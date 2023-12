Halvparten har problemer: – Flere vil slite

PROBLEM: Elleve rentehevninger begynner å vise seg i inkassotallene. Enda har man ikke sett den fulle effekten av et år med høyere rente, sier ekspert. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Stadig flere inkassosaker er boliglån. Ekspert advarer om at enda flere vil merke smellen til neste år.

Inkassotall for boliglån:

Fra juni i fjor hevet Norges Bank styringsrenten elleve ganger på rad, før den sto uendret på 4,25 prosent i november.

Dyrtid og mindre kjøpekraft gjør seg stadig mer gjeldende på nordmenns privatøkonomi.

Før torsdagens rentemøte ser inkassoselskapet Intrum en foruroligende trend.

Dobling på under et år

Annenhver måned gjennomfører selskapet en spørreundersøkelse om nordmenns privatøkonomi.

Den kartlegger hva som er folks største årsaker og frykter knyttet til betalingsproblemer.

I februar oppga 25 prosent at økte renter på boliglånet var den viktigste grunnen til at de hadde problemer med å betale.

I slutten av november oppgir over halvparten av dem med betalingsproblemer at det er boliglånsrenten som skaper problemene.

DOBLING: På under ett år er andelen som sliter med betalingsproblemer grunnet boliglånet doblet, sier Morten Trasti, sjefsanalytiker i Intrum. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

– Det er en naturlig utvikling, ettersom rentene fortsetter å stige, sier Morten Trasti, sjefanalytiker i Intrum.

– Kjenner ikke smertegrensen

Selskapet ser en økning i mislighold av boliglån, selv om inkassotallene totalt fremdeles er på et relativt lavt nivå.

– Tallene våre tyder på at folk flest har tålt rentehevingene til nå, gjennom en bedre inntektsside, innstramming av forbruket og sparepenger. Så er det selvfølgelig en smertegrense et eller annet sted, for alle med lån.

– Grunnet etterslepet med renter og mislighold, kjenner man ikke den smertegrensen før det er for sent, sier Trasti.

Ser virkningen neste år

Ifølge Intrums analyser tar det nemlig rundt ett år fra styringsrenten heves, til man ser resultatet i misligholdet.

– Det tar to måneder før bankene kan endre rentene. Så har du en lang periode der folk prøver å endre forbruket sitt, før man ikke får betalt boliglånet. Først da kommer inkassovarslene inn. Det er et langt tidsetterslep.

UTGIFTSHOPP: Mange nordmenn kjøpte bolig før rentehevningene satte inn. Nå får stadig flere merke de økte utgiftene. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Trasti sier dette gjør det sannsynlig at flere vil havne i inkassotrøbbel fremover.

– Uavhengig av hva som skjer med renten på torsdag, er det grunn til å anta at flere vil slite med boliglånet det neste året. Julen er en tid man bruker mye penger, men effekten av det kommer ikke nødvendigvis i januar.



– Fortvilet

Intrums rådgivere jobber nå daglig med å bistå dem som har havnet i inkassoselskapets oversikt.

– Først og fremst er disse menneskene fortvilet, og trenger råd og hjelp. Mange av de som nå får boliglånene sine til inkasso har aldri hatt en inkassosak før, og vet dermed ikke hvordan forløpet er, sier pressesjef Eivind Evjen.



Han mener behovet for informasjon og rådgivning er større enn på lenge, blant bekymrede nordmenn.

– Mange har allerede forsøkt å gjøre nødvendige sparetiltak som å tilpasse forbruket, og i flere tilfeller også selge unna eiendeler. Men i dyrtiden vi er inne i nå, opplever en økende andel at det ikke strekker til.