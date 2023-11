– «Han klarer ikke styre seg. Driften er for sterk.»

– Det er hjerteskjærende å se min sønn og barnas mor i retten med meg. Vi har aldri utsatt barna for noen overgrep. Dette er allerede et justismord mot en hel familie, sa den overgrep- og incesttiltalte faren i 50-årene.

Slik avsluttet han den tre måneder lange rettssaken i Hordaland tingrett.

– Jeg har ingen venner. Jeg har blitt kastet ut av jobben min. De fleste snakker stygt om meg. Alt jeg hadde før denne saken er tapt for alle, sa mannens eldste sønn i 20-årene.

De er to av de totalt fire tiltalte som risikerer lange fengselsstraffer for overgrep mot totalt tre barn.

Samtlige har nektet straffskyld, og onsdag og torsdag har deres forsvarere argumentert for at barnas forklaringer – de mest sentrale bevisene i saken – ikke er pålitelige.

Foto: Grafikk: May Husby / TV 2

Har fortalt om grove overgrep

De fire tiltalte i den massive overgrep- og incestsaken er et foreldrepar, deres eldste sønn og en nabomann. De er tiltalte for gjentatte grove voldtekter av tre barn.



Torsdag, på rettens siste dag, var det mors advokat og eldstesønnens forsvarer som argumenterte for deres klienters uskyld.

Incestsaken på Vestlandet: Far i 50-årene, mor i 40-årene og sønnen i 20-årene er tiltalt for voldtekter av de to yngste barna i familien, en jente som i dag er 11 år og en gutt som har fylt 16 år. Nabomannen i 30-årene er tiltalt for voldtekter av nabojenten (11) og sin egen sønn (10). Alle fire har hele tiden nekter straffskyld. De sier at overgrepene aldri har skjedd. Maratonrettssaken startet 28. august. Tirsdag startet prosedyrene. Aktor la ned følgende påstand for de fire tiltalte: Faren i 50-årene: 21 års forvaring

Moren i 40-årene: 18 års fengsel

Storebroren i 20-årene: 10 års fengsel

Nabomannen i 30-årene: 12 års fengsel En dom er ventet i god tid før påsken 2024.



De tre barna har fortalt om overgrep i et tosifret antall avhør av dem over en lang periode. I de første avhørene fortalte ikke barna om overgrep, før det etter hvert eskalerer.

Sønnen (16) har fortalt om grove, tidvis sadistiske, overgrep fra nære familiemedlemmer. Overgrepene skal ha startet da han var 8 år, og søsteren 3 år i 2015.

Han har forklart at moren har forgrepet seg både på han selv og søsteren (11). Han har blant annet forklart at han sov i samme seng som moren «som kjærester», da far sonet en dom fra 2018 for nedlastning av overgrepsmateriale.

– Har løyet om mamma

Så trakk han forklaringen.

– Han sier at han har løyet om mamma. Han har vært sint på mamma fordi hun ikke gikk fra pappa, og lot han flytte inn igjen etter at han var ferdig sonet, sa mors forsvarer Astrid Aksnes i sin prosedyre.

Så trakk han igjen den forklaringen, at det han hadde forklart om mor var sant.

Aksnes mener retten ikke kan legge sønnens forklaring til grunn, spesielt da han hadde uttrykt et motiv for hvorfor han ville lyve om moren.

– Det er helt umulig å vite når han snakker sant og usant, sa Aksnes.

Heller ikke datterens (11) forklaring kan legges til grunn, mener morens forsvarer.

MORS FORSVARER: Adcokat Astrid Aksnes, Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– I seg selv et alvorlig overgrep

Datteren ble avhørt en rekke ganger i forbindelse med de påståtte overgrepene begått av nabomannen, som var den første pågrepne i saken.

Det tok lang tid før hun snakket om overgrep uført av både mor og far.

Aksnes mener prosessene rundt datteren med stor sannsynlighet har påvirket foreldreparets yngste barn, og gikk hardt til angrep mot både barnevern og politi, som hun mener har fått datteren til å tro at foreldrene har utsatt henne for overgrep.

– Framgangsmåten til politi og barnevern har vært svært kritikkverdig, og utgjør i seg selv et alvorlig overgrep.

– Det er svært alvorlig hvordan de har ødelagt hennes forhold til egen familie.

Den siste tiltalte, sønnen i 20-årene, erkjenner heller ikke straffskyld. Hans forsvarer, Aleksander Sæle, argumenterte også for at hans klient burde frikjennes. Les mer om det, lenger ned i saken.

Krever høye summer

Barnas bistandsadvokater avsluttet den tre måneder lange rettssaken. De mener på sin side det er bevist at de incesttiltalte har begått overgrepene de er tiltalt for.

Advokat Beate Hamre, som representerer 11-åringen og 16-åringen, la ned påstand om at foreldrene skal utbetale 600.000 kroner hver til hvert av barna i oppreisningserstatning, og at eldstesønnen skal utbetale 450.000 til hver av sine to yngre søsken.

