hanne Beverli (26) var vakthavende befal ved Pasvik grensestasjon da den russiske leiesoldaten Andrej Medvedev natt til fredag flyktet over isen til Norge.

– Jeg hadde lagt meg, og sov godt da vår analyse- og kommandosentral ringer til meg som vakthavende befal, sier Beverli til TV 2.

Løp ned trappa

Den klare beskjeden fikk henne til å bråvåkne: Som vakthavende måtte den nestkommanderende i Pasvik-kompaniet komme til sentralen umiddelbart.

– Jeg kler på meg raskt og løper ned trappa inn til dem. Der har det kommet inn en melding via politiet om en mulig grensekryssing fra Russland til Norge. Russisk grensevakt har funnet spor som går inn mot norskegrensa, forteller løytnanten.

VAKTHAVENDE: Løytnant Hanne Beverli er nestkommanderende kompanisjef. Foto: Odd Arne Hartvigsen/ TV 2

Samtlige grensejegere ved Pasvik grensestasjon ble deretter vekket, fortsetter hun.

Vekket hele stasjonen

– Jeg vekker hele stasjonen, alle soldatene som ligger og sover. De gjør seg klar på samme måte som meg. De forter seg opp, kler på seg og stiller klare til meg for en situasjonsoppdatering, sier Beverli.

Oppdraget som deretter fulgte, var å iverksette patruljer.

– De skal overvåke en teig som jeg gir dem, et stykke område. Jeg har fått et grensemerke som de antar at kryssingen har skjedd, og da gir jeg patruljene et område som de skal søke. Det gjør de både til fots og på kjøretøy, forteller hun.

Fulgte ekstra nøye med

I tillegg til at jegerne fra grensestasjonen startet patruljeringen, varslet Beverli andre enheter som overvåket grenselinja, og ba dem følge ekstra nøye med.

Alle øyne var rettet mot det aktuelle området der grensekryssingen skulle ha skjedd. Den norsk-russiske grensen går gjennom Svanevatn i Pasvikelva.

– De som er ute på patrulje og søker, får kontinuerlige situasjonsoppdateringer underveis, som hvor langt unna politiet er og hva de ser etter, sier Beverli.

Fulgte fotspor

Det eneste grensejegerne visste på dette tidspunktet, var at et uidentifisert menneske vandret ute i vinternatten.

HOPPET AV: Andrej Medvedev sier at han er leiesoldat i Wagner-gruppen. Foto: GULAGU.NET

Andrej Medvedev sitter nå i varetekt i Oslo, siktet for ulovlig grensepassering fra Russland til Norge.

Området der den russiske leiesoldaten krysset grensen, beskriver hun slik:

– Grensen går i elva, og området der kryssingen skjer, er naturligvis over isen. Dette området er veldig åpent, midt på det tykkeste av elva.

Ifølge løytnanten, som har inngående kjennskap til dette området, er det flere hundre meter å gå over elva. Vinterforholdene gjorde jobben lettere for grensejegerne, ettersom de kunne følge sporene i snøen og ikke trengte å vente på hundepatruljer.

MERKET: Grenseområdet er tydelig merket på norsk side. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Isen er tykk og trygg, men det er også mye snø, så det er vanskelig å bevege seg fort. Det er glatt, og tungt å gå, sier løytnanten.

Ønsket hjelp

En politipatrulje og en innsatsleder fra politiet hadde også ankommet sentralen, og jobbet med henne mens hun ledet det militære oppdraget.

– Etter at vi får observasjon på gjerningspersonen, og patruljene mine pågriper, rykker også denne patruljen fra politiet ut og bistår i pågripelsen, slik at alt skjer trygt og forsvarlig, sier Hanne Beverli til TV 2.

Avhopperen som grensejegerne pågrep, hadde ikke fiendtlige hensikter, men ønsket hjelp.

PÅ JOBB FOR NORGE: Løytnant Beverli (i midten) og medbefal på snøscootere i Neiden. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Det spesielle oppdraget gjorde at det ikke ble noe søvn på henne og de andre grensejegerne den natten, selv om det tok under en time før pågripelsen skjedde.

– Selv om innsatsen gikk veldig fort, fortsetter vi gjennom hele natten. Vi fortsetter søk og beredskap, i tilfelle det skulle være flere personer som har krysset eller som kan komme til å krysse. Det ble en hektisk natt, og vi var ikke ferdige med situasjonen før langt ut på morgendagen dagen etter, sier hun.

Mens hun ledet oppdraget fra analyse- og kommandosentralen, så hun for seg de ferske grensejegerne som hun hadde sendt ut på patrulje.

– Vi har alltid soldater under utdanning, som lærer dette for første gang. Det er ikke alle vernepliktige som er inne til tjeneste som får oppleve å faktisk pågripe en gjerningsperson som har krysset over grensen, sier Beverli.

«Skarp hendelse»

Michael Spanne Rozmara, sjef for Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), roser sine mannskaper for hvordan de løste avhopperhendelsen.

SJEF: Oberstløytnant Michael Spanne Rozmara er sjef for Garnisonen i Sør-Varanger. Foto: Odd Arne Hartvigsen/ TV 2

– Vi hadde kontingentskifte tidlig i januar, så de overtok faktisk oppdraget to dager før, fra tidligere kontingent. De får en «skarp hendelse» rett i fanget og løser det eksemplarisk. Det er veldig betryggende som sjef å få lov til å lede en sånn avdeling, sier Rozmara til TV 2.

I likhet med politimester Ellen Kathrine Hætta er også Rozmara opptatt av at man på norsk side har fri tilgang til grenselinja.

– Vi forsvarer våre verdier, og verdiene er også bevegelsesfrihet. Vi har full bevegelsesfrihet i Norge, og det er noe vi skal være stolte av. Det er det vi er med på å beskytte, men det betyr også at vi beskytter et område hvor vi har ferdsel og bebyggelse hvor andre land har stengt ned, bygd gjerder og laget buffersoner, sier GSV-sjefen.

Løytnanten i Pasvik-kompaniet sier at sikkerhetssituasjonen i verden gjør at jobben grensejegerne gjør, føles ekstra viktig.

– Nå har det nettopp skjedd, og det kan skje igjen. Med tanke på situasjonen i verden, og for de som bor og lever i Russland, er det ikke utenkelig at det er folk som vil over grensen nå. Det må vi til enhver tid være bevisst på, sier Hanne Beverli til TV 2.