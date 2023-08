– Han er fortsatt farlig

Mandag ankom en blid, høflig og velstelt mann i grå genser rettssal 250 i Oslo tingrett.

Mer enn halve livet har forvaringsdømte Stig Millehaugen sittet i fengsel. Nå begjærer han seg løslatt.

Stig Millehaugen blir ofte omtalt som en av Norges farligste menn, og han har sittet over halve livet i fengsel.

Han er dømt for to drap, og sitter nå på en 21 års forvaringsdom for drapet på tidligere Young Guns-leder Mohamad «Jeddi» Javed i Oslo i 2009.

– Prematurt



Statsadvokat Kristian Jarland mener det er prematurt med løslatelse fordi det er fare for gjentakelse av kriminelle handlinger.

I sin innledning brukte Jarland mye tid på å gå gjennom Millehaugens straffehistorikk for retten.

Den strekker seg over 35 år, fra 1987 til 2022.

Statsadvokat Kristian Jarland og advokat Morten Furuholmen i Oslo tingrett der forvaringsdømte Stig Millehaugen begjærer seg prøveløslatt. Behandlingen av kravet startet i Oslo tingrett mandag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Sist Millehaugen begikk et lovbrudd var sommeren 2022, da han rømte under en permisjon, og reiste fra Trondheim til Oslo før han en uke senere ble pågrepet i Østmarka.

Jarland pekte på et mønster der kriminalomsorgen flere ganger rapporterte om lengre perioder med progresjon og god oppførsel fra Millehaugen under soning, før han igjen foretok kriminelle handlinger.

«Kjempeålreit kar»

Jarland sa i retten at Millehaugen har erkjent straffskyld for drap og en rekke andre kriminelle handlinger, og uttrykt anger, før han igjen utgjør svært alvorlige kriminelle handlinger der tilfeldige ofre blir rammet.

– Jeg finner ingen som har sagt noe negativt om Millehaugen. Likevel så har vi lest ham feil gang på gang, sa Jarland i retten.

– Han har begått to drap med 17 års mellomrom, og gjentatte ganger brutt permisjonsvilkår, sier Jarland, og legger til:

– Det er prematurt med en prøveløslatelse, og en gjentakelsesfare selv om denne er dempet. Hvis forvaringsstigen har ti trinn, så ber Millehaugen nå om å gå rett fra nivå 8 til nivå 1. Og det skal skje umiddelbart.

Jarland refererte til fengselsansatte som omtaler Millehaugen som blid, høflig og «kjempeålreit kar» og at tidligere sakkyndige har hatt «stor tro på Millehaugen». Men igjen har Millehaugen begått nye alvorlige straffbare handlinger rettet mot tilfeldige ofre.

– Er Stig Millehaugen fortsatt farlig?



– Etter mitt syn så er han fortsatt det, sier Jarland til TV 2.



Forvaringsdømte Stig Millehaugen begjærer seg prøveløslatt. Behandlingen av kravet startet i Oslo tingrett mandag. Her sammen med hans advokat Morten Furuholmen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Stig Millehaugens forsvarer Morten Furuholmen påpekte overfor retten at Millehaugen nå har sonet 14 år av en 21-årig forvaringsdom, som er over minstetid for å kunne begjære seg prøveløslatt.

– Det er ikke urimelig, og det er kanskje på høy tid at det blir progresjon i soningsforholdene, sa Furuholmen i retten.



Skal forklare seg

Det er ventet at andre dag i retten starter med Stig Millehaugens egen forklaring. Tingretten har satt av fem dager til å behandle hans krav om prøveløslatelse fra sin forvaringsdom, som han fikk i 2012.

Furuholmen sier at de sakkyndige er enige i at Millehaugen raskest mulig bør overføres til en anstalt med et lavere sikkerhetsnivå, for å begynne på en tilbakeføring til samfunnet.

– Vårt fokus er endringsarbeidet, og det som er påviselig endret siden han fikk forvaringsdom i 2009 og 2012, sier Furuholmen til TV 2.

– Hva har han gjort for å endre seg?

– Han har jobbet målrettet i Trondheim fengsel siden 2014, og i tillegg gjennomført en del andre kurs i fengslet. Han er endret person i dag, det er det som er det avgjørende, fremholder Furuholmen.