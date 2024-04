Ekssamboeren til Jeanette sporet henne opp og utsatte henne for livsfare i årevis. Det til tross for at hun var under politiets beskyttelse.

Kun 17 år gammel møtte Jeanette mannen som skulle endre livet hennes totalt.

I starten var de et vanlig kjærestepar. I senere tid viste det seg at han drev noe med rus på denne tiden, men det merket ikke Jeanette.

Kort tid senere ble hun gravid og paret ventet sitt første barn. Det var nå alt skulle bli snudd opp ned, men ikke slik hun drømte om. Underveis i svangerskapet ble hun slått for første gang.

– Forholdet utviklet seg negativt fra første dag jeg ble gravid. Han endret seg og viste ikke glede for barnet som skulle komme, sier hun til TV 2.

Det var jul, og de vordende var på besøk hjemme hos foreldrene hans. Jeanette ble hjemme, mens han hadde en real fyllekule. Ettersom han ikke kom hjem utover natta, bestemte Jeanette seg for å dra og lete etter han. Da hun fant han, forlangte hun at han skulle bli med hjem.

– Jeg så et raseri jeg aldri hadde sett før. Før jeg forstår hva som skjer, går han løs på magen min. Det var første gang jeg ble slått. Han skulle gjøre meg svak ved å true barnet jeg hadde i magen.

Drepte kattungen

Jeanette var ung, og visste ikke hvordan hun skulle håndtere hendelsen. Lite visste hun at dette bare var starten på mange vonde år.

Hver gang han utøvde vold, lovet han at han skulle bedre seg. Rus, sjalusi, slag og løfter utviklet seg gjennom flere år til grov vold og drapsforsøk. Etter fire år klarte hun å flykte. Hun og datteren flyttet inn i en bolig og skaffet seg en kattunge.

En natt våknet hun opp av at han stod på soverommet hennes. Med kattungen hylende i hendene og datteren sovende på naborommet.

– Han drepte kattungen for å vise meg hvordan han skulle drepe meg.

Jeanette ble livredd og skrek. Han forsvant. I panikk vasket hun opp blodet på gulvet, slik at datteren ikke skulle se det groteske synet. Men det skulle vise seg at hun også vasket opp beviset på at hun og datteren var i livsfare.

Journalist og forfatter, Jon Gangdal, har fortalt Jeanette sin historie i boken «Jeg elsker deg og finner deg uansett». Han forteller at vold mot dyr er på politiets egen liste over varsler som bør tas på alvor.

– Det er jo et veldig typisk trekk ved denne type saker, fordi det går jo ikke en kurve rett nedover hvor det blir bare verre og verre. Det går i bølger og hver gang det går opp, så tror man at det skal bli bedre, og så går det litt og litt lenger ned. Til slutt blir dette en isolert tilværelse, sier han til TV 2.

Flyttet 45 ganger

På politistasjonen ble hun ikke trodd. Hun hadde ingen bevis og fikk dermed ingen beskyttelse. Hun valgte å flytte igjen.

– Jeg leide meg en leilighet ved siden av foreldrene mine for at jeg skulle føle meg trygg. Det gikk ikke lange tiden før jeg en natt våknet av at jeg hørte glass knuse. På autopilot kom jeg meg ut soveromsvinduet. Han hadde da hogd seg inn i leiligheten med øks, og knust alt inne i leiligheten.

Politiet koblet seg på, og hun og datteren ble plassert på et krisesenter. Dette ble starten på et liv under «kode 6», med «strengt fortrolig adresse» og ny identitet. Dette er den høyeste beskyttelsen som er i Norge.

Men ekssamboeren fant henne hver gang. Mor og datter kunne aldri bli for lenge på et sted. 45 ganger flyttet de rundt omkring i landet – alltid på hemmelig adresse.

Den stadige flyttingen gjorde at datteren til Jeanette fikk en rotløs skolegang. I ungdomsårene begynte hun å eksperimentere med rus, og hun døde av en overdose i 2013, 30 år gammel.

– Det er vondt i mammahjertet at jeg ikke hadde mulighet til å gi barnet mitt de ressursene hun trengte for å få en stabil oppvekst. Jeg valgte å flytte for å gi oss sikkerhet. Men det beste valget for å gi datteren min sikkerhet, var ikke det beste valget for å gi henne den stabiliteten hun trengte. Det plager meg hver dag.

– Kroppen trodde ikke på det

I 2008 møttes Jeanette og Jon for første gang. Jon skulle skrive bok om hennes historie. Underveis i denne prosessen, fikk hun beskjed om at mannen som har jaget henne i alle disse årene, var død.

– Jeg trodde ikke på det. Han hadde latet som at han hadde alle mulige sykdommer tidligere. Kroppen trodde ikke på det, og var fortsatt i fluktmodus, forteller Jeanette.

– Når man har levd under så stor frykt, så sitter dette i som en posttraumatisk stressreaksjon, fortsetter Jon.

Etterlyser bedre hjelp

Også i dag er partnervold høyaktuelt. Til tross for nye reviderte handlingsplaner i forhold til vold i nære relasjoner, mener forfatteren at utviklingen nærmest har gått motsatt vei.

– Det er fordi man har organisert hjelpeapparatet i så store enheter at avstanden blir større og større. I dag får man ikke tak i noen, ikke fastlegen engang – alt går gjennom Helsenorge. Politiet er i biler og ikke på kontoret. De opplever selv hvilken avstand de har fått, sier han og utdyper:

– Mye av dette digitale samfunnet gjør at gjerningspersoner, som kanskje selv er ofre, får større spillerom.

– Hva er det som må på plass for at voldsofre skal kunne få mulighet til å bygge opp et nytt og stabilt liv?

– Det er altfor dårlig samhandling mellom alle de som skal hjelpe. Den siste handlingsplanen involverte åtte departementer, men de samarbeider ikke i det hele tatt. Det går igjen i alle rapporter, sier Jon, før Jeanette tar ordet:

– Ikke minst dette med å bli trodd. Det må granskes, og det må svares på. Det sitter så langt inne dette med å bli trodd. Fordi det er ikke naturlig eller vanlig for mannen i gata å oppleve noe sånt.

Hjelper andre kvinner

Etter alle årene med frykt og på flukt, står Jeanette igjen i dag med posttraumatisk stresslidelse, betydelig gjeld, ingen utdanning og er ufrivillig ufør. Hun legger ikke skjul på at fortiden fortsatt preger store deler av livet hennes.

– Jeg har en veldig redusert livskvalitet. Du må lære deg å leve med det, men jeg har bare konsentrert meg om å overleve, sier hun og legger til:

– Når du har PTSD, og fortsatt dårlig økonomi etter 15 år med gjeldsordning, blir det sånn. Pengene får komme når det kommer, men bare det å ta kollektiv klarer jeg blant annet ikke. Jeg må sove med lyset på, og TV-en må være på hele tiden. Jeg gikk i terapi og fikk en del verktøy jeg benytter meg av, men det finnes ikke en medisinsk behandling på problemet mitt, så da må jeg leve med det, og det er det jeg gjør.



Jeanette kunne ha blitt et nummer i drapsstatistikken. Det ble hun heldigvis ikke. I dag jobber hun frivillig for eldreomsorgen, og med kvinner som er i samme situasjon som hun selv.

– Har du klart å bygge opp noe framtidshåp?

– Både ja og nei. Mitt framtidshåp er å drive med det frivillige arbeidet jeg gjør og det å samarbeide med Jon. Kvinnene jeg møter der ute gir meg veldig mye. Det gir meg livsglede.