– Han fant den beste plassen å ta en hvil den natten

Familien til Torjus Seland er overveldet av det frivillige engasjementet, og håper man kan ta lærdom av leteaksjonen. Først og fremst er de veldig stolt over den syv år gamle gutten.

Det har nå gått seks dager siden Torjus Seland (7) forsvant fra familien under en jakttur i Lindesnes . Familievenn og talsperson Fredrik Nuland Fedog, uttaler de seg nå om dødsfallet, leteaksjonen og sønnen Torjus.

– Familien er enormt imponert og stolte av Torjus, av alt det han presterte siden han forsvant fra sin familie på søndag til han ble funnet på tirsdag, sier Fedog til TV 2.

Han beskriver Torjus som en gutt som elsket natur og friluft. Om man skulle tegnet av karikatur av syvåringen, ville det vært som en gammel mann med pipe i munnviken og crocs eller støvler på beina.

– Torjus hadde bursdag i september og var på Dyrsku'n i Seljord i sommer. Familien bor på en gård som heter Sådland, og etter bursdagen uttalte Torjus at han var Sådlands rikeste mann. Han hadde alt han trengte, forteller familievennen Fedog.

FRILUFTSGUTT: Torjus Seland elsket friluftslivet og omtalte seg selv som «Sådlands rikeste mann». Foto: Privat

Torjus fikk 7000 kroner til syvårsdagen. Disse hadde han planlagt å bruke på campingvogn.

– Han skulle kjøre til Seljord neste år og gjenskape den fine sommeren han hadde på Dyresku'n, sier Fedog.

– Gikk seg tom

Slik gikk det ikke. Etter en massiv leteaksjon ble Torjus funnet død av politiets hundepatrulje tirsdag, om lag tre kilometer i luftlinje fra der han sist ble sett. Under søkeaksjonen fant letemannskapene brillene til Torjus, som tyder på at syvåringen på egenhånd fant ut at han hadde gått feil vei.

– De er veldig stolte av at han gikk i motsatt retning fra der man gjorde brillefunnet. Han skjønte at han gikk feil, og gikk så i rett himmelretning, men bommet på dalføret. Det endte opp med at han gikk dobbelt så langt det han hadde trengt, dersom han hadde truffet riktig dal, sier Fedog.

FUNNSTED: I samråd med pårørende har politiet frigjort funnstedet, like ved Langemyr. Foto: Politiet

Politiets hundepatrulje fant Torjus under en steinhelle, som har fungert som en slags naturlig gapahuk. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at gutten døde trolig av nedkjøling mandag.

– Han har gått og gått i heia, gått seg tom, gått enda litt til, og fant seg den beste plassen å ta en hvil den natta, forteller Fedog.

Lettet og takknemlig

Han forteller at familien nå har det svært tungt, samtidig som de er lettet over at gutten ble funnet.

– Det er helt klart at familien er i en dyp, dyp sorg nå, det er mye som foregår. Samtidig er de lettet over at man fant Torjus. Familien er ekstremt takknemlig for den innsatsen som er lagt ned i søk- og leteaksjonen, det er en enorm takknemlighet der, sier Fedog.



Faren til Torjus tjenestegjør i Sivilforsvaret og har bred erfaring fra en rekke leteaksjoner selv. Familien på fem er godt vant med at faren kalles ut på oppdrag og hva dette innebærer.

MASSIV: Opp mot 1500 mennesker deltok i leteaksjonen, den største i Agder på mange år. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– De skjønner godt hva slags apparat som blir satt i sving når man trykker på den røde knappen. De har veldig god forståelse for de organiserte ressursene som blir satt inn og jobben som ble gjort i søket etter Torjus, forklarer Fedog.

Noe familien ikke var forberedt på, var det enorme frivillige engasjementet både under og etter leteaksjonen.



– Det som kommer som en overveldende bølge, er alle de som ikke er organiserte og alt det de har bidratt med. Det er familien ekstremt takknemlig for.



– Alltid noe man kunne gjort annerledes

Politiet har bedt Hovedredningssentralen om å evaluere redningsaksjonen, blant annet for å vurdere om det er noe som kunne blitt gjort for å finne gutten tidligere. Familievennen Fedog sier at Torjus sin familie håper man kan lære av aksjonen, på godt og vondt.

– Familien er opptatt av at leteaksjoner er basert på tidligere erfaring, på statistikk og på evidensbasert kunnskap. De er veldig opptatt av at uansett utfallet av denne leteaksjonen, så skal en ta lærdom av det. Så har man noe å jobbe med neste gang det er behov for en slik leteaksjon, på godt og vondt, understreker Fedog.

LÆRDOM: Familien håper man kan ta lærdom av leteaksjonen, på godt og vondt. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Familiens brede erfaring med tilsvarende leteaksjoner gjør at de er svært klar over hvor uforutsigbare en slik operasjon kan være, og at det er mange ulike faktorer som spiller inn.

– I ettertid kan man alltid si at noe kunne vært annerledes. Samtidig er det noe som gjerne ble gjort mye bedre under denne leteaksjonen enn under tidligere søk, påpeker Fedong.

Bisettes torsdag

Torjus Seland bisettes i Lyngdal kirke, førstkommende torsdag. Begravelsen vil også videooverføres til lokaler i nærheten, slik at flest mulig kan delta.

– Det blir åpen kirke etter familiens eget ønske. De forstår at det er utrolig mange som har vært med på leteaksjonen, og som kan ha behov for å få en avslutning på det hele, avslutter Fedog.