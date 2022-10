Han forsvarte Viggo Kristiansen i 2000: – Andre får bedømme min innsats

– Hvordan opplever du dette?

– Mine følelser knyttet til Baneheia-saken har jeg aldri kommentert, og det ønsker jeg heller ikke nå å gjøre. Det objektive for meg var at det var et tilstrekkelig bevisbilde til å frifinne ham den gangen. Det skjedde ikke, sier Pettersen til TV 2.

Lang tid har gått siden Viggo Kristiansen var hans klient.

De samme bevisene

I to rettsinstanser var Pettersens jobb å få Kristiansen frikjent for anklagene om drap og voldtekter i Baneheia. Det mislyktes han med.

Fredag denne uka, mer enn 20 år etter lagmannsrettens dom i 2002, ba Riksadvokaten likevel om at Kristiansen frikjennes.

Pettersen påpeker at han, i sin prosedyre, var opptatt av akkurat de samme bevisene som nå får Kristiansen frikjent.

– Vi førte bevis for at han ikke kunne ha vært på åstedet med dette telefonbeviset, også fikk vi svakhetene ved DNA-bevisene belyst av rettsmedisineren i retten, selv om mitt inntrykk er at det står i et litt annet lys i dag, sier Pettersen.

Likevel nådde altså ikke Pettersen frem i retten.

– Tenker du at du kunne gjort noe annerledes?

– Andre får bedømme min innsats. Det vil ikke være riktig av meg å bedømme det, sier Pettersen til TV 2.

– Hvorfor vil det ikke være riktig av deg å evaluere egen innsats?

– Nei, jeg har ikke tenkt til å si noe om det i hvert fall.

FØRSTE DAG: Tore H. Pettersen tar på seg jakken på ankesakens første dag i januar 2002. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

– Et monster

– Men hvordan kjennes det som advokat å ha forsvart en mann som fikk lovens strengeste straff, når det nå kan vise seg å være feil?

– Mine følelser knyttet til dette ønsker jeg ikke å kommentere. Det som imidlertid kan sies, er at det var en massiv pressefremstilling av saken, som kanskje ikke var helt riktig. Pressen bør gjøre en liten evaluering av det de skrev og ikke skrev i forbindelse med den saken.

– Mener du pressen fikk en avgjørende rolle i saken?

– Det som stod i pressen, var et massivt trykk på at Viggo var usympatisk og et monster. Om det kan ha hatt betydning for utfallet av saken, vet ikke jeg.

– Er det noe du kunne gjort for å balansere opp det inntrykket som du mener ble skapt i pressen?

– Det vet jeg ikke om hadde vært mulig. Pressen får jo vurdere min innsats. Jeg har ikke noen innvendinger mot at andre gjør det, sier han.

Glad for granskning

Norsk Presseforbund har tatt til orde for ett eller flere stormøter der redaksjonene kan evaluere pressens rolle i Baneheia-saken.

FØRSTE STOPP: Viggo Kristiansen (43) fikk sin første smak av frihet da han og faren stoppet på Cirkle K Nykirke på vei hjem etter løslatelsen fra Ila fengsel i fjor sommer. Foto: Frode Sunde / TV 2

Fredag varslet justisminister Emilie Enger Mehl, på forespørsel fra Riksadvokaten, at de vil dette ned et uavhengig utvalg til å granske Baneheia-saken.

Det er advokat Pettersen glad for.

– De ønsker å evaluere den jobben som Agder-politiet gjorde, og det synes jeg er riktig, sier han.