Handleposene ble dyrere – så skjedde dette

Fabrikksjef Robert Dahl står overfor et fjell av grønne avfallsposer. Lukten er mildt sagt stram.

TV 2 er med han inne i Romerike biogassanlegg i Nes.

Her tar de imot 350–400 tonn matavfall fra innbyggerne i Oslo hver uke. Det utgjør nærmere 20.000 tonn i året.

Dahl har en lang metallstang i hånden, som han bruker til å fiske opp en tilfeldig pose.

Fabrikksjefen river opp den grønne bioplasten, og innholdet flommer ut på bakken.

Plasthansker, en støvsugerpose, og Kvikk Lunsj-emballasje er blant det som dukker opp.

Ting som egentlig ikke hører hjemme i matsøpla.

– Dette var egentlig et veldig illustrerende eksempel på det vi opplever nå, sier fabrikksjefen.

– Noen har tydeligvis hatt vaskedag hjemme, legger han til.

Posemisbruk

Marianne Holen, avdelingsdirektør i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune, forteller at de har sett en tydelig trend de siste månedene:



– Etter at prisen på handleposene gikk opp, ser vi økende grad av misbruk av de grønne posene, og til dels de lilla, sier hun til TV 2.

Nå havner det mer uønskede ting i de grønne posene, ifølge avdelingslederen.



Batterier, bleier, klær, mynter og stekepanner (!) er noen av gjengangerne.

SKRAP: Anlegget får inn flere stekepanner i maskineriet hver uke. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Prisene på handleposer gikk som kjent opp til over fire kroner i august.



Mange har hatt som vane å bruke handleposene til å kaste søppel – en vane som plutselig har blitt mye dyrere.

– Vi deler ut poser til matavfall og plast, men restavfallsposene må folk kjøpe selv, understreker Marianne Holen.

Avdelingsdirektøren synes det er bra at handleposebruken i Norge går ned. På den andre siden trekker hun frem at det har vært en påfallende økning i uttak av grønne matavfallsposer i butikkene.

– Vi hører historier om folk som tar med seg veldig mange grønne poser fra butikken på én gang, sier hun til TV 2.

AVFALLSRULL: Avdelingsdirektøren anbefaler folk å kjøpe avfallsruller de kan kaste restavfallet i. De er både billigere og inneholder mindre plast enn handleposer. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Venter ny prisøkning



Årsaken til at plastposene blir dyrere, er at alle de store dagligvarekjedene betaler en kontingent til Handelens miljøfond for hver plastpose som blir solgt.

I august ble kontingenten økt fra én til to kroner, og det er planlagt en økning til tre kroner fra nyttår.

Miljøfondet er opprettet av dagligvareaktørene som et tiltak for å få ned plastforbruk- og forsøpling, og kontingenten brukes blant annet til å støtte miljøprosjekter rundt om i Norge.

Handelens Miljøfond forteller TV 2 at de ikke ønsker å kommentere påstanden om at økte posepriser fører til mer misbruk av de grønne posene i Oslo.

Onsdag sto de imidlertid frem i NRK og fortalte at plastposeforbruket ser ut til å ha gått ned 38 prosent siden prisøkningen.

TV 2 har tidligere spurt både Coop, Rema 1000 og Kiwi om hvor mye de tjener på dyre handleposer. Ingen av dagligvarekjedene ønsket å svare, og begrunnet det med konkurransehensyn.

VERDIFULLE RESSURSER: Anlegget på Romerike gjør om søppel til biogass og gjødsel. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Får konsekvenser

Posene med matavfall går gjennom flere steg for å fjerne uønsket skrot.

Det er likevel ikke alt som går gjennom anlegget smertefritt, forteller fabrikksjef Dahl.

– Det vi har sett er at vi får mye mer stopp i anlegget enn vi gjorde før, sier han.

Et typisk eksempel er at det havnet et metallobjekt i knivene som kutter opp avfallsposene. En slik kniv koster opptil 200.000 kroner å erstatte, forklarer fabrikksjefen.

Stopp i maskineriet er én ting. I verste fall kan feilsortert søppel være en sikkerhetstrussel mot de som jobber på anlegget, ifølge Dahl.



BLIR ØDELAGT: Knivene som kapper opp avfallsposene blir fra tid til annen ødelagt av feilsortert avfall. De koster opptil 200.000 kroner å erstatte. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Stekepanner, som tidligere nevnt, er en av verstingene. Spesielt de som er laget av aluminium.

– Vi får inn stekepanner to til tre ganger i uken, og aluminiumspanner blir ikke plukket opp av magnetene på anlegget. Det er et utrolig seigt stoff, og det blir gjerne stopp i seks-sju timer for å få det ut igjen, sier Dahl.

I et skap i en krok har anlegget en samling med snodige ting som folk har kastet i matsøpla opp gjennom årene.

En pokal, et gevir, en kettlebell-vekt og en datamaskin er blant det som skiller seg ut.

– Det ser litt komisk ut, men for oss er det ikke morsomt, understreker Marianne Holen.

SKAP MED SKRAP: Romerike biogassanlegg har en samling med snodige ting som har blitt kastet i matavfallet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Tilbake til samfunnet

Etter at matavfallet er sortert ut og ferdig behandlet, ender det opp som én av to ting – biodrivstoff eller gjødsel.

– Vi sier ikke «søppel» her, men «avfall». Avfall er ressurser som kan brukes på nytt og på nytt, sier Marianne Holen.

Søppelet vårt inneholder nemlig stoffer som er uvurderlige i jordbruket – blant annet fosfor, nitrogen og kalium.

På den måten brukes altså matsøpla vår til å dyrke frem ny mat.

– Det er en god del som tenker at de gjør Oslo kommune en tjeneste ved å kildesortere. Egentlig gjør de seg selv en tjeneste, og en tjeneste til samfunnet og miljøet, sier Holen.

SISTE (KOM)POST: Tone Samuelsen i Romerike Biogassanlegg viser hvor matavfallet omgjøres til gjødsel. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Batterier, metall og glass i matsøpla er altså med på å ødelegge for matproduksjonen i Norge, i ytterste ledd, ifølge avdelingssjefen.

Robert Dahl trekker frem at mye av det de får inn på anlegget hadde fått større nytte andre steder.

– Det sorteres for eksempel ut en container med hermetikk hver dag, og de som tar imot metall må spyle hermetikken ren før den kan gjenvinnes, sier fabrikksjefen.

– Vi hadde spart mye tid og penger hvis folk bare hadde sortert avfallet riktig, legger han til.