Han vil vinne valget via TikTok. Forsker er kritisk

ENGASJERT: Simen Velle bruker TikTok aktivt for å nå ut til unge velgere med Fremskrittspartiets politikk. På stand i Oslo er det flere som kjenner igjen FpU-lederen fra sosiale medier. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Simen Velle i FpU kalles TikTok-kongen og mener valgkampen i større grad bør foregå på nett. Forsker er kritisk til at politiske budskap blir forenklet på sosiale medier.

Resultatene på årets skolevalg kommer i kveld. De siste fem årene har Arbeiderpartiet vunnet flest stemmer fra de unge under skolevalgene. I fjor gjorde Frp et godt skolevalg og lå likt med Høyre på landsbasis.

I årets valgkamp har FpU-leder Simen Velle giret opp bruken av TikTok for å nå de unge.

– De andre partiene har snakket dritt om Fremskrittspartiet siden vi ble stiftet, og ofte har det som har vært førende i valgkampen vært det andre folk sier om oss. Da vi begynte på TikTok fikk vi endelig mulighet til å snakke med velgerne selv og det tror jeg har endret oppfattelsen til velge mange om Fremskrittspartiet, forteller Velle.

Valgkamp på nett

Selv om han har over 23.000 følgere på TikTok og bruker mye tid til livestreamer og videoer, står han fortsatt på stand for Frp på Karl Johan i Oslo.

– Hva er det som funker best, flyers eller sosiale medier?

FLYERS ELLER TIKTOK?: Velle tror ikke tradisjonell valgkamp kommer til å bli helt erstattet med sosiale medier. Selv om det er tydelig at sistnevnte når de unge best i følge han. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Helt klart sosiale medier, men det er noe med det å møte opp og se folk i øya også. Det er noe av det som gir meg mest energi i valgkampen, sier han.

– Er den tradisjonelle valgkampen på vei ut?

– Både ja og nei. Jeg tror ikke vi kommer til å slutte med postkasseaksjoner, flyers og stands, men jeg tror større deler av valgkampen bør tas på internett. For det er der folk tilbringer tiden sin rett og slett. Unge mennesker snitter seks timer på telefonen sin og det at politikerne ikke er på telefonen deres tror jeg er en dårlig måte å drive valgkamp på, forteller Velle.

– Min hjemmebane

Majoriteten av ungdomspartilederne bruker på TikTok i år og i valgkampen har appen blitt en arena for debatt, meningsutveksling og diskusjoner mellom ungdomspartiene.

Både Velles egen konto og FpUs konto troner øverst på listen over de mest populære kontoene. FpU var også først med TikTok-konto. Velle mener at det ikke er tvil om hvem som er best på sosiale medier.

Ungdomspartienes valgkamp på Tiktok Her er utvalgte eksempler på noen av de mest virale videoene fra ungdomspartiene de siste ukene inn mot valget. * Fpu-leder Simen Velle med video om at han ønsker kutt i skatt og offentlig pengebruk (255.000 visninger) * Unge Høyre-leder Ola Svenneby med video om gutter i skolen (133.000 visninger) * MDG-talsperson Tobias Stokkeland med reprise av joint-stunt fra debatt i fjor (95.000 visninger) * KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland med video av KrF-leder Olaug Bollestad, med tekst som gjør narr av regjeringen (71.000 visninger) * Senterungdommen med video fra skoledebatt som harselerer med MDG i Oslo (19.000 visninger) * Sosialistisk Ungdom med video som kritiserer regjeringen for å ta æren for SVs gjennomslag for studentene (19.000 visninger) * Grønn Ungdom med video av talsperson Margit Martinsen som snakker om skolepolitikk (18.000 visninger) * AUF-leder Astrid Hoem med video av bandet Undergrunn som underholder på sommerleiren (14.000 visninger) NB 1! Rød Ungdom har ingen aktiv parti-konto eller konto for leder Liv Muller Smith-Sivertsen. Det samme gjelder for Unge Venstre og leder Ane Breivik. I de øvrige ungdomspartiene har enten lederen eller partiet en konto. NB 2! Det er en lang vei opp fra ungdomspartilederne til Høyre-leder Erna Solberg, som er den eneste voksen-partilederen på Tiktok. Hennes mest sette video i valgkampen er svært kort og har 825.000 visninger. Den handler om hvorvidt det er innafor med majones på Grandis. – Absolutt pass til majo på grandis, sier Solberg. (NTB)

– De andre kom ikke sent på banen, men de spiller på min hjemmebane. Jeg tror ikke de andre ungdomspartiene kommer til å steppe opp like mye som vi har gjort.

