Halvparten byttet ut: Disse måtte gå

På to og et halvt år har Jonas Gahr Støre (Ap) skiftet ut ti statsråder. Fredag ettermiddag skal han igjen presentere et nytt ansikt foran Slottet.

Nok en skandale tvinger statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til å gjøre endringer i regjering.

Fredag ga han Ingvild Kjerkol (Ap) sparken som helse- og omsorgsminister, etter at hun fikk strøket sin masteroppgave på grunn av fusk.

NYE STATSRÅDER: Fredag presenterte Jonas Gahr Støre sine nye statsråder i rollene som fiskeriminister, næringsminister og helseminister. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Siden Støre-regjeringen tiltrådte i oktober 2021, har nå ti statsråder blitt byttet ut.

Av disse har sju blitt sparket som følge av skandaler.

Her er hele oversikten over statsrådsavgangene i Støres regjering.

Nestleder-exit

I mars 2022 ble pressen hasteinnkalt til en pressekonferanse med Hadia Tajik. Den gangen var hun både Ap-nestleder og kronprinsesse til å overta partilederrollen etter Støre.

Men slik skulle det ikke bli.

I stedet havnet hun i hardt vær etter at flere medier avslørte at hun i 2006, da hun var politisk rådgiver, fikk pendlerbolig på grunn av en leiekontrakt hun aldri benyttet seg av.

FØRST: Tidligere nestleder Hadia Tajik delte først om bakgrunnen for bruken av pendlerboligen på sin egen Facbookside, før hun måtte gå av. Foto: Tom Rune Eriksen Orset / TV 2

– Jeg vil ikke tillate at feil jeg gjorde for 15 år siden, skal stå i skyggen for arbeidet regjeringen gjør, sa Tajik da hun trakk seg som arbeids- og inkluderingsminister.



Dermed ble hun den første til å forlate Støres regjering.

«Seksuell mentor»

Kun én måned senere, i april 2022, ble nok en skandale avslørt.

I VG ble det kjent at Odd Roger Enoksen (Sp), som da var forsvarsminister, hadde hatt et seksuelt forhold til en ung kvinne på 2000-tallet.

Ifølge kvinnens dagboknotater ble han mellom dem omtalt som hennes «seksuelle mentor», skrev VG. Enoksen bekreftet også den gangen at de brukte dette uttrykket, ifølge avisen.

SKANDALE: Enoksen ble nødt til å gå av etter at det ble kjent at han hadde et upassende forhold til en mye yngre kvinne. Foto: JAVAD Parsa / NTB

Forholdet med den unge kvinnen fant sted da Enoksen var statsråd i Stoltenberg-regjeringen.

Samme dag som skandalen ble kjent ba Enoksen om å få gå av som statsråd.

– Jeg vil beklage til de jeg har såret. Jeg har gjort flere dårlige valg og vurderinger, og vil gi en uforbeholden unnskyldning for at mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre, sa Enoksen den gangen.

Utnevnte venner

Deretter skulle det gå over et år før neste statsrådsavgang.

I juni 2023 måtte Anette Trettebergstuen (Ap) gå av som kultur- og likestillingsminister, etter å ha utnevnt flere venner til styreverv.

VENNER: Anette Trettebergstuen (Ap) trakk som kultur og likestillingsminister under en tårevåt pressekonferanse i juni i fjor. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg har ikke vært klar over at når man er inhabil, så kan man heller ikke foreslå personer man er inhabil overfor til et verv, uten å samtidig da be om å sette statsråd. Dette er ene og alene mitt ansvar, sa Trettebergstuen under pressekonferansen.

Økokrim bestemte seg senere for å opprette etterforskning mot Trettebergstuen, for å undersøke om det var gjort straffbare tjenestefeil. De besluttet senere å henlegge saken som ikke-straffbart forhold.

Våpenaksjer

Rundt én måned senere måtte Ola Borten Moe (Sp) trekke seg som forsknings- og høyere utdanningsminister, etter å ha brutt regjeringens habilitetsregler.

Han hadde investert aksjer til en verdi av 400.000 kroner i Kongsberggruppen, til tross for at staten er selskapets største eier, skrev E24 som avslørte saken.

HENLAGT: Ola Borten Moe endte med å gå «fri» i både kontrollkomiteens høringer på Stortinget om habilitet og hos Økokrim, etter at han gikk av som statsråd i fjor sommer. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det var en forferdelig feilvurdering. Jeg var det motsatte av varsom, sa Borten Moe på pressekonferansen da han trakk seg.

Økokrim besluttet umiddelbart å åpne etterforskning for innsidehandel, men har senere henlagt saken.

