– Han ble skikkelig sint

For den tidligere helseministeren fra Stavanger har det vært som terapi å skrive bok. Gjennom å skrive og prate sammen med sin tidligere taleskriver, Jorun Litland, har han gått gjennom de to siste årene i detalj.

– Det ble som en påminnelse, og man fikk bearbeidet det som har skjedd. Litt som en psykologtime, sier Bent Høie til TV 2.

I OSLO: I forbindelse med utgivelsen av sin nye bok, har Bent Høie tatt turen fra Stavanger til Oslo for å, blant annet, møte pressen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Samarbeidet har resultert i boka «Uro i koronaens tid» som kommer for salg 19. september.

Nå er Høie Statsforvalter i Rogaland, men for under ett år siden satt han fortsatt som helseminister midt under en verdensomspennende koronapandemi.

– Ville ikke snakke med meg

I boka kommer han med en rekke kjærlighetserklæringer til sine egne støttespillere, og spesielt til ektemannen Dag Terje Klarp Solvang. De to giftet seg i år 2000.

– Jeg pakket et pledd og en flaske vin i båten og fikk ham med meg til en liten holme utenfor Stavanger. Der åpnet jeg vinflasken og spurte om han ville gifte seg med meg. Dag Terje sa ja, skriver Høie om frieriet.

UT PÅ TUR: Ekteparet Bent Høie og Dag Terje Klarp Solvang er glad i gå turer sammen. Klarp Solvang er også generalsekretær i DNT. Foto: Frode Sunde / TV 2

Men til tross for støtten de to ga hverandre gjennom pandemien, var det en hendelse som utløste et helt spesielt sinne hos Dag Terje.

Da vaksinene ankom landet rundt årsskiftet 2020/2021 var det de aller sykeste og eldste som først fikk tilbud om vaksiner. Etter hvert ble det også bestemt at en gruppe samfunnskritisk personell skulle få et tidligere tilbud om vaksinasjon. Blant dem var regjeringens medlemmer.

Høie tenkte først at han skulle si nei, men skriver i boka at flere i den politiske ledelsen i departementet mente han burde ta den likevel.

Han vurderte å snike i køen, men da Dag Terje fikk høre om det ble han rasende.

VAKSINE-NEI: Den tidligere helseministeren takket nesten ja til å snike i vaksinekøen. En skyllebøtte fra ektemannen gjorde at han snudde. Foto: Aage Aune / TV 2

– Han ble skikkelig sint, og ville ikke snakke med meg etterpå. Han oppfattet at det var et totalt brudd på det han mente både jeg og regjeringen hadde stått for. Det var det endelige beviset for meg om at mitt opprinnelige valg om å ikke la meg vaksinere, var den rette, forteller Høie.

Det hele endte med at Høie ventet med å få sin første dose koronavaksine.

«Du må ta på en annen skjorte»

Han husker vinteren 2021 som spesielt tung. Det hadde gjennom flere måneder bygget seg opp et håp om vaksinering og lemping på tiltak, men da vinteren kom ble situasjonen stadig verre.

Mens Høie var på hytta i Rogaland for å hente seg inn etter en hektisk periode, kom meldingene om en mutert virusvariant i Nordre Follo. Alle østlendinger i utbruddsområdet fikk beskjed om å ikke dra på hyttene sine.

– Den helgen var et lavpunkt under hele pandemien, sett bort fra 12. mars, sier den tidligere statsråden.

For plutselig måtte Høie håndtere pressen fra hytta. Den ellers striglede og dresskledde ministeren måtte derfor få hjelp av kommunikasjonsstaben før han gikk på lufta fra hyttekontoret.

– Jeg fikk beskjed om at jeg i hvert fall måtte fjerne den rosa elgen og den utstoppede snømusa, og forresten; «du må ta på en annen skjorte». Men jeg hadde jo ikke en annen skjorte, alternativet var t-skjorter hvor det sto «snobepåse» eller «eg går å legge meg» på. Og det hadde i hvert fall ikke gått, ler Høie.

Den fredagen holdt han pressekonferansen digitalt og iført en brun flanellskjorte.

– Treffer meg ekstra hardt

Seansen vekket kritiske spørsmål i pressen om hvorfor han selv dro på hytta etter å ha blitt varslet om et mutert virus.

– Mediene skal stille kritiske spørsmål til dem med makt og myndighet, ikke minst i kriser. Men akkurat disse sakene treffer meg ekstra hardt. Sikkert mest fordi jeg er sliten, men også på grunn av antydningene om at jeg rømmer til hytta midt i en krise, skriver Høie i boka.

DITT SVIN: Under de strengeste koronatiltakene i 2020 og 2021 dukket det stadig opp kritikk mot de strenge tiltakene. Her fra en vegg i Oslo sentrum. Foto: Aage Aune / TV 2

Til TV 2 innrømmer den tidligere ministeren at han var redd for hva folk kom til å tenke om han etter den beryktede pressekonferansen fra hytta.

– Det er det som er bekymringen når du sitter med ansvaret i en slik situasjon. Du er nødt til å be folk om å gjøre ting du ikke har lyst til, og da er du nødt til å ha tillit. Alt som er med på å svekke tilliten, bekymrer veldig i en slik situasjon, sier rogalendingen.

Nær ved å knekke

På dette tidspunktet merket den daværende helseministeren at det begynte å bli vanskelig å være statsråd.

– Da vi kom ut i februar, begynte jeg å bli bekymret for at jeg selv skulle knekke eller ikke klare å håndtere situasjonen. At jeg skulle begynne å glemme ting, at jeg skulle ta feil vurderinger. Da så jeg at jeg måtte ta grep rundt min egen arbeidssituasjon, sier Høie.

– Hvor nære vil du si at du var ved å knekke?

– Det vet en jo aldri. For en har ofte mer krefter enn man tror. Men jeg var i en situasjon hvor jeg var oppriktig bekymret for det.

Bent Høie ba sjefen sin, statsminister Erna Solberg, om å få en ekstra statssekretær. Svaret han fikk var, nei, han måtte bruke ressursene sine bedre.

FIKK NEI: Bent Høie ba sin daværende sjef, Erna Solberg, om å få en ekstra statssekretær. Svaret ble nei. Her fra et videomøte med flere kommuner for å orientere om koronasituasjonen i 2020. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det resulterte i at jeg måtte be en av mine statssekretærer om å gå, som var trist. Men da kunne jeg få inn en ny som kunne komme inn og avlaste meg, som var Saliba Korkunc. Da ble arbeidssituasjonen min en helt annen, selv om det fortsatt var travelt, forklarer han.

– Var tøft

Det var dessuten ikke bare på jobb det var vanskelig å stå i pandemien. For i tillegg til å ha et stort ansvar, kjente ekteparet også på det alle andre kjente på.

– Det var selvfølgelig tøft, og det var tøft for Dag Terje og oss. En unntakstilstand som varte i nesten to år, sier Høie.

Men til tross for de tunge periodene, er Høie godt fornøyd med innsatsen han la ned under pandemien.

– Ja, jeg er det. Så er det selvfølgelig sånn at du ikke kan lede gjennom en sånn krise uten at du gjør noe feil. Det er nettopp derfor vi evaluerer, og er åpne om disse tingene i min bok slik at man skal lære av dem i fremtiden.