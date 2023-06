Han får finger'n av bilister og risikerer å bli påkjørt på jobb

– Det farligste jeg opplever er når jeg står alene midt på natta og de kommer mot deg i bra fart. Jeg har opplevd å ha bremsespor helt fram til tåspissen, forteller trafikkdirigent Hermann Hjellnes i Mesta til TV 2.



Overhøvles

Han og kollegene er på jobb på E136 på innfartsveien til Ålesund. Her er det to tunneler som skal feies og vaskes, og på grunn av trafikkmengden utføres jobben seint om kvelden og natta.



– Vår jobb er å stanse og lede trafikken gjennom tunnelen slik at arbeidet blir utført på en sikker måte, forteller Hjellnes.



STOPP: Hermann Hjellnes bruker stoppspake med rødt lys og samband når trafikken dirigeres manuelt. Foto: Arne Rovick / TV 2

Han elsker jobben og kollegene, men misliker at bilistene ikke har respekt for redusert fartsgrense og de som er satt til å dirigere trafikken.

– Det farligste med denne jobben er at du kan bli påkjørt. I tillegg opplever vi ubehageligheter med bilistene. Vi blir kjeftet på og kalt stygge ting, forteller Hjellnes.



– Hva sier bilistene?

– Det tror jeg ikke at jeg skal gjenta. Personligheten min sier at jeg bare skal overse det som kommer. Jeg kan ikke ta det inn over meg, sier trafikkdirigent Hjellnes.

Kollega Kristoffer Thune kjører ledebilen denne kvelden.

– Denne jobben kan være ekstremt ubehagelig og farlig. Jeg fikk en bobil over tåa en gang. Heldigvis hadde jeg vernesko, forteller Thune til TV 2.

UTSATT: Kristoffer Thune kjører ledebil og er trafikkdirigent i Mesta. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– De fleste unnskylder seg med at de ikke så skiltene. Jeg tror folk har for dårlig tid. Tidsklemma er årsaken til den manglende respekten, sier Hjellnes.



Råkjøring

Foran høytiden for veiarbeid tar Statens vegvesen et oppgjør med manglende respekt for nedsatt fartsgrense og trafikkdirigenter. De viser til alvorlige funn:



Det er registrert over 100 alvorlige hendelser i forbindelse med veiarbeid og trafikkdirigering de siste ti årene. 20 trafikkdirigenter er påkjørt og én mistet livet ved Ål i 2021.

Veivesenets egne fartsmålinger under veiarbeid på E6 ved Espa viste at hele 40 prosent kjørte for fort i løpet av de seks månedene det ble foretatt hastighetsmålinger. Høyeste hastighet her var 180 km/t.

Ifølge en undersøkelse fra Kantar utført for Trafikksikkerhetsforeningen, svarte 74 prosent at de ofte kjører fortere enn tillatt hastighet ved veiarbeid.



42 prosent av de spurte i samme undersøkelse svarte at de blir irritert fordi de må stoppe for veiarbeid.

VIS RESPEKT: Ruth Myklebust er avdelingsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen midt, og opptatt av sikkerheten under vegarbeid. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Vi synes lite om den manglende respekten! Det er våre helter som står der og sørger for sikkerheten for de som skal passere et arbeidssted, og det er en grunn til at hastigheten er satt ned, understreker avdelingsdirektør Ruth Myklebust for drift og vedlikehold i Statens vegvesen midt.



Sommerråd

Hun er også opprørt over atferden til bilistene.

– En ting er at de kjører altfor fort. Men de viser finger'n til veiarbeidere og blir kjeftet på. Det er jo ikke bra, sier Myklebust til TV 2.



LEDEBIL: I forbindelse med tunnelvask på innfartsveien i Ålesund måtte trafikken reguleres med ledebil. Foto: Arne Rovick / TV 2

Hun minner om at skiltreglene også gjelder selv om det ikke foregår fysisk arbeid på en strekning. Avdelingsdirektøren har en klar anbefaling nå inn mot sommeren:

– Ta det med ro! Kjør etter hastigheten, følg trafikkdirigenten sine anvisninger og overhold reguleringer på arbeidsstedet. Grunnen til at vi gjør dette at det skal være sikkert å jobbe der, og for at veiene skal bli tryggere og bedre vedlikeholdt, understreker Myklebust.