– Han sa jeg ikke skulle si det til noen

AKTOR: Politiadvokat Eli Andrea Skaar og bistandsadvokat Kjetil Ottesen under første dag av rettssaken i Hordaland tingrett. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Et av de tre barna som skal ha blitt utsatt for grove voldtekter i en barnehage i Bergen fortalte at mannen ba henne om å holde alt hemmelig.

– Mamma har sagt at jeg ikke må holde noe hemmelig for dem.

Den lille jenta sitter i et lite rom med to stoler, et bord, papir og fargestifter.

I det tilrettelagte avhøret ved Barnehuset i Bergen forteller hun om kontakten med mannen, som nå er tiltalt for grove voldtekter ved en barnehage i Bergen.



Ifølge politiet skal overgrepene ha skjedd mellom 2019 og 2022, da tiltalte jobbet i barnehagen. Et av ofrene var bare tre år da det første overgrepet skjedde.

I avhøret forteller jenta at mannen skal ha forgrepet seg på henne mens hun lå og sov. Flere ganger skal hun ha våknet med mannen liggende ved siden av seg.

– Jeg gjorde ingenting. Bare ventet, sier hun.

PARTENE: Politiadvokat Eli Andrea Skaar og forsvarer Ivar Abrahamsen før rettssaken startet mandag. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Måtte ikke si noe

Under avhøret forteller jenta i detalj hva tiltalte gjorde med henne. Selv skal hun ha fryktet at noen kom inn og så hva som skjedde.

I etterkant slet hun med å sovne igjen, og forteller at hun ble liggende og tenke over det han hadde gjort.

– Han sa alltid at jeg ikke måtte si noe til andre, men jeg sa det likevel, sier jenta.



– Hvem sa du det til da? spør avhøreren.

– Mamma.

Henlagt og gjenåpnet

Mannen ble først pågrepet og siktet for overgrep i 2019, men saken ble henlagt på bevisets stilling.

Mandag ble avhøret fra 2019 spilt av, der jenten ikke sier noe om handlingene hun skal ha blitt utsatt for.

I 2022 kom saken derimot opp igjen på nytt etter nye avhør med de fornærmede, som alle hadde blitt eldre.

– Nå forstår jeg hvorfor han ikke ville at vi skulle si noe, sier jenta.

– Hva forstår du nå? spør avhøreren.

– At han ikke ville få straff.

Under avspillingen forteller jenta tydelig og konkret om hva som skal ha skjedd. Hun tegner også på et ark, for å vise hvor hun og tiltalte befant seg i rommet.

Nekter skyld

Advokat Ivar Abrahamsen forsvarer mannen, og sier klienten hans benekter beskyldningene på det sterkeste.

AVVISER: Forsvarer Ivar Abrahamsen sier klienten hans avviser alle anklagene og nekter all skyld. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Selv startet mannen rettssaken med å nekte straffskyld.

– Den tiltalte skal ikke bevise sin uskyld, selv om det kan virke slik. Min klient vil påstå seg frifunnet, sa Abrahamsen i sitt innledningsforedrag.

Forsvareren har tidligere sagt til TV 2 at beskyldningene om overgrep er «det verste en kan anklages for».

Politiadvokat Eli Andrea Skaar sa i sitt innledningsforedrag at avhørene av de tre barna er hovedbevisene i saken.

– Politiet har gjennomgått tiltaltes digitale enheter. Her er det ikke funnet bevis, men indisier, sier hun.

Gjennom den sju dager lange rettssaken skal det også gjennomføres en rekke vitneforklaringer, blant annet fra fornærmedes familier.

– Tøff og vanskelig

Bistandsadvokat Kjetil Ottesen representerer jentene, som ikke er til stede under rettssaken.

– Dette er en sak om overgrep mot tre barn i barnehagealder, og sånn sett er det en veldig alvorlig sak. Den er tøff og vanskelig for alle involverte, sier Ottesen.