Halvparten glemmer dette

De aller fleste vet at man bør bruke vest i båt. Men ikke alle vet at man er nødt til å sjekke vesten jevnlig for at den skal være sikker.

Ifølge Redningsselskapet er faktisk nesten halvparten uvitende om at man er nødt til å sjekke oppblåsbare redningsvester før hver sesong.

– Det er jo problematisk, da har du potensielt en vest som ikke fungerer når du trenger det, forteller kommunikasjonsrådgiver Lars Mosby Enger.

Sjekk to ting

SJEKK: Lars Mosby Enger i Redningsselskapet, mener en liten sjekk er bedre enn ingenting når det kommer til vestene. Foto: FOTO: PRIVAT

På Redningsselskapets nettsider finnes en video med grundig gjennomgang av hvordan en bør sjekke vesten før hver båtsesong. Mosby Enger skjønner at alle stegene kan virke overveldende.

– Jeg kan skjønne at det blir overveldende for mange når det ser ut som mange steg og høyt presisjonsnivå, forteller Enger Mosby.

– Men man må huske at en liten sjekk er bedre enn ingenting.

Dersom du har begrenset tid eller ork til å sjekke vesten din like grundig som anbefalt, kommer Mosby Enger med to sjekkpunkter man i hvert fall burde ta.

1. Se om du har grønt symbol to steder på vesten. Det skal vises grønt på salttabletten/utløserkapselen og på CO 2 gasspatronen inni vesten.

GRØNT: Begge feltene skal vise grønt for at vesten er sikker. Til venstre står utløpsdatoen på salttabletten. Til høyre er gasspatronen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Hvis du har dobbelt grønt, har du sannsynligvis en vest som fungerer, forteller han.

2. Se om utløpsdatoen på salttabletten er passert. Den har typisk tre års varighet. Dersom den har gått ut på dato kan den kan ha tørket ut og blitt for hard, slik at vesten ikke løses ut i vann.



Mange vet ikke hvordan

Undersøkelser fra Redningsselskapet viser at det er kvinner som er dårligst til å sjekke vesten sin. 32 prosent av kvinnene spurt, husket ikke sist de sjekket sin egen redningsvest.

VESTPLIKT: Alle ombord i båter som kjører er nødt til å ha på vest. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Selv om mange vet at man skal, og burde bruke redningsvest, når de er ute med båten, så er det fortsatt mange som glemmer at vedlikehold av vesten er en like viktig del av sikkerheten, skrev Kim Hagen Bertheussen, direktør for Frivillighet og forebygging i Redningsselskapet i forbindelse med offentliggjøringen av undersøkelsen i mai i år.



POPULÆR: Vestene som på folkemunne kan kalles «pølsevester» er et populært alternativ til de klassiske flytevestene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Kommunikasjonsrådgiver Lars Mosby Enger påpeker at man ofte kommer langt med litt skjønn, når det kommer til vestene.

– Har du en eldgammel vest, så er den sannsynligvis mindre sikker enn en ny vest. For å sette det på spissen: hvis sømmene rakner så kanskje man skal vurdere å kjøpe en ny.

Han oppfordrer fortsatt til å ta en ordentlig sjekk før hver båtsesong.

– Ta en årlig sjekk. Hvis du føler at det er overveldende med mange grundige steg så finnes det alltid noen som kan hjelpe til med sjekken av vesten. Du kan for eksempel ta den med deg til sportsbutikken der du kjøpte den, forteller han.