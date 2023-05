– Å gå inn i et landsmøte med en positiv trend på målingene gir alle energi.

Det sier partisekretær Kjersti Stenseng om Arbeiderpartiets oppslutning på 19,8 prosent på Kantars maibarometer for TV 2. Det er en oppgang på 1,8 prosentpoeng siden april.

Når Ap åpner sitt landsmøte på torsdag, er det med den høyeste oppslutningen på en TV 2-måling siden desember i fjor – men også med en solid dose intern uro.



Telefon- og personstrid

Tirsdagen har vært dominert av nyheter om personstrid i Ap. Jonas Gahr Støres telefonsamtale til Tana-ordfører Helga Pedersen, som resulterte i at hun trakk sitt kandidatur som partisekretær, har blitt heftig kritisert.

– Kan fokuset på personstrid bidra til at målingene nå går nedover igjen?

– Jeg skal ikke spå utfallet av landsmøtet eller målinger fremover, men det viktigste vi gjør er å ha fullt fokus på å diskutere politikk, sier den nåværende partisekretæren, og fortsetter:

– Det er litt over 130 dager til valget, de må vi bruke på å få tilbake tillit fra velgere som er usikre.



Velgerflukt

TV 2s valgekspert og tallknuser Terje Sørensen finner svar på Aps fremgang i målingens bakgrunnstall. Denne målingen har et utvalg på 2000 respondenter og er dermed sikrere enn ordinære målinger. 1545 personer oppga partipreferanse.

– Støre går frem, og det skyldes at han lekker mye mindre til venstre for seg, sier Sørensen.

Der Ap tidligere har lekket velgere til Rødt og SV, henter partiet nå velgere fra regjeringsmakker Sp.

– Støre har et hyggeligere bytteforhold med Senterpartiet. Han lekker ingenting, men henter noe.

Men en liten stigning til tross:

– Det er kun 53 prosent av dem som stemte på Ap i 2021 som fortsatt er lojale, sier Sørensen.

Det vil si at Ap har mistet nesten halvparten av velgerne siden forrige stortingsvalg.

Massivt borgerlig flertall

Til tross for at Frp går mest tilbake denne måneden, sikrer et KrF over sperregrensen et solid borgerlig flertall. Med 93 borgerlige mandater er avstanden stor til de rødgrønnes 76.

Høyre fortsetter å fly høyt, og lander på 31,2 prosents oppslutning.

BLÅ BØLGE: Erna Solberg, her på Høyres landsmøte, legger ikke skjul på at hennes parti vinner oppslutning på uro rundt regjeringen. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Partileder Erna Solberg mener regjeringen må ta Høyres fremgang på sin egen kappe.

– Regjeringen har gjort en del ting som mange velgere reagerer på, sier hun.

Blant annet trekker Solberg frem reverseringen av fritt behandlingsvalg, og lange ventelister hos helsevesenet. Men hun peker også på krigen i Ukraina, høy inflasjon og stigende rente.

– Det er krevende å håndtere, og hadde vært det for alle. Men regjeringens måte å håndtere mange saker på, tror jeg ikke de har så stor folkelig støtte for for øyeblikket.

– Bare å stå på

Frp går mest tilbake for andre måned på rad. Med en nedgang på 2 prosentpoeng, får partiet en oppslutning på 10,6 prosent.

– Her er det bare å stå på, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.



FRIHET: Sylvi Listhaug på talerstolen på Frps landsmøte. Partiet vil vinne valget med økt fokus på mer frihet. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Har Sylvi-effekten uteblitt?

– Nei. Her er vi et lag og vi har hatt et fantastisk landsmøte nå i helgen, der vi har snakket om behovet for mer frihet for folk, og mindre makt til politikere og byråkrater. Det kommer vi til å jobbe for fremover, sier Listhaug.