– Han har et annet syn på sin psykiske helse enn sist

Nye sakkyndige mener terrordømte Philip Manshaus var psykisk syk da han drepte søsteren sin og begikk et terrorangrep mot en moské i Bærum i 2019.Manshaus ble dømt til 21 års forvaring for ugjerningene. Han ble dømt som tilregnelig.

Gjenopptakelseskommisjonen mottok i februar en rapport fra to oppnevnte sakkyndige som konkluderer med at Manshaus var psykotisk da han begikk drapet og terroren, og at han dermed var utilregnelig.

Det skriver VG og Nettavisen.

FÅR RÅD: Forsvarer Unni Fries og Philip Manhaus under rettsaken hvor han ble dømt for drap og terror. Foto: Lise Åserud / NTB

Ifølge VGs opplysninger dreier det seg om en schizoaffektiv lidelse som kjennetegnes ved samtidig forekomst av symptomer på schizofreni og bipolar lidelse.

– Han har et annet syn

Terrordømte Philip Manshaus' advokat Unni Fries kommenterer onsdag nyheten overfor TV 2.

Fries understreker at hun selv i tingretten mente det var en stor mulighet for at Manshaus var utilregnelig på gjerningstidspunktet. Retten kom til

et annet resultat.

– I tingretten så mente han selv at han var frisk. Er det annerledes nå?

– Ja, det er jo det. Jeg har begjært saken gjenopptatt i tråd med hans ønske. Han har et annet syn på sin egen psykiske helse nå enn da vi var i retten sist, svarer hun.

Advokaten sier hun ikke vet når gjenopptakelseskommisjonen kommer med sin konklusjon. Kommisjonen har møte i midten av mars, men det er uklart om Manshaus' sak skal behandles da.

ADVOKAT: Manshaus' forsvarer Unni Fries utenfor Asker og Bærum tingrett etter at dommen var forkynt i 2020. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Jeg mener vilkårene for gjenopptakelse helt klart er til stede. Hvis saken blir gjenåpnet, vil det bli ny prøving i retten om dette spørsmålet. Resten av faktum i saken er jo ikke bestridt, og det har det heller aldri vært, sier Fries.

– Når han er upsykotisk så har han ikke det verdensbildet som han hadde på gjerningstidspunktet. Han står ikke for de synspunktene som han forfektet den gangen og under hovedforhandlingen.

Ble dømt til 21 års forvaring

Philip Manshaus var 21 år gammel da han skjøt og drepte sin søster hjemme hos familien i Bærum den 10. august 2019.

Etter drapet kjørte han til moskéen Al-Noor Islamic Centre i Bærum, bevæpnet med jaktrifle og hagle. Han avfyrte flere skudd inne i gudshuset, klarte ikke å treffe noen mennesker før han ble overmannet av en 70-åring som var der for å be.

I retten ble Manshaus funnet tilregnelig, og dømt til 21 års forvaring for drap og terror. Dommen har en minstetid på 14 år.