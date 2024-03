Han har gjort ny Baneheia-analyse – skal vitne i retten

Politiets egen guru på etterforskning har analysert avhørene som ble gjort av Viggo Kristiansen (44) for over 20 år siden. Nå er han innkalt som vitne.

Førsteamanuensis Ivar Fahsing ved Politihøgskolen fikk oppdraget for noen måneder siden.



Under rettssaken der Jan Helge Andersen (43) står tiltalt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i mai 2000, skal Fahsing gjennomgå sin ferske rapport.

Andersen ble i 2002 frikjent for drapet på den eldste av de to jentene, og han har hele tiden stått fast ved at det var Kristiansen som var den dominerende gjerningsmannen på åstedet.

TILBAKE: Under etterforskningen var Jan Helge Andersen på åstedet for å rekonstruere drapene. Det samme skal han gjøre under rettssaken i april i år. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Etter at Kristiansen i desember 2022 ble frikjent i Baneheia-saken, risikerer Andersen nå å bli dømt for begge drapene.

Har vært kritisert

Politiavhørene med Kristiansen og Andersen i tiden etter Baneheia-drapene har vært offentlig kritisert mange ganger.

Allerede i 2012 skrev professor i rettspsykologi Gisli Gudjonsson en rapport om avhørene til Andersen.

Gudjonsson er blant verdens fremste eksperter på avhør og falske tilståelser.

FRIKJENT: Viggo Kristiansen (44) feiret frifinnelsen med en kopp kaffe på Baker Nordby i desember 2022. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

I sin rapport peker Gudjonsson på at Andersen tidlig ble gitt en mulighet til å minimere sin egen rolle på åstedet. Han mener avhørene bærer preg av at politiet ønsket at Andersens forklaring skulle stemme med teorien om to gjerningsmenn.

Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker pekte blant annet på denne rapporten da de gjenåpnet dommen mot Kristiansen i februar 2021.

Hadde ingen opplæring

Nå har altså statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg ønsket seg en analyse også av avhørene til Kristiansen.

TV 2 har vært i kontakt med Schei, som ikke ønsker å kommentere saken utover å bekrefte at de har mottatt en rapport.

AKTORATET: Statsadvokatene Andreas Schei (t.v.) og Johan Øverberg ledet saken da Borgarting lagmannsrett frifant Viggo Kristiansen (44) i desember 2022. Nå skal de forsøke å bevise at Jan Helge Andersen (43) var alene på åstedet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Slik TV 2 forstår det, har aldri Kristiansens avhør tidligere vært gjenstand for denne typen sakkyndig analyse.

Da avhørene ble gjort i 2000, hadde Riksadvokaten året i forveien sendt ut et nytt rundskriv med oppdaterte retningslinjer for hvordan et avhør skulle gjennomføres.

Rundskrivet var et resultat av justismordet på fetteren til Birgitte Tengs (17), som noen år i forveien hadde blitt presset til å gi en falsk tilståelse i en drapssak.

Den gangen fantes det ingen opplæring i avhørsteknikk hos norsk politi.

Holdt første kurs

Fahsing var en av svært få som hadde gått et fire uker langt kurs hos svensk politi. Han jobbet selv i Kripos da avhørene med Andersen og Kristiansen ble gjennomført.

I 2001 var det nettopp Fahsing som arrangerte den aller første avhørsutdanningen i norsk politi. Han ledet da den nyoppstartede avhørsgruppa i Kripos.

EKSPERT: Det er Ivar Fahsing som har skrevet politistudentenes pensumbok i etterforskning. Foto: Alf Simensen / TV 2

I november i fjor, mer enn 20 år senere, var Fahsing hovedforfatter da FNs aller første første manual for avhør ble validert.

Manualen omtales som en milepæl i arbeidet med å etablere en internasjonal standard for politietterforskninger i samsvar med menneskerettighetene.

Den lange erfaringen med avhørsteknikk er årsaken til at Fahsing ble bedt om å analysere Kristiansens avhør i forkant av rettssaken mot Andersen.

– Jeg vil vente med å kommentere innholdet i min analyse til vi kommer til en hovedforhandling i retten, sier Fahsing til TV 2.

Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere denne saken. Viggo Kristiansens advokat har ikke besvart TV 2s henvendelser.