Kort tid senere kom det frem at Anniken Huitfeldts (Ap) ektemann hadde kjøpt aksjer i en rekke selskaper. Aksjekjøpene gjorde henne inhabil i flere saker.

I oktober måtte Huitfeldt derfor gå av som utenriksminister i Støres regjering.

PAKKET SAKENE: Anniken Huitfeldt fikk sparken som utenriksminister i høst, etter en lengre periode med oppmerksomhet rundt hennes ektemanns aksjekjøp. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg visste at han investerte i aksjefond og noen enkeltaksjer, men jeg visste ikke hvilke aksjer det gjaldt, sa Huitfeldt til TV 2 den gangen.

Huitfeldt skal ikke ha ønsket å gå av selv.

­– Hun er forbannet på Jonas, sier en kilde nær Huitfeldt TV 2 snakket med.

Klinet med en underordnet

I september i fjor kunne NRK avsløre at Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik, som kommunalminister, hadde kysset med en ansatt under en sommerfest i departementet.



Av vitner ble hendelsen beskrevet som «råklining», ifølge statskanalen.

– Jeg utviste dårlig rolleforståelse og dømmekraft. Det har jeg også vært tydelig på til statsministeren, sa Gjelsvik til NRK den gangen.



Gjelsvik forlot ikke regjeringen umiddelbart. I forbindelse med den større regjeringsrokaden kun én måned senere, ble han derimot byttet ut uten videre forklaring.

For Gjelsvik ble det en kort opptreden i regjering ettersom han kun hadde sittet som kommunalminister siden april 2022.

MÅTTE GÅ: Både Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Marte Mjøs Persen (Ap) ble byttet ut under statsrådrokaden i oktober. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Omfattende rokade

I oktober i fjor, knapt én måned etter Arbeiderpartiets valgnederlag i kommunevalget, gjennomførte Støre en omfattende statsrådsrokade.



Støre ønsket å gi sin nestleder Tonje Brenna (Ap) ansvar for et tyngre departement, og skiftet dermed ut Marte Mjøs Persen (Ap) for å gi Brenna jobben som arbeids- og inkluderingsminister.

Sammen med Mjøs Persen måtte tidligere Ap-nestleder Bjørnar Skjæran pakke sammen sakene sine og forlate posten som fiskeriminister.

Cecilie Myrseth (Ap) gikk inn som statsråd i Fiskeridepartementet, og var dermed en av fem nye ansikter som Støre presenterte i oktober.

NESTLEDER: Bjørnar Skjæran (t.v) gikk ut av regjering under statsrådrokaden i høst. Han måtte også tre til side som nestleder for blant annet Jan Christian Vestre (t.h). Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det er flere fra en ny generasjon i norsk politikk som får ansvar og erfaring fra regjeringsarbeid, sa Støre i forbindelse med rokaden.

Skjæran måtte også tre til side som nestleder i april i fjor for å gi plass til yngre krefter i partiledelsen.

Masterjuks

Når støvet nettopp hadde lagt seg etter Støres statsrådsrokade, fikk statsministeren en ny skandale i fanget.

I januar avslørte en student på X, tidligere Twitter, at forskning- og høyere utdanningsminister, Sandra Borch, hadde jukset på sin egen masteroppgave.

Borch hadde nettopp ført en fuskesak mot en student, med såkalt selvplagiat, helt til Høyesterett.

RASK AVGANG: Sandra Borch gikk av kun noen få timer etter at E24 publiserte sak som viste store partier med plagiat i hennes masteroppgave. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Jeg har hentet tekst fra andre oppgaver uten å oppgi kilder. Det er jeg veldig lei meg for, innrømmet Borch på en pressekonferanse da hun gikk av.

Etter avgangen tok det ikke lang tid før også Ingvild Kjerkols masteroppgave ble undersøkt.

Det var VG som først avslørte at det var store deler av tekstlikhet i også denne oppgaven, som ble skrevet så sent som i 2021.

Prosessen for Kjerkols avgang tok imidlertid langt lengre tid enn for Borch. Nord Universitet ble nødt til å underkjenne oppgaven før Støre ga helse- og omsorgsministeren sparken tre måneder etter saken ble avslørt.

– Jeg har konkludert med at det vil være svært vanskelig å fortsette den krevende jobben som helse- og omsorgsminister. Jeg har derfor kommet til at Ingvild bør fratre som statsråd, sa Støre på pressekonferansen forrige uke.

Fredag ettermiddag skal Støre presentere nok et nytt ansikt på Slottsplassen.

Ifølge TV 2s kilder kommer Marianne Sivertsen Næss (Ap) inn i regjering som ny fiskeriminister. Samtidig tar Cecilie Myrseth (Ap) over som næringsminister, mens Jan Christian Vestre (Ap) blir ny helse- og omsorgsminister etter Kjerkol.