Halvparten av varene manglet: – Mildt sagt forbannet

Kjell-Gunnar Berg Nilsen og samboeren hadde gjort storhandel hos Oda før påskeferien. Onsdag ventet de på å få levert varer for 4500 kroner.

– Dette er ting vi hadde gledet oss til å ha i påska, sier han.

Onsdag morgen kom beskjeden fra Oda om at halvparten av varene ikke kunne leveres på grunn av tekniske problemer på kjølelageret til hjemleveringstjenesten.

– Vi trodde det var en spøk, men så viste det seg at det ikke var det, sier Berg Nilsen.

– Synes det er dårlig

Både Berg Nilsen og samboeren er nylig opererte i henholdsvis ankelen og magen, og kan ikke gå på butikken på vanlig måte.

– Da er vi avhengig av leveringshjelp, sier han.

Som plaster på såret for de manglende varene fikk Berg Nilsen en tilgodelapp på 150 kroner. Han sier han hadde forventet mer fra en såpass stor bedrift som Oda.

TILBAKE TIL KIWI: Kjell-Gunnar Berg Nilsen gleder seg til foten blir frisk nok til å gå på butikken. Foto: Privat

– Jeg synes det er dårlig. I alle fall når vi har brukt dem ganske lenge. Jeg ble mildt sagt forbannet.

– Brødskiver uten pålegg

Berg Nilsen har også tidligere opplevd mindre problemer med leveringene fra Oda. Men denne opplevelsen «tok kaka».

– Jeg ser fram til å handle på Kiwi igjen når jeg er frisk, sier han.

Siste tilbakemelding fra Oda er ifølge Berg Nilsen at de kan få resten av varene levert fredag.

– Men vi tror det ikke før vi ser det, sier han.

Fram til den tid har Berg Nilsen og samboeren måltidsplanen klar.

– Det blir brødskiver uten pålegg, for brødet kom jo faktisk fram.

– Måtte gå uten

Kommunikasjonsdirektør Liselotte Lunde i Oda bekrefter at en teknisk feil på kjølelageret i løpet av natta førte til stans i plukking av kjølevarer i fire timer.

– Jeg vil understreke at dette ikke hadde noe med selve kjøleanlegget vårt å gjøre, men berørte plukkinga og dermed distribusjonen, sier hun

Onsdag morgen ble feilen rettet igjen, forteller Lunde. Oda har ikke kansellert noen ordre, men mange vil oppleve forsinkelser onsdag.

– Så er det noen kunder som ikke får kjølevarene sine i dag, og det gjelder særlig de som bor i Hamar- og Kristiansand-området. Disse leveringene ble kjørt ut først, og derfor måtte de gå uten kjølevarer.

– Skjer heldigvis sjelden

Lunde har full forståelse for at den manglende leveringen er frustrerende for Berg Nilsen og andre i samme situasjon.

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å beklage, sier hun.

– Det er mange som bruker Oda fordi de ikke klarer å komme seg til butikken selv, og da er det bare så dumt når teknologien ikke spiller helt på lag. Heldigvis skjer dette svært sjelden, og det var kun én prosent av ordrene som ble berørt av feilen i dag.

SJELDEN: Liselotte Lunde i Oda sier tekniske feil som natt til onsdag skjer sjelden. Foto: First House

At opplevelsene med Oda har ført til at Berg Nilsen ønsker seg tilbake til Kiwi, synes Lunde er synd.

– Vi har generelt veldig lite feil i ordene våre, kun 0,7 prosent av ordrene våre inneholder plukkfeil, men jeg skjønner jo veldig godt at det er utrolig irriterende når man er uheldig og står der og mangler noe. I disse tilfellene er det viktig at man tar kontakt med kundeservice, slik at vi kan gi et plaster på såret.