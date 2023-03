Hamar Ap: Vil vrake Kjersti Stenseng som partisekretær

Sist onsdag møttes styret i Hamar Arbeiderparti for å sende en krystallklar og formell melding direkte til valgkomiteen i Arbeiderpartiet, som ledes av LO-leder Peggy Følsvik.

– Styret i Hamar Arbeiderparti har vedtatt at vi vil ha en ny partisekretær, og ber valgkomiteen jobbe for fornyelse i ledelsen. Vi mener det ikke er tilstrekkelig bare å få inn en ny nestleder, sier partileder Hilde Nyutstumoen i Hamar Ap til TV 2.

Hamar er den største byen i Innlandet fylke med over 32.000 innbyggere, hvor partisekretær Kjersti Stenseng kommer fra.

Motstand i eget fylke

Vedtaket skjedde kun to dager etter at Stenseng (48) selv gikk ut i NRK og varslet at hun ønsket å bli gjenvalgt som partisekretær etter å ha hatt jobben siden 2015.

KLAR TALE FRA INNLANDET: Hilde Nyutstumoen, leder i Hamar Ap, møtte TV 2 til intervju ved stupetårnet i byen. Foto: Crisremy Berrefjord

Stenseng er allerede blitt Arbeiderpartiets tredje lengstsittende partisekretær etter krigen med sine straks åtte år i jobben, kun slått av Haakon Lie (24 år) og Ivar Leveraas (11 år).

– Partiet trenger nye krefter og ny energi i ledelsen. Nå varsler de fleste at de tar gjenvalg til sentralstyret, og da blir det vanskelig å få til fornyelse.

– Er det noen spesiell grunn til at dere ønsker å bytte ut Kjersti Stenseng?

– Hun har jo sittet i åtte år, da, svarer Nyutstumoen.

Hun og Hamar Ap mener partiet har mange nye og spennende navn som kan overta for de som har sittet i ledelsen nå.

– Det er en nøtt for valgkomiteen å sette sammen en ny ledelse. De skal sette sammen er lag som tar hensyn til geografi, kjønn og så videre. Hamar Ap støtter Tonje Brenna som ny nestleder. I tillegg ser vi for oss et nytt og moderne lag, og da er Jan-Christian Vestre et godt navn som ny nestleder. Og av hensyn til geografi så kan for eksempel Helga Pedersen bli ny partisekretær, sier Nystumoen.

Vestre er i dag næringsminister i Støre-regjeringen, mens Helga Pedersen er tidligere kyst- og fiskeriminister og nestleder i partiet.

Vraking tema på fylkesstyremøte

Mandag kveld møttes styret i Innlandet Ap for å drøfte hvilket innspill de skal sende til valgkomiteen på vegne av fylkeslaget. Også der ble motstanden fra Hamar Ap om et gjenvalg for Kjersti Stenseng tatt opp.

NESTLEDERKANDIDAT: Kunnskapsminister Tonje Brenna, her fotografert under pressetreffet der hun lansert sitt eget nestlederkandidatur på Grúnerløkka skole i Oslo onsdag forrige uke. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg orienterte om at hva Hamar Ap har vedtatt. Innlandet støtter sine to kandidater per i dag, og det er helt greit det, sier Nyutstumoen.

Tar ikke nestleder-stilling

Hun forteller at partilaget i Hamar ikke vil legge seg opp i diskusjonen om hvem som skal være nestledere i partiledelsen.

Både dagens nestleder Bjørnar Skjæran, tidligere nestleder Hadia Tajik og kunnskapsminister Tonje Brenna er kandidater til de to nestlederplassene.

– Det har vi ikke tatt stilling til. Men Tonje Brenna er en kandidat vi har stor sans for, og som også kunne gjort en veldig god jobb som partisekretær. Vi har ikke noe imot Hadia Tajik heller, men har ikke tatt noen stilling til spørsmålet om nestleder. VI er bare tydelige på at partiet trenger en ny partisekretær.

Fylkesstyret i Innlandet Ap vedtok mandag kveld at de gir beskjed til valgkomiteen om at de ønsker gjenvalg for Kjersti Stenseng som partisekretær.

– Vi går inn for at Kjersti Stenseng og Anette Trettebergstuen gjenvelges i sine roller, og at Tonje Brenna blir ny nestleder i Arbeiderpartiet, sier leder Lise Selnes og nestleder Marius Bismo i Innlandet Arbeiderparti til NTB.

– Kjersti og Anette har vært tydelige og markante i sine roller som henholdsvis partisekretær og leder av kvinnenettverket, sier Selnes og Bismo.