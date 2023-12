– Han har satt sitt preg på oss og vi kommer aldri til å glemme ham. Tidligere Elverum-ordfører Erik Hanstad (H) sørget for at en gate ble oppkalt etter Ole Paus.

Flere har satt opp lys og blomster i Ole Paus´ gate i Elverum.

– Det viser jo at det er mange her i Elverum som har et stort hjerte for Ole Paus og det kommer til å vedvare i lang tid, sier tidligere Elverumsordfører Erik Hanstad (H).

GIKK BORT: Ole Paus. her avbildet i 2009, sovnet stille inn på Drammen sykehus natt til tirsdag med flere av sine nærmeste rundt seg. Foto: Berit Roald/NTB

Minnes Ole Paus med takknemlighet

Eks-ordføreren sier han mottok nyheten om at Ole Paus var død med sorg.

– Samtidig føler vi jo også en stor takknemlighet for alt han har gjort og alt han har bidratt til, sier Hanstad.

– Hvordan han som et veldig flott menneske alltid skjøv andre foran seg og var ydmyk.



Åshild Wiger er en av dem som tenner et lys og setter en rose i snøen i Ole Paus´ gate.

SORG: Åshild Wiger tenner lys og setter ned en rose i Ole Paus Veg i Elverum. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Ole Paus synes jeg var en av oss, sier hun.

– Han var en stor dikter, han skrev veldig godt. Jeg vil bare minnes ham i dag for den han var og det han kom med og presterte.

– Hva rørte deg mest?

– Det var jo de gode tekstene han hadde og han sa vel det som kanskje vi andre ikke turte å si. Og det setter jeg veldig stor pris på, avslutter Wiger.



Oppvekst i Elverum

Ole Paus bodde en tid i oppveksten i Elverum og passet kanskje ikke helt inn. Det er bakgrunnen for den ikke helt flatterende visa om at de ikke tror på hva som helst i Elverum.

BYGÅRD: Ole Paus bodde i denne bygården, et steinkast fra Ole Paus´ Gate i Elverum. I sangen «Elverum» synger han at han bodde i byen i to år. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Men tidligere Elverum-ordfører Erik Hanstad (H) mener visa «Elverum», som ble gitt ut i 1979, egentlig er en kjærlighetserklæring til byen.



– Han sa her under åpningen (av gata) at den som kaller det en nidvise, han vet ikke hva kjærlighet er, sier Hanstad.

– Han satte oss på en måte på kartet.

Noe av det siste Hanstad gjorde før han gikk av som ordfører var å sørge for at en gate i byen ble oppkalt etter Ole Paus.

– Hvorfor måtte Ole Paus få en gate oppkalt etter seg?

– Det er jo det at Ole Paus har et veldig sterkt forhold til Elverum fra gammelt av og vi har hatt et veldig sterkt forhold til ham hele veien, sier Hanstad.

EGEN GATE: 15. september, 2019 fikk Ole paus en egen gate oppkalt etter seg i Elverum. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Han var så glad i mennesker og han hatet urettferdighet, det ga han uttrykk for i mange sammenhenger. Det var tydelig i møte med ham at han var en mann med et stort hjerte og stort hjerterom.



– Selv om det er lenge siden han bodde her så glemte han oss aldri.