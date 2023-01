– Han lurer på om det er trygt i Norge

Andrej Medvedevs advokat Brynjulf Risnes forteller at den russiske avhopperen er livredd for å bli sendt tilbake til Russland.

Andrej Medvedev flyktet fra den beryktede Wagner-gruppen og krigen mot Ukraina da han innså at hans kontrakt på fire måneder med Wagner-gruppen automatisk ble forlenget.

Fredag tok han seg inn i Norge, på ulovlig vis.

–Han befinner seg nå et sted på Østlandet, sier Risnes til TV 2.

– Situasjonen er veldig uvanlig. Vi har aldri hatt noe sånt før. Man har hørt skrekkhistorier tidligere om hva som skjer med de som slutter i Wagner-gruppen. Så det er vanskelig, sikkert også for norske sikkerhetsmyndigheter, å vurdere sikkerhetsrisikoen, utdyper advokaten.

FLYKTET: Andrej Medvedev er siktet for å ta seg inn i Norge på ulovlig vis, etter at han angivelig rømte fra Wagner-gruppen Foto: Gulagu.net

Desperasjon

En video som er blitt mye delt i sosiale medier, viser at Jevgenij Nuzhjin ble henrettet ved å få hodet knust med en slegge etter at han ville hoppe av. Medvedev sier at han tjenestegjorde sammen med Nuzhjin.

– Han gir inntrykk av en viss desperasjon. Han har vært i en fryktelig situasjon. Først vervet han seg til denne Wagner-gruppen, så brukte han lang tid på å komme seg ut derfra. Han har følt seg forfulgt og delvis vært forfulgt daglig, sier Risnes.

– Frykter han for sitt eget liv?

– Ja, han er redd for hva som skal skje med ham og lurer på om det er trygt her eller om han kan bli sendt tilbake. Det er lett for meg å si at det ikke vil skje, men det synker ikke helt inn hos ham, for han har i stor grad levd i frykt og har en bakgrunn som er vanskelig.

Bekreftes av Wagner

Wagner-gruppen bekrefter via Telegram at Medvedev har jobbet for dem, etter at gruppen mottok en forespørsel fra Aftenposten. De hevder at Medvedev jobbet i en norsk Wagner-bataljon kalt «Nidhopp» og at han har norsk statsborgerskap.

– Det finnes ingen norsk bataljon i Wagner-gruppen, og Medvedev er ikke norsk statsborger. Så vidt meg bekjent har han aldri satt sin fot i Norge før, sier Risnes.

TROR FLERE KAN KOMME: Tom Røseth anser det som sannsynlig at flere avhoppere fra Russland vil ta seg inn i andre europeiske land i tiden som kommer. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, påpeker at det er viktig at norsk etterretning nå klarer å verifisere informasjonen fra Medvedev.

– Det kan hende han overdriver sin egen rolle. Det kan hende han er en kriminell eller har utført krigsforbrytelser. Eller så kan han være sendt av staten Russland. Alle muligheter bør være åpne når man vurderer denne personen, sier Røseth.

Enkel bakgrunn

– Hva slags bakgrunn har han?

– Han har vanlig grunnskole og er oppvokst i Sibir. Han kommer ikke fra noen stor by, har ingen lengre utdanning eller noe sånt, og det kan være noe av grunnen til at han nå sier at han ikke forsto hva han gikk til da han vervet seg til denne krigen. Han skjønte ganske raskt at dette er helt forferdelig og helt umulig, sier Brynjulf Risnes.

Da Wagner-gruppen gjorde det klart at kontrakten på fire måneder ville forlenges uten at han kunne påvirke det, konstaterte Medvedev at den eneste utveien var å løpe.

Risnes forteller at menneskerettighetsorganisasjoner som Gulagu har gått igjennom historien til Medvedev, noe som styrker troverdigheten hans.

– Denne kilden som går god for ham, er en respektert russisk kilde med god kunnskap om overgrep i fengselsvesenet og så videre. Alle disse kontaktene i fengselsvesenet gjør at Gulagu.net har god kontroll på hvem som jobber i Wagner for tiden, sier seniorrådgiver Aage Storm Borchgrevink i Helsingforskomiteen til TV 2.

TROR PÅ MEDVEDEV: Brynjulf Risnes sier at klienten hans har dokumentasjon med seg til Norge. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Brynjulf Risnes bekrefter at det har vært nyttig for ham å kunne lene seg på troverdige menneskerettsorganisasjoner når han skal sette seg inn i Medvedevs sak.

– Det har vært en veldig fin innfallsvinkel og meg og for Norge. Dette er veldig anerkjente menneskerettsorganisasjoner, som har gått igjennom hans historie og som har hjulpet ham.

Villig til å snakke

Risnes forteller at han anser Andrej Medvedev som troverdig i det han forteller når han nå har søkt om asyl i Norge.

– Jeg tror på hans historie, men jeg må støtte meg veldig til andre. Jeg har jo ikke vært der. For det første er det flere solide organisasjoner som har gått god for ham, og så er det også det at i hvert fall noe av det han sier, stemmer med informasjon man har fra andre steder. Jeg vil tro at dette er noe som norske myndigheter vil gå igjennom grundig.

Risnes forteller at Medvedev har med seg «noe dokumentasjon».

– Det er både skriftlige dokumenter og bilder. Jeg tror ikke at jeg skal gå i detalj her. Han har noe materiale, men i all hovedsak er det hans muntlige forklaringer om hva som har skjedd.

Medvedev er dessuten samarbeidsvillig.

– Han har egentlig sagt seg villig til å snakke med alle som har en seriøs interesse av å avsløre hva som egentlig foregår i krigen, sier Risnes.

Forstår hvis ukrainere reagerer

Nå har også internasjonale medier fått med seg avhoppet. Hos CNN er dette toppsaken tirsdag morgen.

– Det er veldig stor interesse for saken fra internasjonale medier, bekrefter advokat Brynjulf Risnes.

Risnes avslutter med å gi uttrykk for at han forstår at ukrainere i Norge synes «det er fryktelig at vi skal ta imot og gi asyl til en person som har kjempet på russisk side i krigen».

– Det har jeg veldig stor forståelse for. Samtidig er det en god ting at man deserterer og at han i hvert fall til slutt innså at dette er galskap.