– Min oppfatning er at de er konsistente i forklaringene sine. Det er en utvikling i avhørene. Begge har fortalt om flere overgripere, og mer grusomme overgrep, etter hvert som de begge har blitt trygge, sa Hamre.

BISTANDSADVOKAT: Beate Hamre representerer de to yngste barna til foreldreparet. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

«Driften er for sterk»

Til gjengjeld gikk Hamre langt i svekke troverdigheten til de tre tiltalte i samme familie, spesielt fars.

– Han har gjennomgående bagatellisert det han ble domfelt for i 2018, sa Hamre, og viste til at innholdet i materialet han lastet ned, var svært grovt.

Retten har hørt fra flere sakkyndige. Bistandsadvokaten siterer en av dem, som hadde gitt far korreksjon for måten han holdt datteren på mellom beina da han løftet henne:

– «Han klarer ikke styre seg. Driften er for sterk.»

– Levd i fryktkultur

Også mors troverdighet settes i tvil, da hun gikk imot barnevernets anmodning om å ikke la far flytte inn igjen i familiehjemmet etter soning.

Samtidig vises det til at begge barna viser symptomer på overgrep og omsorgssikt.

– Det er to barn som har levd i en fryktkultur, med grunnleggende angst og bekymring i sin hverdag. De har vært ofre for foreldrenes seksualdrift, ispedd sadisme. Særlig fra far.

Hamre mener de to søsknene har blitt frarøvet en grunnleggende frihet og trygghet i eget hjem.

– Overgrepene er så grove at det er vanskelig å ta innover seg at det kan skje, men denne saken har vist at det kan skje, sa bistandsadvokaten.

De tre forsvarerne i argumenterer på sin side at det ikke finnes sannsynlighetsovervekt for at de tre kan dømmes etter tiltalen, og at de dermed heller ikke kan dømmes til å betale erstatning. Og at kravene er for høye.

Mener nabosønnen har underrapportert

Advokat Asgeir Ohnstad representerer den 11 år gamle jenta og nabomannens sønn i saken hvor nabomannen står tiltalt for overgrep mot dem begge.

Han ber om mellom 400.000 og 500.000 kroner i erstatning til hvert av barna. Totalt ber altså de to bistandsadvokatene om at de fire tiltalte totalt skal betale mellom 4,1 og 4,3 millioner kroner til de tre barna.

Ohnstad mener også at det er grunnlag for å anta at nabogutten (10) underrapporterer om hva faren har utsatt han for.

– Han er veldig repetitiv i beskrivelsene av overgrepene. Det kan relatere til et traumesyndrom, fordi han prøver å ikke tenke på det som har skjedd.

LITE LOKALSAMFUNN: De overgrepstiltalte bodde alle i samme nabolag i en kommune på Vestlandet Foto: Ole Ebbesen / TV 2

– Et vanvittig tillitsbrudd

Ohnstad mener det er flere skjerpende omstendigheter, som at naboen har brukt lek som inngang på overgrep.

– Han har kynisk kommet inn på en nabojente i en sårbar situasjon, og opprådd som om det var en kjæresterelasjon, sa Ohnstad om 11-åringen.

– Det er et vanvittig tillitsbrudd. Har utnyttet sønnens interesse for gaming, for å tilfredsstille seg selv, sa bistandsadvokaten om 10-åringen.

Nabomannens forsvarer, Kai Inge Gavle, mener på sin side at det ikke er bevist en årsakssammenheng knyttet til tiltalen og symptomene det påstås at barna utviser. Han mener imidlertid at barna kan ha traumesymptomer som følge av at de er revet bort fra familiene sine.

BISTANDSADVOKAT: Asgeir Ohnstad representerer 10-åringen og 11-åringen i saken mot nabomannen. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Eldstesønn avviser anklager

Foreldreparets sønn, en mann i 20-årene, er tiltalt for å ha begått overgrep mot begge sine to yngre søsken.

Aktor har forsøkt å tegne et bilde av en mann med et uvanlig tenningsmønster, mener forsvarer Sæle.

– Å gå fra å kjøpe truser fra venninner, og snakke med jevnaldrende om sex, til å forgripe seg på sine to yngre søsken, er ganske søkt, sa forsvarer Sæle.

Retten har også blitt kjent med at sønnen har gjort søk på internett etter «forelsket i søster» og «sex under 13 år». Forsvareren medgir at dette ikke gagner hans klient, men understreker at tiltalte har samarbeidet med politiet om å gi dem denne dokumentasjonen.

– Tror egen far er pedofil

20-åringen har også stått fast ved at han aldri har vært utsatt for overgrep i eget hjem. Likevel skal han ha oppfordret søsknene til å fortelle sannheten.

– Han fikk dårlig samvittighet for at han ikke hadde sett eller gjort noe for sine søsken. Han er på denne tiden overbevist om at lillebroren snakker sant.

– Han sier også at han tror at sin egen far er pedofil, til tross for at far sier at han ikke er det.