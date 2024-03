Han ergrer rikingene. Derfor gir han seg ikke

«BORGERJOURNALISTIKK»: Jack Sweeney hevder at han sporer privatflyene til rikinger for å spre informasjon. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Klokken er litt over åtte på morgenen i Florida når Jack Sweeney blir ringt opp av TV 2. Det er litt tidlig for en college-student, sier 22-åringen, som nettopp har stått opp.



Amerikaneren har i det siste gjort seg til en slags kjendis, på grunn av en noe uvanlig hobby. Og den favner flyreiser, CO₂-utslipp og Taylor Swift, for å nevne noe.

– Ingen anelse



Som 19-åring opprettet Jack Sweeney en Twitter-konto som fulgte med på hvor privatflyet til Elon Musk befant seg til enhver tid, samt hvor mye CO₂-gass det slapp ut.

Lite visste han at det ville «ta av» med titusenvis av følgere og medieoppslag verden over. I tillegg vekket stuntet harme fra Musk selv.

– Jeg hadde ingen anelse om at det kom til å eksplodere på denne måten, forteller Sweeney til TV 2.



Nå stormer det igjen rundt 22-åringen. Denne gangen er det superstjernen Taylor Swift som har fått nok av Sweeneys hobbyvirksomhet.

TRUER MED SØKSMÅL: Både Taylor Swift (t.v) og Elon Musk (t.h) har truet den unge studenten med søksmål. Foto: Michael Tran / AFP, Skjermdump via TV 2 og Gonzalo Fuentes / Reuters

I begynnelsen av februar fikk Sweeney et opphørsbrev fra advokatene til Taylor Swift. Artisten mener studenten driver med «stalking», og truer med søksmål.

Selv mener Sweeney at han driver med en form for borgerjournalistikk:



– Det begynte med at jeg var interessert i luftfart. Nå handler det mer om åpenhet og karbonutslipp, sier Sweeney til TV 2.

«En sikkerhetsrisiko»

Det har nemlig ballet på seg etter hvert.



I dag har Jack Sweeney et flust av kontoer som tar for seg privatflybruken til flere av verdens mektigste mennesker – inkludert kjendiser, forretningsfolk og russiske oligarker.

De liker det ikke. Elon Musk, som inntil nylig var verdens rikeste mann, har truet med å gå til rettslige skritt mot 22-åringen fordi han mener flysporingen er «en sikkerhetsrisiko». Det samme argumentet bruker Taylor Swifts advokater i sitt opphørsbrev til Sweeney.

– Det å ergre på seg folk med makt og innflytelse – det er altså ikke noe som skremmer deg?

– Det er litt skremmende, erkjenner Sweeney.

OVERVELDENDE: – Det er litt overveldende noen ganger, sier 22-åringen om oppmerksomheten han har fått. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Bare noen få måneder etter at Elon Musk kjøpte Twitter i 2022 (nå omdøpt til X), ble den opprinnelige privatflykontoen til Sweeney lagt ned.

– Elon Musk sa at han ikke skulle gjøre det på grunn av ytringsfriheten, men så gjorde han det likevel en måned senere. Det var kjipt å miste kontoen med flest følgere, og som jeg hadde brukt mest tid på, sier Sweeney.

– Er det derfor du gjør dette – for å få følgere?

– Nei, det viktigste er å lage et produkt som er så nøyaktig som mulig. Det er mye research som går til å finne ut hvem som kjører hvilke fly for eksempel, svarer han.

– Offentlige personer

Jack Sweeney fikk etter hvert lov til å komme tilbake til X, mot at han la inn en 24-timers forsinkelse på hvor privatflyene befinner seg.

Informasjonen som publiseres på kontoene er hentet fra offentlige kilder. Det eneste Sweeney gjør, er å gjøre informasjonen mer tilgjengelig, mener han selv.



– Det at du gir folk opplysninger om hvor de befinner seg – innser du at det kan være ubehagelig for dem som omtales?

– Kanskje, men dette er offentlige personer. De må ha en rimelig forventning om hva det innebærer, mener 22-åringen.

PRIVATFLY: Taylor Swift skal angivelig ha brukt dette privatflyet da hun fløy til Super Bowl-finalen tidligere i februar. Foto: Eric Thayer/AP

– De mener jo at du er en trussel mot sikkerheten deres. Hva tenker du om de påstandene?

– Jeg synes de er overdrevne. Jeg ber ikke folk om å angripe dem, jeg deler bare informasjonen deres på en journalistisk måte.

At det faktisk ender i et søksmål, har Jack Sweeney derfor lite tro på. Han nekter bastant for at han bryter loven.

– Folk med makt sender ofte slike trusler uten at det er noe rettslig grunnlag for det. Swifts advokater har også gjort det tidligere med folk som kritiserer henne, hevder 22-åringen.

Sweeney mener at rikingene ønsker å stoppe han fordi det er «dårlig PR» å avsløre hvor ofte de bruker privatflyene sine.



HÅVER INN: Taylor Swift er en av verdens største musikere. I høst ble det anslått at hun har en formue på over én milliard dollar. Foto: Toru Hanai

Taylor Swift har lenge blitt kritisert for sine lite klimavennlige reisevaner, og i 2022 toppet hun en «verstingliste» over kjendisene som bruker mest privatfly.

Hun hevder selv å ha kjøpt klimakompensasjoner som veier opp for det dobbelte av privatflybruken, ifølge BBC.

TV 2 har prøvd å kontakte Elon Musk gjennom pressetjenesten til SpaceX, og Taylor Swift gjennom managementbyrået hennes, uten å få svar.

Prøver å nyte livet

Den unge studenten har også nytt en slags kjendisstatus de siste årene, spesielt etter at feiden med Elon Musk ble offentlig kjent.

– Du var bare 19 år da dette begynte. Hvordan håndterte du all oppmerksomheten dette fikk?

– Det er egentlig et godt spørsmål. Det var egentlig bare meg og foreldrene mine som prøvde å gjøre så godt vi kunne.

Mengden oppmerksomhet har imidlertid nådd et nytt nivå nå som han har lagt seg ut med Taylor Swift, ifølge college-studenten, som forteller at han blir bombardert med ris og ros fra Swift-fansen hver eneste dag.

– Det er litt irriterende. Jeg prøver bare å ha en hobby, samtidig som jeg går på studier og prøver å nyte livet. Det er mye som skjer på en gang, sier 22-åringen.

EN HOBBY: Jack Sweeney forteller at han prøver å leve et vanlig liv, og at han ser på flysporingen som en hobby. Foto: Privat

– Det er definitivt overveldende noen ganger, legger han til.

– Er folk opptatt av at dette er et slags «David mot Goliat»-opplegg?

– Jeg tror det. Da det begynte med Elon Musk gikk jeg første året på studiet. Jeg tror folk likte den delen av historien, sier Sweeney.

Kommer til å fortsette

22-åringen har likevel ingen planer om å slutte med flysporingen.

– Det er folk som Elon eller Taylor som ønsker at reglene skal endre seg, men flyindustrien er notorisk for å være treig med å implementere endringer. Så jeg tror jeg kommer til å fortsette i en god stund til, sier han til TV 2.

– Så lenge du kan altså?

– Ja, så vidt jeg vet.