Han er utpekt som «utenlandsk agent», og må innrømme dette i sosiale medier

Georgii Chentemirov i Kirkenes står på Russlands stadig voksende svarteliste over journalister og medier med «agent»-stempel.

AGENTSTEMPLET: Journalist Georgii Chentemirov jobber for Barents Observer i Kirkenes, etter å ha forlatt Russland høsten 2022. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Den russiske journalisten Georgii Chentemirov kom fra Petrozavodsk til Kirkenes med familien i september i fjor.

Nå jobber han med andre journalister i eksil, for å rapportere usensurert om utviklingen i nord i nettavisen The Barents Observer.

Avisen har vært blokkert av russiske sensurmyndigheter siden 2019, i likhet med flere utenlandske medier.

Nå har Justisdepartementet i Moskva inkludert Chentemirov i sitt register over såkalte «utenlandske agenter».

Vet ikke helt hvorfor

– Det kom uten forvarsel, sier Chentemirov til The Barents Observer.

Den oppdaterte listen fra departementet ble offentliggjort fredag, og skal ha blitt laget uten noe rettsmøte eller offisielle undersøkelser.

– Så jeg vet ikke nøyaktig hvilke grunner de hadde for å sette meg på listen, sier Chentemirov.

Justisdepartementet skal ha uttalt at eksilrusseren skal ha deltatt i opprettelsen og formidlingen av materiale til en ubegrenset krets av mennesker, samt at han har mottatt støtte fra utenlandske kilder.

I tillegg skal han ha motsatt seg «den spesielle militæroperasjonen i Ukraina».

500 er stemplet

Personer som stemples som «utenlandske agenter», kan ikke få jobb som offentlige tjenestemenn, delta i valgkommisjoner eller donere til politiske partier. De har også forbud mot å delta i undervisning, og å produsere informasjonsmateriell for mindreårige.

Så langt er flere enn 500 enkeltpersoner og frivillige organisasjoner stemplet.

Alle er gjenstand for streng revisjon – og det kreves blant annet at de må legge ved en tekst på private innlegg i sosiale medier, som sier at innlegget er skrevet av en «utenlandsk agent».

Lang svarteliste

– Dette kom ikke som noen overraskelse, sier redaktør Thomas Nilsen i The Barents Observer til TV 2.

IKKE OVERRASKET: Redaktør Thomas Nilsen i Barents Observer sier at avisen har vært på radaren til russiske myndigheter lenge. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Listen over «utenlandske agenter» er veldig lang. Barents Observer har vært på radaren til russiske myndigheter lenge, sier han.

Likevel understreker Nilsen at han ser alvorlig på svartelistingen av kollegaen.

– Georgii motarbeider ikke Russland på noen måte. Tvert imot jobber han for at Russland skal bli et bra land. Åpent, demokratisk og med frie medier.

– Det er jo det journalistikk handler om, sier redaktøren.

– Men fri og uavhengig journalistikk er jo en trussel mot Putin-regimet. Mye større enn det finske NATO-medlemskapet, mener han.

Hedersbevisning

Den Kirkenes-baserte avisen skriver at Kremls nedbryting av ytringsfrihet og media har gått til det ekstreme siden president Vladimir Putin beordret fullskala invasjon av Ukraina i februar i fjor.

«Selv det å kalle krigen en krig anses som å spre falsk informasjon, og kan sende en journalist i fengsel i opptil 15 år», skriver de.

Potensielt alvorlige konsekvenser av svartelistingen til tross: mange journalister og andre russere ser på stempelet som en hedersbevisning, ifølge Nilsen.

– Det viser jo at man har gjort en god jobb.

Om sensuren av hans egen avis har redaktør Nilsen tidligere uttalt til TV 2 at Den føderale sikkerhetstjenesten (FSB) har forsøkt å stanse dem gjentatte ganger.

– Men vi har utviklet gode tekniske løsninger for å komme forbi den russiske sensurmuren. Vi har fortsatt tusenvis av lesere i Russland, sa Nilsen.