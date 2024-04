Han hadde en mistanke. Ett år senere ringte telefonen

STERKT: Det gikk 1,5 år før Hanne og Erling fikk papirer og bilder av Fredrik. Pappa Erling forteller at det var en sterk opplevelse å få sønnen sin i armene. Foto: Oyvind Brattegard

Fredrik ville aldri feire bursdagen sin. Han visste at det var noe som ikke stemte.

– Det er enkelte ting i historien min jeg har stusset på, forteller Fredrik Landsværk.

TV 2 møter 24-åringen sammen med mamma og pappa i barndomshjemmet i Asker.

– Han har alltid sagt at han ikke gidder å feire bursdagen sin, fordi han ikke har trodd det er riktig dato, forteller pappa Erling Landsværk.

Det skulle vise seg at han hadde rett.

INGEN FEIRING: Fredrik Landsværk har alltid feiret bursdag 1. juli. Det skulle vise seg å ikke være riktig. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

I pappas armer

I juli 2001 dro familien Landsværk til Cali i Colombia for å hente sin andre sønn. Dette hadde foreldrene også gjort tre år tidligere, da de hentet Johannes.

Da de kom på barnevernskontoret i Cali, hørte de en gutt som hylskrek. Broren, Johannes, var på det tidspunktet seks år, og hadde sagt at han håpet babyen de skulle hente ikke skrek.

KJERNEFAMILIEN: Julefeiring hos familien på fire. Foto: Privat

– Det var Fredrik som hylskrek, sier pappa Erling Landsværk og ler.

Men det gikk ikke lange tiden før den unge gutten roet seg.

– Da han kom i armene mine, slappet han helt av. Det var flott. Siden har det bare vært god stemning i hjemmet, sier faren.

Ba om adopsjonsstans

Like god stemning har det ikke vært på adopsjonsfeltet den siste tiden. Det siste året har det dukket opp stadig flere historier om barn som har blitt ulovlig adoptert til Norge.

Dette har ført til at Norge har satt ned et granskningsutvalg som skal undersøke norsk adopsjonspraksis. De begynte sitt arbeid i desember 2023. Utvalget skal finne ut av om det har skjedd ulovlige eller uetiske forhold i forbindelse med utenlandsadopsjoner til Norge. Dette skal de bruke opp til to år på å undersøke.

Bufdir anbefalte Barne- og familiedepartementet om å stoppe all adopsjon mens granskningen pågår, men det har foreløpig ikke ført frem. Ulike organisasjoner som formidler adopsjon jobber derfor som normalt.

GODKJENT: Da Hanne og Erling skulle hente hjem sønnen sin måtte de i rettsak for å bli godkjent som foreldre i Colombia, de stolte på systemet og var trygge på at alt ble gjort riktig. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Moren til Fredrik synes det er forferdelig å tenke på at noen har opplevd fæle ting.

– Men dette er en solskinnshistorie, sier hun.

Sønnen støtter dette.

– Feilene i min sak er ikke store, og har ikke gått utover noe.

Liten plass til Colombia

Fredrik får et stort smil om munnen når TV 2 spør ham om hvordan oppveksten har vært.

– Jeg har alltid vært aktiv, spilt fotball, gått på ski, toppturer og hatt den normale norske oppveksten.

SOMMERFERIE: Familien på fire har ofte tilbragt sommerferiene i Bø i Vesterålen blant høye fjell og dype daler. Foto: Privat

Colombia har derimot hatt liten plass i tankene.

– Pappa har ofte spurt meg gjennom oppveksten om jeg vil reise ned, men jeg har alltid sagt nei. Jeg tror det var lurt at jeg ikke reiste før jeg ble eldre.

24-åringen forteller at han aldri har følt seg annerledes.

– Jeg har alltid vært åpen om at jeg er adoptert, og det har aldri vært noen spørsmål.

Men han brant inne med flere spørsmål.

Flere av fødselsdokumentene hans var datert til 1. juni.

– Men vi ble fortalt at fødselsdagen hans var 1. juli, sier moren.

BLID: Fredrik feiret bursdagen sin, her var han fire år. Foto: Oyvind Brattegard

Sjokket

I 2022 tok Fredrik kontakt med barnevernet i Colombia, Instituto de Bienstar Familiar (ICBF). I dokumentene står han oppført som foreldreløs. Han hadde derfor ikke noe håp om å finne sin biologiske familie.

Likevel tok han kontakt.

– Det var nå eller aldri.

Drøyt et år senere ringte sosialarbeideren i ICBF til Fredrik. Hun hadde funnet hans biologiske mor.

– Jeg fikk sjokk. Da jeg begynte prosessen, visste jeg ikke om hun var i live en gang.

Foreldrene var i Italia da han fikk beskjeden.

– Da Fredrik ringte oss og fortalte nyheten, var han tydelig på at dette ikke forandret noe mellom oss, dere er fortsatt mamma og pappa, forteller faren.

Moren legger til at dette bare var flott.

– Vi har aldri vært redde for at det skulle endre noe, dette er en tilvekst for oss alle.

STOLTE: Foreldrene er tydelig stolte av gutten sin. Pappaen forteller at Fredrik har stått fjellstøtt gjennom de to ukene han var i Colombia. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

En uke senere hadde sosialarbeideren i ICBF, Fredrik og hans biologiske mor en videosamtale over Teams.

– Det var helt surrealistisk.

Fikk vite sannheten

I slutten av februar fløy han til Colombia, og hele veien hadde han kontakt med foreldrene i Norge.

– En telefonsamtale til dem roet nervene mine.

For hva sier man egentlig til sin biologiske mor, som man aldri har møtt?

– Det var veldig merkelig, jeg måtte bare hoppe i det. Det ble ikke sagt så mye de første 20 minuttene, vi bare kikket på hverandre.

BIOLOGISK HALVSØSTER: Fredrik fikk også vite at han hadde en biologisk halvsøster. Foto: Privat Les mer BILDEBOK: Fredrik hadde med seg en bok med bilder fra Norge som han ga til sin biologiske mor og halvsøster. Foto: Privat Les mer HAALAND: Bildeboken var ikke den eneste gaven, en fotballdrakt med Haaland måtte også med. Foto: Privat Les mer

Tiden i Cali ble emosjonell for Fredrik, da han fikk vite sannheten om adopsjonen. Han ble fortalt at hans biologiske mor sto i en økonomisk situasjon som var såpass krevende at hun valgte å adoptere ham vekk.

– Hun ble veldig glad for å høre at jeg har det godt. Hun føler at hun aldri kunne gitt meg det livet jeg har i dag.

Også hun har forsøkt å finne sønnen. I Colombia er det slik at den biologiske familien ikke får vite noe om barn som er adoptert vekk, før barnet selv tar kontakt.

– Vi visste ikke engang om hverandre var i live.

Fredriks mistanker om egen fødselsdato stemte. Å få endret attesten har vært tidkrevende, men viktig for ham. Nå er prosessen igangsatt også i Norge:

– Snart kan jeg feire den ordentlige bursdagen min, 28. mars.

BLID: Den ordentlige bursdagen til Fredrik er 28. mars. Han gledet seg til å feire bursdagen han nå vet er riktig. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2