Han avgjør Viggo Kristiansens skjebne: – Slett ingen enkel sak

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud uttaler seg for første gang siden Baneheia-saken nylig ble ferdig etterforsket. Han sier at det kan ta mange måneder før avgjørelsen blir tatt.

Det kommer frem i podkasten «Rett og slett» med strafferettsforsker Katrine Holter.

– Det er en stor sak, og det er ingen enkel sak, sier Maurud.

Han fikk nylig en innstilling fra statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg – der de ga uttrykk for hva de mener bør bli utfallet av den nye Baneheia-etterforskningen.



Slik jobber de

Maurud ønsker ikke å kommentere innstillingen eller hvordan han selv ser på saken.

– Hos meg er det et team som arbeider med saken, og vi fordeler oppgaver innenfor dette. Det er et stort materiale å sette seg inn i, og det er mye vi er nødt til å vurdere skikkelig, sier han i podkasten.

Maurud forteller at hans kontor har hatt dialog med statsadvokatene og Oslo politidistrikt gjennom det halvannet året som har gått siden gjenåpning og den nye etterforskningen ble innledet.

– Men uten at vi har blandet oss i arbeidet som pågår. Det er statsadvokatene som har styrt dette, og så har de holdt oss litt orientert om fremdrift, sier Riksadvokaten.

Trolig ferdig før nyttår

Helt konkret skal han ta stilling om det fortsatt er mulig å bevise om Viggo Kristiansen sto bak drap og voldtekt av Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8).

Han tør ikke å love når svaret kommer fordi det kan dukke opp ting som forsinker prosessen, for eksempel et behov for mer etterforskning.

Podkast-vert Holter spør om det er snakk om uker, måneder eller år.

– Jeg håper vi blir ferdig med denne saken i god tid før årsskiftet. Jeg håper det, men lover ingenting, svarer Maurud.