Han er Trumps «nye våpen»

For første gang i amerikansk historie er en tidligere president blitt tiltalt for straffbare forhold.

Donald Trump er tiltalt i den såkalte hysj-pengesaken.

Tiltalen gjelder en pengesum som Trump skal ha betalt til Stephanie Clifford, også kjent som pornoskuespiller Stormy Daniels.

Utbetalingen skjedde under valgkampen i 2016.

I retten, som ventes å bli satt tirsdag klokken 14:15 lokal tid, har Trump med seg flere profilerte advokater.

Nå melder flere amerikanske medier at stjerneadvokaten Todd Blanche er ansatt til å representere Trump.

Vil forby dette

Det var Politico som først omtalte saken om at Blanche nå skal jobbe sammen med Trump.

Før han ble satt til å representere den tidligere presidenten var han partner i advokatfirmaet Cadwalader, Wickersham & Taft. Denne stillingen sa han opp da han ble spurt om å representere Trump.

I en e-post som Politico har fått tilgang til skal Blanche ha skrevet at det var en mulighet han ikke kunne gå fra.

Forbereder seg på Trump-bråk: Dette tror de skjer

Allerede få timer etter nyheten ble kjent, ble det og klart at Blanche hadde et klart mål før rettsaken.

Det har vært mye diskusjon om det skal være lov å filme, ta bilder eller ta opp lyd til radio. Blanche og de andre advokatene til Trump har bedt dommeren om å ikke tillate dette.

De mener at dersom dette blir tillatt vil det «forverre en allerede nesten sirkusaktig atmosfære rundt denne saken», ifølge Reuters.

Natt til tirsdag ble det kjent at Blanche fikk viljen sin. Dommer Merchan bestemte seg for at det ikke vil bli tillatt med kameraer under rettsmøtet.

Tilknytning til Trump

Det er ikke første gang at Blanche har jobbet med saker som Trump har vært involvert i.

Tidligere saker som Blanche har tatt inkluderer en liste over blant annet Paul Manafort og Igor Furman, skriver The Guardian.

TILKNYTNING: Blanche har tidligere representert Igor Furman. Foto: Mary Altaffer / AP

Manafort var Trumps tidligere kampanjeleder i presidentkampanjen i 2016. Han sonet en fengselsstraff for uregistrert lobbyvirksomhet, skattesvindel, banksvindel og hvitvasking av penger før Trump benådet han i 2020.

Furman var Rudy Guiluanis samarbeidspartner. Han erklærte straffeskyld i en kampanjefinansieringssak.