Halvparten bryter denne regelen

Alkoholloven fra 1975 sier at all reklame for alkohol er ulovlig. Likevel tar flere norske bryggerier og produsenter i bruk sosiale medier for å promotere for sine produkter. Den vanligste årsaken: alle andre gjør det.

Fungerende generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av og til er tydelig på hva som må endres:

– Det må svi økonomisk å bryte loven!



Internasjonal Instagram

En ny rapport fra analyseselskapet Rambøll viser at hos 36 norske aktører de har undersøkt fant de til sammen 700 brudd på alkoholloven. De aller fleste gjaldt promotering på sosiale medier.



FORSKJELL: Store utenlandske produsenter begrenser sitt innhold for norske ip-adresser for å ikke bryte reglene for reklame. Noen norske produsenter appellerer til internasjonale brukere i bioen sin.

Produsenter som markedsfører alkoholholdige produkter eller tilbehør som kan assosieres med alkohol, kan ikke reklamere til norske forbrukere, etter loven.

Noen produsenter bruker derfor engelsk språk for å heller rette seg mot internasjonalt marked. Men heller ikke dette er innenfor regelverket, opplyser avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Øyvind Giæver.

– Er det et smutthull i regelverket?

– Nei, ikke uten videre. Hvis det er beregnet på et norsk publikum, så er det forbudt. Hvis det er norske bryggerier som opererer på det norske markedet, så hjelper det ikke å skrive på engelsk, forteller Giæver.

FORBUDT: Nesten all form for promotering av alkohol på internett er i strid med alkoholloven, opplyser avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Øyvind Giæver. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Så egentlig kan ikke bryggeriene bruke sosiale medieplattformer som Instagram i det hele tatt?

– Nei, dersom de ønsker å konkurrere på et utenlandsk marked, så er det mulig å sperre for norske ip-adresser eller lignende. Og da kan det være greit, for å konkurrere på lik linje med utenlandske bryggerier. Men i Norge så vil rett og slett det meste på sosiale medier være forbudt.

– Bevisst utnyttelse

Fungerende generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til, Eli Marie Stavlund, reagerer på funnene i rapporten.

– Rapporten viser tydelig at fraværet av håndheving har latt det vokse fram en ukultur hvor loven brytes i stor skala. Det er alvorlig, sier hun.

Hun mener funnene viser at det er behov for hyppigere tilsyn og større økonomiske konsekvenser for de som bryter forbudet mot reklame på sosiale medier.

UROVEKKENDE: Alkovettorganisasjonen Av og til, mener det er urovekkende at spesielt barn blir utsatt for mer reklame for alkohol på sosiale medier. Foto: Hanna Johre

– Vi ser at noen bevisst har utnyttet fraværet av tilsyn for å markedsføre alkohol i sosiale medier, fordi de kan tjener penger og markedsandeler på det.

– I dag har det knapt konsekvenser å bryte reklameforbudet. Det taper alle på, bortsett fra lommeboken til de som får vist reklamen sin ulovlig, forteller Stavlund.