Til NTB har AUF-leder Astrid Willa Hoem uttalt at høyresiden får drahjelp på sosiale medier.

– Det har nok noe med den grunnleggende måten algoritmene fungerer på. Vi vet at de booster høyresiden mer enn venstresiden. Det har forskning vist, sier Hoem.

VISNINGER: Videoene til Velle har alle mange tusen visninger, den mest sette videoen er fra 2022 og har nærmere en million visninger. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Denne påstanden fnyser FpU-lederen av.

– Jeg gjør det bra på TikTok fordi ungdom er enig med meg. Astrid får ta sin egen kappe at hun gjør det dårlig i sosiale medier, sier Velle.

Politikk og tull

Anders Olof Larsson, Professor ved Høyskolen Kristiania har forsket på bruk av sosiale medier innen politiske organisasjoner i over 10 år. Han er bekymret for at det politiske budskapet på sosiale medier som TikTok blir overskygget av tull og dansevideoer.

– Problemet er hva slags plass har man til å svare på ganske kompliserte spørsmål eller kommentarer på medier som TikTok. Det må en forenkling til for å tilpasse de forskjellige medieformatene og for at noe skal bli populært.

KRITISK: Professor ved Høyskolen Kristiania mener blandingen mellom tull, dansevideoer og politisk budskap kan være problematisk. Foto: Høyskolen Kristiania

– Trenger det å være negativt at man forenkler kompliserte politiske budskap til målgruppen?

– Det er ikke nødvendigvis noe negativt og det kan kanskje føre til at unge velgere blir mer interessert i politikk. Men jeg tenker det nesten er litt kynisk at man tilpasser kommunikasjonen fordi man vet at unge mennesker liker dette eller dette, sier Larsson.

Han legger spesielt vekt på miksen av dansevideoer, «memes» og humor-relaterte videoer sammen med politisk budskap, som partiene poster på sosiale medier. Han trekker fram Høyre-leder Erna Solberg, som er eneste partileder som bruker TikTok aktivt. Både med politisk budskap og med dansevideoer.

DANSER: Erna Solberg danser i TikTok-video til Unge Høyres sang. Foto: Erna Solberg på TikTok

– Man har sett en forandring i hvordan man presenterer politikk de seneste årene. Ett problem er om alt må bli litt tullete for at man skal bry seg om politikk.

Erna Solberg på sin side mener det er viktig å være der ungdom er.

– Jeg svarer ungdom på TikTok, jeg prøver å være meg selv der. Det er selvfølgelig mange tulle-spørsmål og ikke-politiske spørsmål også. Men det er først og fremst å være i dialog med ungdom, forteller hun.

Hun tror ikke at tradisjonell valgkamp med flyers og banking på dører er på vei ut.

– Jeg tror heller det er flere veier inn nå, mener Solberg.

Mer tilgjengelige politikere

FpU-leder Simen Velle er ikke enig i at en de driver med en forenkling på TikTok.

– Hvor lang taletid får du i en debatt? Ett minutt. Hvor lang taletid har du på TikTok? Ett minutt. Forskjellen er at du får uavbrutt taletid. Hvis du ser på min TikTok-bruker så er det nesten utelukkende meg som svarer på spørsmål folk har. Det å svare på spørsmål er ikke en fordumming av debatten, forteller han og legger til:

KNOKE: FpU-lederen blir kjent igjen av flere på stand for FrP på Karl Johan, som har sett han på Tiktok. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det at politikerne blir mer tilgjengelige og det at vi snakker på et språk ungdommen forstår det ser jeg ikke noe negativt ved.

Han tror likevel ikke sin egen partileder, Sylvi Listhaug, kommer til å lage seg en bruker på TikTok med det første.

– Hvorfor ikke?

– Nå gjør jeg det godt på min bruker, så da bruker vi den. Det å formidle politikk på en ungdommelig måte er ikke nødvendigvis noe voksen-politikerne er så veldig gode på, sier han.