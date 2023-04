Halvparten mener at én av disse må fjernes

Nestlederkandidat Hadia Tajik stiger i popularitet, mens nær halvparten av Arbeiderpartiets velgere mener partisekretær Kjersti Stenseng bør byttes ut på Aps landsmøte om en måned, viser Kantars ferske måling for TV 2.

Når Arbeiderpartiet holder landsmøte 4.–6. mai skal det velges ny partiledelse, og maktkampen om hvem som skal inn og om noen skal ut pågår for fullt.

I dag er Bjørnar Skjæran nestleder og Kjersti Stenseng partisekretær.

De stiller begge til gjenvalg. Det samme gjør partileder Jonas Gahr Støre, men i partiet går diskusjonen fremdeles om hva som bør skje på landsmøtet.

Samtidig har Arbeiderpartiet helt siden i fjor høst slitt med målinger under 20 prosent.

Nå har Kantar gjennomført en ny meningsmåling for TV 2 for å lodde stemningen i folket.

Den viser at spesielt én kandidat går fram i popularitet før landsmøtet: Hadia Tajik.

Brenna er favoritt

Mest populær er likevel kunnskapsminister Tonje Brenna, som også er klar favoritt blant Arbeiderpartiets fylkeslag til å ta over nestlederposten som ble ledig da Hadia Tajik gikk av som nestleder i fjor.

I målingen sier 67,3 prosent av spurte Arbeiderpartiet-velgere at de mener Brenna bør bli med i den nye partiledelsen sammen med Støre.

Bare 11,7 prosent av de spurte Ap-velgerne mener hun ikke bør bli med.

FAVORITT: Kunnskapsminister Tonje Brenna har støtte fra et flertall av fylkeslagene i Arbeiderpartiet som nestlederkandidat. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Det er hyggelig at folk synes jeg gjør en god jobb, og så er det opp til landsmøtet å til slutt bestemme, sier Brenna til TV 2.

– Vår viktigste jobb er å gi folk i Norge trygghet i en urolig tid. Derfor er jeg opptatt av at vi får flest mulig Arbeiderparti-styrte kommuner og fylker etter valget, sånn at våre folkevalgte kan jobbe for trygge og gode lokalsamfunn, fortsetter hun.

Brenna går riktignok noe ned i popularitet sammenlignet med forrige måling, men endringen er godt innenfor feilmarginen.

Framgang for Tajik

Nummer to i popularitet blant Ap-velgerne er Hadia Tajik, som går klart fram fra forrige måling.

I aprilmålingen sier 65,1 prosent av spurte Ap-velgere at hun bør bli med i partiledelsen, opp fra 53,0 prosent i mars.

I SIGET: Kantars måling for TV 2 viser at Hadia Tajik stiger i popularitet foran Arbeiderpartiets landsmøte i mai. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Tajik er likevel mer splittende enn Brenna, med en andel på 30 prosent blant Ap-velgerne i målingen som sier hun ikke bør bli med i partiledelsen.

Tajik gikk av som statsråd og nestleder etter avsløringer i VG om at hun i 2006 fikk skattefri pendlerbolig etter å ha levert inn en leiekontrakt som hun aldri benyttet seg av.

Dette skjedde mens hun jobbet som politisk rådgiver i regjeringsapparatet.

Hun er nå på påskeferie og har ikke ønsket å kommentere målingen overfor TV 2.

Nytt navn på blokka

I den nye aprilmålingen har TV 2 også spurt om Tana-ordfører Helga Pedersen.

Hun var nestleder i Arbeiderpartiet fra 2007 til 2015 og er nå foreslått av Hamar Arbeiderparti som mulig ny partisekretær.

I målingen rykker hun inn på en tredjeplass blant kandidatene, foran Skjæran og Stenseng. Over halvparten av Ap-velgerne i målingen vil ha henne med i partiledelsen.

VETERAN: Helga Pedersen var nestleder i Arbeiderpartiet fra 2007 til 2015. I dag er hun ordfører i Tana. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Det er veldig hyggelig å bli husket, sier Pedersen.

Den tidligere Ap-nestlederen er likevel varsom med å kommentere tallene. Pedersen har ikke villet si noe offentlig om hvorvidt det kan bli aktuelt for henne å overta som partisekretær.

– Dette er fortsatt en hypotetisk problemstilling, sier Pedersen til TV 2.

Vrakes av velgerne

For den nåværende partisekretæren ser tallene dystre ut. Nesten halvparten av Aps velgere ønsker at Kjersti Stenseng skal byttes ut, viser målingen.

Andelen som mener hun ikke bør være med videre, har økt markant siden forrige måling i mars. Den gang sa kun 23,3 prosent av Aps velgere at de ikke syntes hun burde være med i den nye partiledelsen sammen med Støre.

Nå er tallet mer enn doblet og ligger på 47,7 prosent.

Kjersti Stenseng er Arbeiderpartiets (Ap) partisekretær. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kjersti Stenseng kommenterer tallene slik:

– Jeg har ingen kommentar.

Sittende nestleder Bjørnar Skjæran scorer noe bedre og går også fram blant Ap-velgerne i undersøkelsen. Han har ikke besvart TV 2s spørsmål om tallene.

Mindre populære hos andre velgere

TV 2 har også rettet spørsmålet til andre partiers velgere. Svarene viser i stor grad samme trend, men med svakere popularitetstall for alle kandidater.

Minst populær er Stenseng, som bare 21,2 prosent av velgerne vil ha med videre. Skjæran får en oppslutning på 26,3 prosent.

Felles for begge disse er likevel at mange spurte – henholdsvis 41,5 prosent og 45,6 prosent – ikke tar stilling til spørsmålet og svarer «vet ikke».

Også blant alle velgere er Tajik langt mer populær enn Stenseng og Skjæran, men hun ligger lavere enn blant Ap-velgere alene. Blant alle spurte sier 40,8 prosent at Tajik bør bli med i den nye partiledelsen, mens 41,7 prosent sier hun ikke bør bli med.

De spurte er dermed mest splittet i synet på om Tajik bør inn i partiledelsen.

Alt i alt har 977 stemmeberettigede deltatt i målingen. Av disse sier 129 at de ville ha stemt Ap hvis det var stortingsvalg i morgen.

Den statistiske feilmarginen ligger på 3,1 prosentpoeng i begge retninger for alle velgere, men opp mot 8,6 prosentpoeng når bare Ap-velgere tas med.