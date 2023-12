Han ledet politiets arbeid fra start: – Et åpent sår

Dagfinn Torstveit var lensmannen på Karmøy i 1995. Han fikk jobben med å etterforske seg frem til hvem som drepte 17 år gamle Birgitte Tengs.

De endte med å tiltale fetteren hennes, som ble dømt i tingretten og frikjent i lagmannsretten. Politiets arbeid ble gjenstand for krass kritikk etter frifinnelsen.

Tirsdag gjentok historien seg da Johny Vassbakk (53) ble frikjent for drapet på Birgitte Tengs.

Tidligere i år ble han dømt i tingretten.

I den frifinnende dommen fra lagmannsretten slår dommerne fast at politiet har gått i bekreftelsesfeller, og at de ikke har vært objektive nok.

Aktoratet uttalte etter dommen at de ikke kjenner seg igjen i dette.

Tviler på en løsning

Torstveit sier at han er glad for at Norge har et system som bruker ressurser på å oppklare gamle saker.

– Jeg var en av dem som håpet at det skulle komme et endelig svar denne gangen. At vi ikke fikk det, er leit. Spesielt for Birgittes foreldre, sier han til TV 2.

Han mener at saken nå har samme status som den hadde etter frifinnelsen av fetteren i 1997.

– Med mindre det skulle komme noe helt nytt, så tviler jeg på at denne saken noen gang kommer til å bli oppklart, sier han.

ÅSTEDET: Slik så det ut på åstedet på Karmøy under rekonstruksjonen av drapet i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB

Aktor i saken, statsadvokat Thale Thomset, uttalte etter dommen at de nå står på bar bakke.

– Vi har ingen andre konkrete mistenkte, og det er ikke grunnlag for å sette i gang ytterligere etterforskningsskritt slik det ser ut nå. DNA-teknologien er i utvikling, men vi har kommet så langt som vitenskapen har tatt oss nå, sa hun.

Et åpent sår

Dagfinn Torstveit betegner saken som «et åpent sår for folk på Karmøy og Haugalandet».

– Slik vil det nok dessverre forbli, sier han.

Han retter samtidig en pekefinger mot de som har laget bøker, dokumentarer og podkaster som har pekt på Vassbakk som mulig gjerningsmann.

– De har nå tatt feil. Et læringspunkt med dette mener jeg må være at en må være forsiktig med hva man skriver og sier i podkaster.

Bjørn Olav Jahr ga i 2015 ut boken «Hvem drepte Birgitte Tengs». Der pekte han på nå frikjente Johny Vassbakk som en sannsynlig kandidat til å ha gjennomført drapet.

– Jeg deler Torstveits tanker om at det er trist at dette ser ut til å forbli et åpent sår. Men mener retten at det ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil, så skal den tiltalte naturligvis frifinnes, skriver Jahr i en SMS til TV 2 tirsdag kveld.

I en kommentar til Torsveits pekefinger, skriver journalisten og forfatteren følgende:

– I både bok og tv-dokumentarserien er det pekt på Vassbakk for å illustrere hva politiet ikke gjorde av helt nødvendige etterforskningsskritt mot en moduskandidat. Hadde de gjort det, kunne de enten tidlig sjekket ham inn eller ut av saken.