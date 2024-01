Mannen som er siktet for drapet på Laksevåg i Bergen ble torsdag fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. To av ukene i full isolasjon.

Torsdag ettermiddag møtte den drapssiktede mannen opp i Hordaland tingrett.

Mannen kom sammen med sin forsvarer, Jørgen Riple, og svarte tydelig på spørsmålene politiet og domstolen hadde.

– Han har stilt i lange avhør, opplyst om alle sosiale medier og opphevet alle taushetsplikter. Jeg tror ikke det er mulig å samarbeide mer med politiet enn han har gjort, sier Riple.

Mannen erkjenner ikke straffskyld, men knytter seg likevel til hendelsen.

– Jeg kan ikke utdype hvorfor, og det er fordi påtalemyndigheten ikke ønsker at dette skal komme ut i media og påvirke vitner mens etterforskningen pågår, sier forsvareren.

Klokken 15.45 samme dag kom kjennelsen fra Hordaland tingrett, om at drapssiktede varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud. To av ukene gjennomføres i full isolasjon.

SPERRET AV: Her til denne leiligheten i Laksevåg rykket politiet ut tirsdag kveld. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Bodde i huset

Det var tirsdag kveld en mann i 30-årene ble funnet blodig med stikkskader utenfor en adresse på Laksevåg i Bergen. Mannen døde senere på Haukeland sykehus.

Politiet pågrep en annen mann i 30-årene, og ifølge forsvareren bodde de i samme bolig.

– De har bodd sammen i det jeg vil omtale som et hospits. De har ellers ikke noen relasjon utover at de bor under samme tak, men på hvert sitt soverom.

Ifølge Riple hadde de ikke noe vennskapsforhold.

– Dette var to personer som var plassert under samme tak. Det er veldig mange ulike mennesker som har fått tilhold her.

– Hvordan har den drapssiktede det nå?

– Han er preget, men fattet. Han har forklart seg ryddig, slik jeg vurderer det. Han har vært rasjonell i retten, men også preget.

RYKKET UT: Klokken 21.40 tirsdag kveld fikk politiet melding om hendelsen på Laksevåg i Bergen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Politiet: – Undersøker kontakten

Ifølge politiadvokat Inger-Lise Høyland pågår etterforskningen for fullt.

– Vi er fremdeles i en veldig innledende fase. Dette hendte for kun to dager siden, så vi har mye arbeid foran oss.

Politiadvokaten opplyser også at siktede knytter seg til hendelsen uten å erkjenne straffskyld.

FENGSLING: Politiadvokat Inger Lise Høyland i Vest politidistrikt. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Jeg vil ikke gå inn på hva han har forklart.

Høyland vil heller ikke si noe mer om hva som ledet opp til drapet eller hva slags bolig dette er.

– Hva gjør politiet i saken nå?

– Vi fortsetter undersøkelsene på åstedet. Nå gjennomføres obduksjonen, mens krimteknisk undersøker digitale enheter. Det er interessant å belyse kontakten mellom siktede og avdøde, men også kontakten opp mot de andre huset.