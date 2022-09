Handelsekspert: – Oppblåst at mat har blitt så mye dyrere

PRISVEKST: – Jeg har sett på tallene i et langtidsperspektiv, og da ser man at prisveksten ikke er så stor som i andre land, sier handelsekspert Odd Gisholt, som mener prisstigningen på matvarer er overdrevet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Konsumprisindeksen steg med 6,5 prosent fra august i fjor til august i år, viser tall fra SSB.

Den generelle prisstigningen for matvarer er 10,3 prosent. Da TV 2 fylte en handlekurv med de samme varene med ett års mellomrom, var den 32 prosent dyrere.

Odd Gisholt er varehandelsekspert i Institutt for marketing. Han sier det ikke er noe nytt at mat er dyrt i Norge.

Han mener debatten rundt økte matpriser er oppblåst og misforstått.

– Vi har veldig høy moms – mye høyere enn i Sverige og Tyskland for eksempel, og vi har en rekke andre særavgifter som gjør at mat er dyrt i Norge, så det er ikke noe nytt, sier Gisholt til TV 2.

HANDELSEKSPERT: Odd Gisholt sier han har sett på tallene i et langtidsperspektiv. Foto: Aleksander Myklebust/TV 2

– Jeg har sett på tallene i mange år, i et langtidsperspektiv, og da ser man at prisveksten i Norge ikke er så stor som i andre land, sier han.

– Blir psykologisk «tatt»

Han anerkjenner at prisen har økt kraftig på enkeltprodukter, som for eksempel landbruksprodukter, men han mener oppfatningen rundt prisstigningen på matvarer er overdrevet.

– Strømmen er dyrere. Drivstoff er dyrere, og renta går opp. Alt dette er faktorer som gjør at folk blir psykologisk «tatt» når de er i butikken og ser at prisen på enkeltvarer har steget kraftig, sier Gishaug.

– Det er oppblåst at mat har blitt så mye dyrere. Egentlig har handelen sørget for at en rekke varer har holdt seg konstant, og noen matpriser har til og med gått ned, og når man sammenligner med Sverige og Tyskland er ikke stigningen i Norge like stor som andre steder, legger han til.

Se innslaget som gikk på TV 2 Nyhetskanalen:

– Får henvendelser

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea sier hun selv har merket at matvareprisene har økt.

– Jeg skal ikke si imot fakta, sier hun om uttalelsene til Odd Gisholt.

– Men jeg får jo henvendelser fra folk om at kassalappen har blitt dyrere. Vi ser en økning som er høyere enn normalen.

Incedursun viser til at matprisene i juli hadde gått opp ti prosent sammenlignet med fjoråret.

FORBRUKERØKONOM: Derya Incedursun i Nordea. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Man må rett og slett være mer oppmerksom og planlegge nøye –rett og slett gjøre om på de gamle vanene, råder hun forbrukerne.

Selv om Gisholt mener prisstigningen er oppblåst og misforstått, kommer han med et tips til hvordan man kan spare penger i matbutikken.

– Alt i alt, er man flink som forbruker og følger med på gode tilbud i butikken, er det fantastisk mye man kan gjøre dersom man forholder seg smart i markedet. Ett tips er å bruke lojalitetskort og følge med på hva som er tilbudene hos de ulike dagligvarekjedene for øyeblikket.