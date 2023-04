Han kan utløse Aps største maktkamp på over 20 år

– Valgkomiteen har jo lagt frem en innstilling, et forslag. Da er det sikkert noen som lurer på om det er noen som faktisk vil foreslå Helga Pedersen på landsmøtet. Til dem kan jeg si: om det blir nødvendig, så vurderer jeg å gjøre det, sier Tom Anders Ludvigsen til TV 2.

Fredag kveld gikk han ut i VG sammen med sin ordførerkollega Hanne Opdan fra Nordre Follo, som er fjerde største kommune i Akershus, og erklærte støtte til Helga Pedersen som Aps nye partisekretær.

– Gjør det for å redde Ap

Pedersen har ikke avklart hvorvidt hun faktisk vil stille som motkandidat til sittende partisekretær Kjersti Stenseng, som etter åtte år i jobben ber om gjenvalg på landsmøtet kommende uke.

Før landsmøtet har valgkomiteen enstemmig innstilt på at Stenseng skal gjenvelges. Fredag gikk delegasjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø fra Trøndelag ut i Dagbladet og ba om at det blir slutt på debatten om partisekretæren.

– Det er helt unødvendig at enkeltpersoner i media nå holder liv i en teoretisk diskusjon om å bytte partisekretær. Nå er det nok, sa Hopsø.

De to Akershus-ordførerne er helt uenige med Hopsø.



– Skaper dere ikke bare støy når det uansett er en enstemmig valgkomité?



– Nei, det gjør det ikke. Partilederen vår, Jonas, har selv sagt at vi trenger fornyelse nå. Det må selvsagt også gjelde på partikontoret og da må vi fornye partisekretæren. Den som bør overta er Helga Pedersen, sier Hanne Opdan.



VIL HA HELGA: Ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) fra Vestby og ordfører Hanne Opdan (Ap) fra Nordre Follo. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Ludvigsen legger til:

– Dette er ikke for å gi støy. Dette gjør vi for å redde det norske Arbeiderpartiet, sier han.

Vil at grasrota skal bestemme

Deres eget fylkeslag, Akershus, var representert i valgkomiteen med stortingsrepresentant Åsmund Aukrust. Men de to ordførerne sier de aldri har blitt spurt om hvem de mener bør være partisekretær før fylkeslaget gikk ut med støtte til Stenseng.



– Jeg har ikke vært på noe møte hvor det har blitt spurt hva vi som faktisk er delegater til landsmøtet mener om valgkomiteens innstilling, sier Opdan, før Ludvigsen legger til:



– Jeg har heller ikke det. Det er noe av det vi må diskutere nå. Hva slags kultur er det vi har i dette partiet vårt nå? Skal det være slik at «noen» bare bestemmer noe eller skal vi tilbake til at det skal være partiorganisasjonen og medlemmene som bestemmer?



Skryter av Helga Pedersen

De to står samlet om å mene at Helga Pedersen er rett kvinne til å overta som partisekretær.

Pedersen ser i dag ordfører i Tana kommune i Finnmark, men har tidligere vært både nestleder og parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet i en årrekke, samt fiskeri- og kystminister i Jens Stoltenbergs andre regjering.

– Helga Pedersen har vært i partiet og organisasjonen vår i mange år. Hun har jobbet ute blant oss vanlige folk, og hun er nå en dyktig ordfører i Tana. Der har hun stått i kriser og håndtert det med en meget god og stødig hånd. Jeg er overbevist om at Helga kan være den som gir ny giv, vitalitet til partiorganisasjonen vår.



På mandag skal Ludvigsen motta Arbeiderpartiets gullnål for 50 års medlemskap. Aldri på de årene har han tidligere gått ut mot partiledelsen på denne måten, sier han.

– Det er klart at det skal litt til, du skal ha noen år på baken i partiet, for å gå ut mot en enstemmig innstilling slik vi gjør nå. Establishmentet i partiet har bestemt seg for hva de vil. Vi prøver nå å si at vi må få partiet opp og stå igjen, og da må vi revitalisere partiorganisasjonen. Da trenger vi en ny partisekretær, sier Ludvigsen.



Har fått mye støtte

Etter at de gikk ut med sin støtte til Helga Pedersen sier de to at de har fått mange støttende meldinger fra hele landet.

– Det er mange som har sendt støtteerklæringer til oss begge. Det er mange som mener det samme som oss, sier Hanne Opdan.

Sist et tilsvarende drama utspilte seg på et landsmøte i Arbeiderpartiet var i 2002. Da innstilte valgkomiteen i partiet Anniken Huitfeldt som nestleder, men møtte kraftig motstand fra landsmøtet.

Den gang endte det med at landsmøtet vedtok at det kun skulle være én nestleder i Arbeiderpartiet, og dermed var det ikke lenger plass til Huitfeldt og valgkomiteen måtte levere en helt ny innstilling midt under landsmøtet.