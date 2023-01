– Han er stinn av omdømmekapital

– Jeg tror han likeså greit bare kan hoppe uti det nå, men det er selvfølgelig et sjansespill, sier Dag Inge Fjeld.

Han er omdømmeekspert og høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania.

Fredag klokken 10 er P4-programmet «Misjonen» tilbake på lufta med den faste duoen Johan Golden og Atle Antonsen.

Dette er første gang Antonsen er tilbake i offentligheten siden samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali i november fortalte om en hendelse på Bar Boca 23. oktober i fjor.

Antonsen sa blant annet at Ali var «for mørk til å være her», noe som resulterte i en politianmeldelse og en sak der han ble etterforsket for hatefulle ytringer.

Mener «banken» ikke er tom

Dag Inge Fjeld mener Atle Antonsen er i en særstilling i norsk offentlighet, fordi han har vært så folkekjær i flere tiår.

– Han er nok en av de mest elskede komikerne i Norge. Det var han helt opp til denne hendelsen, som sjokkerte alle som kjente til han som komiker, sier Fjeld.

Han sammenligner Antonsen med tidligere fotballspiller og VGTV-profil Bernt Hulsker, som måtte slutte i jobben etter at han ble anklaget og senere dømt for rasisme mot en dørvakt.

– Jeg tror Bernt Hulsker skjønner at han ikke stod sterkt nok i opinionen og ikke hadde et sterkt nok omdømme. Han havnet på minussiden og skjønner nok at det er sånn, sier han og fortsetter:

– Atle Antonsen har store innskudd i merkevarebanken. Det er det som skiller han fra Bernt Hulsker og som gjør at han kan prøve seg nå for å se hvor mye han har tapt og hvor mye verdien hans har gått ned.

Selv om Fjeld mener at «merkevarebanken» til Antonsen ikke er tom, så tror han for eksempel at reklamemarkedet er ødelagt for komikeren i flere år fremover.

– Han har fått et veldig stort trekk på kontoen, skyter høyskolelektoren inn.

Tror han gruer seg

I politiavhør sa Antonsen at han ikke er rasist og at han på ingen måte hadde en rasistisk intensjon med det han sa.

Han har offentlig beklaget og betegnet det hele som et dårlig forsøk på humor.

– Hvis det er sant at han prøvde seg på en eller annen mørk satire, så viser jo dette for all ettertid at det kan du som komiker ikke gjøre når du er beruset, sier Fjeld og fortsetter:

– Hvis du blir beruset så mister du den feinschmekker-følelsen du som komiker ellers behersker så godt. Du greier ikke å lese omgivelsene.

ANMELDTE: Samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali anmeldte Atle Antonsen for rasisme i november. Foto: Mariam Butt / NTB

Han mener comebacket uten tvil er prisgitt at Antonsen aldri ble tiltalt for brudd på rasismeparagrafen.

– Nå får han isteden en mulighet til å snakke om dette, ta det opp og komme til bunns i disse tingene på en måte som kanskje noen aksepterer. Likevel er det uten tvil et sjansespill, sier han.

– Tror du han gruer seg?

– Det er jeg ganske overbevist om at han gjør.

Fem på gata

TV 2 tok torsdag turen ut for å høre hva folk på gata i både Tromsø, Oslo og Ålesund tenker om saken. Meningene er delte.

En av de som ikke vil la seg underholde av ham fremover, er Guro Løvoll, som TV 2 møter i Ålesund:

– Jeg synes det er for tidlig. Det er en grunn til at han sluttet i «Kongen befaler». Det er fordi mange synes det er feil gjort av ham, sier hun.

Folk på gata i Ålesund reagerer på at komiker Atle Antonsen gjør comeback i rampelyset etter rasismesaken mot Sumaya Jirde. Guro Løvoll (t.v) Sara slinning (t.h). Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Venninnen Sara Slinning er enig.

– Det er viktig at det blir satt lys på kjendiser som gjør feil, for alle kan gjøre feil, men jeg synes det er for tidlig med et comeback, sier Slinning.

I Oslo møter TV 2 Halvor Pedersen. Han er ikke i tvil om hva han mener om denne saken:

– Han har ikke gjort noe gærent. Det var jo bare en vits. sier han.

Flesteparten av de vi møter synes derimot at det er for tidlig.

– Det ble ingen konsekvenser for det han gjorde, og det tror jeg gjør at mange blir lei seg og sure. Jeg tenker at han kunne tatt en lengre pause, sier Sammy Harrong.

Anthony Nguyen er enig i at to måneder opphold er for kort.

– Det er det. Folk husker det fortsatt, det er jo ikke lenge siden, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med P4, som ikke vil gi noen ytterligere kommentarer om Atle Antonsens retur til «Misjonen» utover det som ble kjent forrige uke.

P4 sa forrige uke at en viktig avklaring i saken var Riksadvokatens begrunnelse for henleggelse så tydelig konkluderte med at saken må «forstås som et lite vellykket forsøk på satire over rasisme», og at Antonsen har beklaget og uttrykt sterk anger.