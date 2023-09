Handlegrep kan lønne seg: – Blir mindre lokket

Klær, sko, skjønnhetsprodukter og elektronikk. Nordmenn handler mye på nett, men på ett område ligger vi bak en rekke andre land.

Dagligvarer foretrekker vi nemlig å handle i en fysisk butikk.

I 2021 tok imidlertid nettbutikken Oda opp kampen mot lavpriskjedene, og annonserte at de skulle være minst like billig.

Men hva er egentlig billigst totalt sett?

To prisfaktorer

Alexander Schjøll forsker på mat og personlig økonomi ved SIFO på OsloMet.

Han mener nettbutikken fremdeles har litt å gå på for å matche prisene til de kjente lavpriskjedene, og trekker frem to konkrete prisfaktorer.

– Det første er prisen på selve varene. Ja, de har vel vunnet en eller to matbørser på VG, men jevnt over er de høyere, sier Schjøll til TV 2.

KREVER PLANLEGGING: Alexander Schøll mener det kreves god planlegging for å handle matvarer billig på nett. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Han trekker også frem leveringsprisen, som krever planlegging fra kjøpers side for å gjøres lavest mulig.

– Det er flere dimensjoner som påvirker hva leveringen vil koste, som når det skal leveres og hvor mange i nærmiljøet ditt som også bestiller, sier Schjøll.

Det er blant annet dyrere å bestille levering samme dag som man bestiller, enn på en senere dag.

– Skal du få til gratis hjemlevering så må du planlegge, og er det noe vi vet om nordmenns mathandel så er det at man ikke planlegger.

Disse kan spare penger

For enkelte kan det imidlertid være penger å spare på å ta ukeshandelen på nett, mener Schjøll.

Lar du deg lett friste av lokketilbud og ender opp med å kjøpe ting du ikke hadde planlagt, mener han at netthandel kan gi bedre struktur i handlingen.

– Sånn sett er netthandel en god idé, ved at du blir mindre lokket. Det gjelder spesielt for de som har med barn på butikken, og kanskje er stresset etter jobb, sier han.

KAN SPARE: Schjøll mener det kan være lettere å holde seg til handlelista ved netthandel hos for eksempel Oda. Foto: Jonathan Torstensson / TV 2

I tillegg viser studier, ifølge Schjøll, at handlekurven man kjøper på nett gjerne blir sunnere enn i butikk.

Prissammenlikning av ulike produkter mener imidlertid Schjøll at er lettere i fysisk butikk, i motsetning til det man kanskje vil tro.

– I utgangspunktet skulle man tro det var lettere på nett, men nå har man alle appene, som hovedsakelig går på fysiske butikker.

APP: Dagligvare-appene kan gjøre det lettere å sammenlikne priser. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Foretrekker butikken

En undersøkelse gjort av Klarna viser at kun 14 prosent av nordmenn handlet noen som helst dagligvarer på nett i andre kvartal av 2023. Til sammenligning er snittet 25 prosent i de totalt 18 landene i undersøkelsen.

Undersøkelsen sier ikke noe om hvor mye av dagligvarene som ble kjøpt på nett.

Professor Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole (NHH) tror det kan forklares med at vi i Norge har veldig mange dagligvarebutikker.

TILGJENGELIG: Øystein Foros mener matbutikken er så lett tilgjengelig for nordmenn at den foretrekkes. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Han sammenligner Norge med England, hvor det gjerne er større avstander til matbutikken. Dermed er britene ikke like ofte innom butikken, og blir nærmest tvunget til å planlegge ukeshandelen bedre enn nordmenn gjør.

– Det er veldig lett å dra innom Kiwi eller Rema 1000 når det er flere av dem bare på den korte turen på vei hjem fra jobb, sier han.

Schjøll trekker frem at norske matbutikker også har svært lange åpningstider, selv om de er stengt på søndager.

– Et paradoks

Foros understreker at mange nordmenn ikke er vant til å planlegge ukeshandel, noe som gjør omstillingen til å handle på nett vanskelig. Dette til tross for at vi handler mye annet på nett.

– Det er et paradoks. Men jeg tror det kommer tilbake til at det er så lett å svippe innom butikken på vei hjem.

For mange som handler matvarer på nett, kan det være nettopp for å slippe å gå innom butikken på vei hjem etter en lang dag på jobb. Men dette krever at man planlegger mer av hva man skal spise den uken.

– Man må gjøre den avveiningen om man vil planlegge helgen på torsdag kveld, eller om man vil gå innom butikken på fredag for å handle inn til tacoen.