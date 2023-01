– Han var en bistandsperson

– Han var klar på at det ikke skulle begås vold, sier Marius Ihlebæk som forsvarer 24-åringen som er utpekt som oppdragsgiver i Tolga-saken. Aktor kalte det en brutal invadering av et familiehjem.

Forsvarer Marius Ihlebæk, som forsvarer 25-åringen som av politiet er blitt utpekt som oppdragsgiveren for bortføringen, mener i sin prosedyre at det er å trekke medvirkningsansvaret for langt å dømme hans klient for grov frihetsberøvelse.

Ihlebæk mener hans klient bare kan dømmes for simpel frihetsberøvelse.

SKULLE KONFRONTERE: Marius Ihlebæk forsvarer 24-åringen som er utpekt av politiet som oppdragsgiveren for Tolga-bortføringen. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Han viser til at alle de tre som planla bortføringen var klare på at hans klient sa det ikke skulle utøves vold.

– Dette er noe helt annet enn en bevisst ordre om å utøve vold mot de fornærmede i Tolga. Da kan det ikke være slik at fordi han har vært med på planleggingen, skal han stå til ansvar for det andre har gjort, sier Ihlebæk i prosedyren.

– Han har krav på å bli vurdert etter sine personlige forutsetninger, sier Ihlebæk og viser til at enhver skal bedømmes etter sin oppfatning av den faktiske situasjonen på tidspunktet da den straffbare handlingen ble begått.

– Det ble presisert at det ikke skulle utøves vold, og han var totalt uvitende om voldsutøvelsen i Tolga. Han kan derfor ikke bli stilt til ansvar for volden, fremholder Ihlebæk.

– I vår sak er han å regne som en bistandsperson, han bistår i planleggingen, han bistår i å skaffe våpenet.

– I denne saken gjenstår en simpel frihetsberøvelse. Dette skal han straffes for, sier Ihlebæk.

Skulle konfrontere ham med et tyveri

Aktor Vibeke Stolp Ekeland sa i sin prosedyre tirsdag at saken kun handler om selve bortføringen.

– Det saken gjelder er en brutal invadering av et familiehjem, sa politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland, da hun startet sin prosedyre i Østre Innlandet tingrett. Hun ba om fra fire og et halvt til ett år i fengsel for de fire tiltalte.

– Foreldrene fryktet det var siste gang de så sønnen. Det er dette det dreier seg om, sa aktor.

– Det er nok ikke så enkelt, sier forsvarer Marius Ihlebæk i prosedyren onsdag.

– Handler dette om et tyveri av narkotika og kontanter?

– Handler dette om en sak hvor de tiltalte prøvde å hjelpe?

KNUST: Kidnapperne brukte en spade for å knuse seg veg inn i boligen. Foto: Politiet

Ihlebæk fremholder at frihetsberøvelsen er foranlediget av at fornærmede stjeler fra de tiltalte. At varene som ble stjålet ikke er lovlige, mener han ikke har betydning.

Han sier det gikk rykter om at noe alvorlig skulle skje med 21-åringen.

– Det kommer ikke til å bli anført fra denne siden at det var en redningsoperasjon, sier Ihlebæk.

– Det var utelukkende en handling for å konfrontere 21-åringen med tyveriet.

Krever opptil 650.000 i erstatning

Bistandsadvokat Helge Hartz, som representerer 21-åringen som ble kidnappet fra Tolga og foreldrene hans, legger i sin prosedyre ned påstand om at de fire tiltalte i saken må betale samlet sett 200.000 til 250.000 kroner i oppreisningserstatning til 21-åringen og 130.000 til 200.000 kroner til hver av foreldrene.

Hartz fremholder at 21-åringen var i en konstant trusselsituasjon under kidnappingen. Han var også vitne til at hans foreldre ble utsatt for trusler og grov vold.

ERSTATNINGSKRAV: Bistandsadvokat Helge Hartz krever opptil 650.000 kroner i samlet oppreisningserstatning til de fornærmede i bortføringssaken. Foto: Lars Nyland / TV 2

Han sier krenkelsene er spesielt store når krenkelsene skjer i hjemmet hvor man skal være trygg.

Han fremholder videre at det ble fremsatt grove trusler med våpen og at 21-åringen ble skutt.

Hartz mener også at fjerdemann, den tidligere realitydeltakeren som kjørte fornærmede fra Hamar til Oslo, er erstatningsansvarlig.

Hartz sier det er tilstrekkelig for erstatningsansvaret at fjerdemann har handlet grovt uaktsomt. Bistandsadvokaten mener 25-åringen i det minste har handlet grovt uaktsom da han samtykket til å kjøre fornærmede til Oslo etter at de andre kidnapperne hadde kjørt av veien.